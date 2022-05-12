貨櫃三雄揚帆 就缺臨門一腳

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聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

第一季獲利持續攻頂，第二季展望亦可望持穩高檔，雖然下半年變數仍多，不過評價已是明顯偏低。

聯準會貨幣緊縮政策持續發酵，加上俄烏戰爭、中國封城，國際股匯債市全面性大幅度變化，其中升息帶動美國公債殖利率迅速走高，美元指數亦走升至一○四，包含日圓、新台幣、韓元與人民幣等持續走貶，新興國家須持續提防資金出走的風險，而我國正在經歷疫情從清零到共存的過渡期，整體氛圍不佳。

馬士基樂觀卻也示警

日圓與歐元區仍是負利率的狀況，經濟前景恐不容有太激進的緊縮性貨幣政策，中國則飽受疫情與經濟調整干擾，顯示全球前幾大經濟體，僅有美國狀況相對好一些，然而聯準會也不會過度激進，畢竟國際資金流動已相當迅速，若升息搭配縮表，能夠有效抑制通膨，則可望有效降低經濟硬著陸風險。

台灣加權指數遭受內外夾擊，尤其外資賣壓仍未見明顯減緩，仍在向下尋找支撐，櫃檯指數跌幅更已超過兩成，然而要留意獲利與本益比之間的陷阱。從第一季財報來看，延續著去年的好成績，且外銷股還具有匯兌收益的機會，股價下跌則本益比等評價下降，加上殖利率保護，易有可以乘機撿便宜的錯覺。

股市著眼於未來，貨幣從寬鬆走向緊縮政策，熱錢退場壓縮評價，海水退潮就知道誰沒穿褲子，該從夢中醒來，多做功課且耐心等待；通貨膨脹恐會壓縮需求，首當其衝是減少非必要性或可遞延的消費行為，建議觀察財報的存貨與週轉天數。財報亮眼是好事，但當指數修正時，卻也可能反而被利用來出貨。

當台積電、聯發科等績優龍頭股，不僅繳出亮眼財報，展望也仍屬正向，然而外資卻一路賣超，股價向下修正，除了應付國外投資人贖回的壓力之外，評價修正影響同樣沉重；再者，貨櫃龍頭長榮首季ＥＰＳ高達十九．一六元，然股價僅維持箱型整理，推估本益比可能連三倍都不到。

首季獲利同創新高

海運巨頭馬士基繳出成立逾百年以來最佳成績，首季營收年增五五％、一九三億美元、淨利衝上六七．八億美元、年增一．四九倍，預期運價持穩高檔，將今年營業利益調升二六％。然而馬士基強調，第二季運費可望持穩首季，但是預期下半年市場將逐漸趨於正常，甚至認為不排除有急遽下跌的可能風險。

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