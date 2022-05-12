大跌後的新契機來了！ 掌握反彈轉折點 提升勝率

【文／方亞申】

美、台股跌幅已深，且與年線負乖離大，只要美元指數不再創高或油價大漲，短線急跌也會反彈，將以季報佳、四月營收成長及受惠貶值的個股為主，貨櫃三雄、航空、跌深IC設計、ABF等，還有高殖利率族群仍具防守力。

美股連續大跌，引發國際震撼，主要來自通膨壓力，聯準會近期才說沒有升息三碼以上打算，令市場放下一顆心；但隔日五年、七年、十年期公債殖利率又馬上狂漲至三％以上，雖又拉回，但是偏高的殖利率還是令股市色變。聯準會似乎也知道抑制通膨就是要拉高利率，但又會傷害經濟，特別點出大宗商品市場風險；簡單地說，就是黃小玉及石油上漲帶來的壓力。所以也有官員認為利率在未來兩次開會先各升息二碼或三碼再說，若按此推估年底利率至少上看二．五至二．七五％以上，所以才會造成五年期公債一度飆升至三．一％以上，二年期公債一度超過二．八％。同時推升美元指數出現一○四．一八七的近二十年來最高紀錄。

國際股市修正凶猛

美國財政部長葉倫十日赴國會聽證，在提前發布的年度金融風險講稿中指出，美國金融體系仍有序運行，儘管一些資產估值與歷史價值相比仍處於高位，葉倫提到，隨著各國持續努力應對新冠疫情，全球經濟增長有可能持續波動不平，而俄羅斯入侵烏克蘭，進一步加劇經濟不確定性，她不會訝異市場動盪可能持續到夏季。葉倫表示，美國經濟有望實現「軟著陸」。

一如葉倫所言，市場動盪可能延續至夏季也就是七月，屆時可能是聯準會再度升息兩次後，也可能屆時利率已達一．七五％─也就是從三月開始的○至○．二五％，升息六至七碼至一．七五至二％，這樣年底就可能使利率達三％了。果如此，企業需付的利率倍數提升，必將壓低獲利，進而下修本益比，所以市場反應極快，四大指數連續下殺。

累計道瓊、標普、那指、費半今年各以下跌十一．二六％、十六．二六％、二五．七％及二八．三％，也全部跌破年線，近期原物料股全部補跌，包括化肥的MOS、IPI，鐵礦砂的巴西淡水河谷、美國鋼鐵、鈕可鋼鐵等。至於能源股代表艾克森美孚、雪佛龍、西方石油也出現中長黑（上升趨勢未變）。

再看全球，除了沙烏地阿拉伯外，包括東南亞的原物料出口國印尼，及拉丁美洲的大宗物資出口國巴西等今年股市強勢國家，全面都補跌，目前指數在年線之上的主要國家只剩沙國、印尼、新加坡等，其他跌破年線後都非常多，其中跌破年線距離最大的（負乖離），分別是香港恆生、國企、中國深圳、美國那指及費半，負乖離介於十五至二五％。與年線負乖離超過十％的有德國、韓國、上海、標普、越南、巴西及台灣櫃買指數。幾乎有四成主要國家地區指數與年線負乖離超過十％以上，而若以五％負乖離計算，更是超過六成，可見得近二個月國際股市修正凶猛。

一般技術面上，指數若出現下跌與年線超過十％以上負乖離，有反彈機會再拉回震盪築底，但這次看看最弱勢的美國科技股及中國深滬股市、香港恆生指數，都還創波段低點，顯見資金退潮威力之前超過預期。也就是需要這些股市強彈（不管是中美）才利國際股市波段反彈。否則就必須等待美國連續升息到其預期目標三％目標一半─一．五％以後再做波段強彈。

若是石油能拉回至九○美元附近，也能舒緩通膨壓力。畢竟最近像是銅價跌至九三○○美元、鎳跌破二．九萬美元，鋁、鋅、鐵礦砂、煤等都超過一個月以上未再出現新高點，反而走低，就等油價下來；黃小玉因為牽涉種植時間，至少也要一年，價格才會下來。通膨若降，聯準會就不必用盡心力升息進而帶衰經濟成長。所以這一切就看油價及利率。

化解賣壓 先看這五檔

當然，指數不會每天下跌，跌深總會反彈，台股十日在前一日美股大跌中，開低最低達一五七三四點後，震盪走高收紅上漲十二點，收在一六○六一點。本刊上期提及美元指數強勢站上一百大關後，亞洲貨幣貶值儼然成形，台灣股匯重挫，外資匯出近二百億美元，累計今年以來台幣貶值七．四％，其他如韓元、歐元貶值也都超過七％，英鎊貶值九％，最令人意外是日圓貶值超過十三．八％；美元強勢、外資加速在台股提款，今年以來累計賣超七七○○億元。台股累計今年以上市及櫃買各下跌十一．四％及十九％；加權指數第一波拉回，若從最高點一八九一六點下跌至一六七四六點，合計下跌一八五五點，這次若從一七七○○點計算，以相同跌點計算，滿足點約在一五八四五點，十日台股低點在一五七三四點，已超過滿足區，果真出現反彈；不過快速下降中的十日線及月線在一六四○○至一六七○○點為壓力。