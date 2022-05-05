Micro LED台廠聯手打國際盃

【文／林麗雪】

十年深耕的技術一次爆發，友達、群創、富采、錼創於光電展大秀Micro LED產品，台灣顯示器廠轉型多年，迎來景氣的春天已然不遠。

以友達、群創為首的台灣光電展（Touch Taiwan）今年進入第二年，雖然因為Omicron疫情反撲，導致展場人數銳減，但絲毫不影響台灣顯示器廠大秀技術力。今年Touch Taiwan展示的產品，從以往的平面跨越到以Micro LED做成的曲面甚至球面的顯示器，十足展現台廠深耕多年的技術成果，而這也將是未來幾年，台灣顯示器大廠打破陸廠價格惡性競爭僵局的利器，台廠重新奪回顯示器市占主導權亦已指日可待。

螢幕不只大還能捲起來

「寬八米高四米的曲面顯示器虛擬攝影棚」、「直徑三公尺的球型顯示模擬飛行器」，是友達今年在Touch Taiwan展示的兩個最具吸睛的產品，這兩個產品都是以P1.25超小像素間距的ALED Micro LED技術拼接完成，除了畫面更為緊密細緻外，超高的螢幕刷新率，能夠打造完全擬真的環境。

以往，雖然平面顯示技術在畫質、解析度及色彩飽和度上持續有令消費者驚奇的效果，但不管顯示技術如何演進，大螢幕這件事，一直都被廠房規模所侷限，製造超大尺寸的顯示器幾乎是很難達成，但到了Micro LED後，進行拼接就相對容易許多，無縫拼接技術不僅可以產出超大顯示器，還可以依照不同形體及形狀進行變化，讓顯示器的製造出現無限可能。

大螢幕或許對一些消費者並不覺得稀奇，但若能夠彎曲、摺疊、甚至捲起來的顯示器，讓消費者想用就拿出來、不想用就收起來，或許就能讓消費者對於Micro LED技術更激賞。

各種型態螢幕都能設計

眾所周知，近年全球所有車廠幾乎都將智慧汽車座艙作為設計重點，目前又以高檔車型為最，車用顯示器已成為重要的駕駛資訊來源，但於此同時，過多的車內顯示器亦是干擾來源，而Micro LED擁有的高亮度、高對比、壽命長、耐高溫等特性，可以針對需求客製，更是車用的最佳顯示器。

這次在Touch Taiwan展場，友達同樣以ALED Micro LED技術，推出三款可與車艙完美結合的顯示器，其中最具可看性的就是十四．六吋的卷軸式螢幕，當需要時，螢幕可以在車內提供娛樂及各種資訊來源，當不用時，可以將其捲入收納器中，十足展現「科技始終來自人性」的設計思維，亦讓市場見識到Micro LED能夠挑戰的顯示器設計極限，已讓整個顯示器產業超越傳統的想像。

此外，Micro LED可以多型態的設計，讓未來的汽車智慧座艙亦更多元，除了可以捲軸收納的功能外，Micro LED的自由度拉伸特性，在形態多變的汽車座艙內，可因應每個曲線及弧線設計，包括車用儀表板或者飾板，都可以因應不同形狀進行內裝設計。

另相較於OLED的不耐高溫，無法長時間於戶外受到陽光直射過久，具透明顯示能力的Micro LED，挾著在戶外能夠產生極高對比及亮度的優勢，更可以應用在各項透明車窗顯示器上，讓汽車智慧座艙的設計發揮得淋漓盡致。