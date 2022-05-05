快訊

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

Micro LED台廠聯手打國際盃

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

十年深耕的技術一次爆發，友達、群創、富采、錼創於光電展大秀Micro LED產品，台灣顯示器廠轉型多年，迎來景氣的春天已然不遠。

以友達、群創為首的台灣光電展（Touch Taiwan）今年進入第二年，雖然因為Omicron疫情反撲，導致展場人數銳減，但絲毫不影響台灣顯示器廠大秀技術力。今年Touch Taiwan展示的產品，從以往的平面跨越到以Micro LED做成的曲面甚至球面的顯示器，十足展現台廠深耕多年的技術成果，而這也將是未來幾年，台灣顯示器大廠打破陸廠價格惡性競爭僵局的利器，台廠重新奪回顯示器市占主導權亦已指日可待。

螢幕不只大還能捲起來

「寬八米高四米的曲面顯示器虛擬攝影棚」、「直徑三公尺的球型顯示模擬飛行器」，是友達今年在Touch Taiwan展示的兩個最具吸睛的產品，這兩個產品都是以P1.25超小像素間距的ALED Micro LED技術拼接完成，除了畫面更為緊密細緻外，超高的螢幕刷新率，能夠打造完全擬真的環境。

以往，雖然平面顯示技術在畫質、解析度及色彩飽和度上持續有令消費者驚奇的效果，但不管顯示技術如何演進，大螢幕這件事，一直都被廠房規模所侷限，製造超大尺寸的顯示器幾乎是很難達成，但到了Micro LED後，進行拼接就相對容易許多，無縫拼接技術不僅可以產出超大顯示器，還可以依照不同形體及形狀進行變化，讓顯示器的製造出現無限可能。

大螢幕或許對一些消費者並不覺得稀奇，但若能夠彎曲、摺疊、甚至捲起來的顯示器，讓消費者想用就拿出來、不想用就收起來，或許就能讓消費者對於Micro LED技術更激賞。

各種型態螢幕都能設計

眾所周知，近年全球所有車廠幾乎都將智慧汽車座艙作為設計重點，目前又以高檔車型為最，車用顯示器已成為重要的駕駛資訊來源，但於此同時，過多的車內顯示器亦是干擾來源，而Micro LED擁有的高亮度、高對比、壽命長、耐高溫等特性，可以針對需求客製，更是車用的最佳顯示器。

這次在Touch Taiwan展場，友達同樣以ALED Micro LED技術，推出三款可與車艙完美結合的顯示器，其中最具可看性的就是十四．六吋的卷軸式螢幕，當需要時，螢幕可以在車內提供娛樂及各種資訊來源，當不用時，可以將其捲入收納器中，十足展現「科技始終來自人性」的設計思維，亦讓市場見識到Micro LED能夠挑戰的顯示器設計極限，已讓整個顯示器產業超越傳統的想像。

此外，Micro LED可以多型態的設計，讓未來的汽車智慧座艙亦更多元，除了可以捲軸收納的功能外，Micro LED的自由度拉伸特性，在形態多變的汽車座艙內，可因應每個曲線及弧線設計，包括車用儀表板或者飾板，都可以因應不同形狀進行內裝設計。

另相較於OLED的不耐高溫，無法長時間於戶外受到陽光直射過久，具透明顯示能力的Micro LED，挾著在戶外能夠產生極高對比及亮度的優勢，更可以應用在各項透明車窗顯示器上，讓汽車智慧座艙的設計發揮得淋漓盡致。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2194期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

聯詠目標價 砍到272元

台南傳統路燈換LED燈 愈換愈暗怎麼回事

友達、群創 多方結盟

HUAWEI「超級終端」助智慧辦公 無縫串連筆電、平板、大螢幕

相關新聞

Micro LED台廠聯手打國際盃

十年深耕的技術一次爆發，友達、群創、富采、錼創於光電展大秀Micro LED產品，台灣顯示器廠轉型多年，迎來景氣的春天已然不遠。

聯華神通集團通吃傳產與科技

聯華神通集團董事長苗豐強接任工總理事長，帶領的聯華神通集團橫跨傳產與科技產業，各領域皆陸續繳出亮麗成績單，實力堅強。

5月看盤重點指引 人氣股熱線追蹤

國內外股市度過難熬的四月，主要國家股匯市普遍大跌；美元強勢，台股連續第二個月外資賣超二千億元以上，聯準會五月開會結論還是焦點，台股則是陸續公布四月及第一季獲利，大致上以貨櫃三雄、航空雙雄、金融銀行及業績好低及PE的電子股為主，高殖利率族群是可攻可守標的。

謝金河：底部型態的淬鍊

全球股市經歷了驚濤駭浪的四月，Amazon創辦人Jeff Bezos在推特上留下重要的一段話，他說：「一旦科技股的多頭行情結束，恐怕會帶來痛苦的教訓。」Bezos說多數人都低估這一波多頭的驚人之處，這股氣勢銳不可擋…直到再也不是（Such things are unstoppable …until they aren't.）。市場就是導師，教訓可能會很痛苦。

興櫃股王接班梯隊 掃瞄年報超前部署

繼綠界、瑞鼎、力智等掀起興櫃高價股轉上市櫃的熱潮後，今年準IPO的梯隊已經就位，在興櫃企業去年整體獲利寫下新高之下，誰會是今年接棒的黑馬？

風電選股高峰會 國家隊成軍 邁入高速成長期

創能與儲能是政府綠電政策的兩大指標，其中創能的領域裡，對於資本市場而言，比起太陽能族群，風力發電更有基期低、成長大的想像空間，這也難怪風電概念股成為台股最強多頭主角！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。