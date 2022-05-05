聯華神通集團通吃傳產與科技

【文／劉瓊雯】

聯華神通集團董事長苗豐強接任工總理事長，帶領的聯華神通集團橫跨傳產與科技產業，各領域皆陸續繳出亮麗成績單，實力堅強。

台塑集團總裁王文淵在今年三月十四日拋出震撼彈，表示欲辭去全國工業總會理事長一職，引發外界密切關注，由於王文淵去意堅決，加上慰留期限屆滿，在四月八日工總舉行的臨時理監事會中通過請辭理事長一案，同時通過聘請他擔任榮譽理事長，並決議由原先的副理事長、現任聯華神通集團董事長苗豐強接任，讓這場風波正式畫下句點。

併購先生常有驚人之作

觀察過去歷任工總理事長的共同特點，不難發現，不僅都是在各自產業領域具有相當規模的實力，在產業界也都具有一定輩分，且對外發言通常占有舉足輕重的份量，事實上，新接任的理事長苗豐強他在產業界的地位絕對是數一數二的重要，帶領的聯華神通集團在全球擁有四○多家公司，旗下公司橫跨了傳統產業與科技產業，包括在盤面上的聯華、聯成、聯強、資通、神基、神達、華孚等，另還有美國紐約證券交易所上市的ＩＴ通路商新聚思科技（Synnex Corporation）。

苗豐強在科技業又被譽為「併購先生」，近期最具代表性的就是新聚思無懼新冠肺炎疫情的風險，在二一年三月以七二億美元價值出手併購全球第二大ＩＴ通路商Tech Data，成為「以小併大」的存續公司，讓併購後的新聚思業務版圖遍及美洲、歐洲和亞太地區等一○○多個國家和地區，年營收更上看五七○億美元，直接超越對手英邁（Micro），躍升成為全球ＩＴ通路商巨頭，帶領集團成功轉型為國際資訊集團。

聯強、聯華內外皆美