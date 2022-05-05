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聯華神通集團通吃傳產與科技

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

聯華神通集團董事長苗豐強接任工總理事長，帶領的聯華神通集團橫跨傳產與科技產業，各領域皆陸續繳出亮麗成績單，實力堅強。

台塑集團總裁王文淵在今年三月十四日拋出震撼彈，表示欲辭去全國工業總會理事長一職，引發外界密切關注，由於王文淵去意堅決，加上慰留期限屆滿，在四月八日工總舉行的臨時理監事會中通過請辭理事長一案，同時通過聘請他擔任榮譽理事長，並決議由原先的副理事長、現任聯華神通集團董事長苗豐強接任，讓這場風波正式畫下句點。

併購先生常有驚人之作

觀察過去歷任工總理事長的共同特點，不難發現，不僅都是在各自產業領域具有相當規模的實力，在產業界也都具有一定輩分，且對外發言通常占有舉足輕重的份量，事實上，新接任的理事長苗豐強他在產業界的地位絕對是數一數二的重要，帶領的聯華神通集團在全球擁有四○多家公司，旗下公司橫跨了傳統產業與科技產業，包括在盤面上的聯華、聯成、聯強、資通、神基、神達、華孚等，另還有美國紐約證券交易所上市的ＩＴ通路商新聚思科技（Synnex Corporation）。

苗豐強在科技業又被譽為「併購先生」，近期最具代表性的就是新聚思無懼新冠肺炎疫情的風險，在二一年三月以七二億美元價值出手併購全球第二大ＩＴ通路商Tech Data，成為「以小併大」的存續公司，讓併購後的新聚思業務版圖遍及美洲、歐洲和亞太地區等一○○多個國家和地區，年營收更上看五七○億美元，直接超越對手英邁（Micro），躍升成為全球ＩＴ通路商巨頭，帶領集團成功轉型為國際資訊集團。

聯強、聯華內外皆美

將焦點轉回國內集團旗下公司的動態，先從集團內總市值最高的聯強來看，二○二一年絕對是公司大豐收的一年，在來自聯強越南（Synnex FPT）和聯強印尼（Synnex Metrodata Indonesia; SMI）營收及獲利大成長下，挹注公司全年營收站上四○○○億元大關，來到四○九三．六三億元，稅後淨利一舉突破百億大關，達一七三億元，較二○年大幅增加九一億元，ＥＰＳ一○．三五元，大賺超過一個股本，每股配息五元，殖利率近七％，皆創歷史新高紀錄。即便二二年整體大環境雜音頻傳，但聯強在政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求仍強勁、通路端拉貨動能積極下，營收表現亮眼且逐月攀升，三月營收達四○四．二六億元，月增五一．七二％、年增二二％，繳出歷史次高成績單，推升第一季營收大幅成長十六％，達一○○五億元，寫下歷年來上半年度首次單季破千億元水準紀錄，更連續三個季度站上千億元大關。【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2194期；訂閱先探投資週刊電子版

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