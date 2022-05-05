5月看盤重點指引 人氣股熱線追蹤

【文／方亞申】

國內外股市度過難熬的四月，主要國家股匯市普遍大跌；美元強勢，台股連續第二個月外資賣超二千億元以上，聯準會五月開會結論還是焦點，台股則是陸續公布四月及第一季獲利，大致上以貨櫃三雄、航空雙雄、金融銀行及業績好低及PE的電子股為主，高殖利率族群是可攻可守標的。

最近美國公佈一大堆數據都創近四十年來最高紀錄，迫使聯準會鷹派升息態度更加強硬，二年、五年及十年期美債來到二．七七％、三．○二八六％及二．九七％，都是近期高峰，引發美國科技股出現重跌。費半今年累計至四月底下跌二六．○三％、那指下跌二一．一六％、標普下跌十三．三二％、道瓊也下跌九．二五％，比起歐陸的法股下跌八．六七％及德股十一％，都是有過之而無不及。

美國通膨壓力大增，連財政部長葉倫都說過考慮調降部分中國產品關稅以降低壓力；聯準會主席及官員則未改從續任以來升息言論及動作，甚至認為解決通膨唯一方法就是快速升息，以美債如此快速竄升，看來五月五日開會後升息二碼不意外，六月可能再升二碼，今年升息目標朝向利率回到二％甚至更高位置，科技股在此壓力下，股價頻頻下修，那指及費半四月大跌十三至十四％，是很少見，只有二○○八年金融海嘯時堪與比擬。

美國高總市值科技股蒸發逾兆美元

這次高總市值個股，從臉書開始大跌，而後Netflix，再到特斯拉；亞馬遜股價也出現單日跳水十四％，也把谷歌及蘋果一併拖下水；若看今年以來上述個股累積跌幅，最小的蘋果也下跌十一．五六％、谷歌下跌十九％、微軟下跌十五．四％、特斯拉下跌十七％，亞馬遜下跌二五％；最慘的臉書及Netflix跌下去就彈不太起來，各下跌三七．五％及六六．八％。這些高總市值公司合計總市值縮水超過一．二兆美元以上，超過一家特斯拉總市值。重量級股跌成這樣，難怪美股指數大幅下修；主要就是激進的升息對成長型科技股較不利，這次完全顯現出來。

這些高總市值公司財報公布不是獲利不如預期、就是展望較差，例如亞馬遜受網路消費降溫、供應鏈混亂拉高成本影響，公布上季虧損為七年來首見，本季營收預測也不樂觀。蘋果上季業績雖優於市場預期，但高層示警中國新冠疫情升溫擾亂供應鏈，本季多達八○億美元營收受阻。特斯拉業績雖好但老闆跑去質押持股、買Twitter，引發市場疑慮。谷歌則是可能因YouTube廣告減少而受挫，除微軟外，這些過去所謂尖牙股都有不利消息，這種情況必須等待利空不跌。

聯準會激烈的升息動作，也刺激美元指數一度接近一○四，一○○大關似乎已站穩，是否再走高要密切注意。因為這會令其他國家貨幣貶值，進而造成資金外流，例如台股今年以來已貶值六．六％、韓元貶值六．三％、歐元貶值七．三％、英鎊也貶值超過七．九％。若以這次升息目標以二．五至三％來看，至少要升息超過一半─即一．二五至一．五％，較有利全面反攻，時間推估約在六月底。

當然後續最重要的是，六月升息二碼或三嗎？尤其美國受到全球供應鏈持續打結、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國首季國ＧＤＰ季減年比達一．四％，創下二○年春季疫情爆發曾短暫衰退以來最疲弱表現。

短線上美股四大指數只有道瓊還未出現今年新低點，費半有初步築底企圖心，站穩三千點可望打底；那指則是看一二○○○點支撐；標普看四千點支撐，道瓊則以三二○○○點為關卡所在。美股要有大反彈看來也是要看科技股臉色，畢竟跌幅較深。

亞洲的中國在不斷封城，連北京也傳出小區查封，影響經濟及外資信心，所以政策上開始做多，尤其投行連續調降經濟成長率，政策先是降息再來對房市及股市鬆綁，使得深滬股市連續長紅，至少短線不容易再創新低；日、韓股市四月跌幅也較台股小；歐股距離低點有段距離，全球股市四月就以美中科技及深圳股市跌幅超過二位數為最。國際價油價又回到一○三美元附近，大致上在九五至一一○美元震盪，若突破上限就不是好消息。

全球兩大航商捎來利多

台股四月上市下跌超過一一○一點、或六．二二％，櫃買則大跌十．二六％，累計今年以來則各下跌八．五％及十八％，主要是外資撤出，三月賣超二六三九億元、四月再賣超二五九四億元，合計今年前四月賣超七一八三億元；內資則以官股為主，今年以來，八大官股券商今年以來一路加碼，累計約二千億元。投信則買超近千億元，合計不到外資一半，所以指數才會出現明顯下跌；而外資賣股的確有匯出，近二個月匯出近二百億美元。台股技術上，若從最高點一八九一六點下跌至一六七四六點，合計下跌一八五五點，這次若從一七七○○點計算，以相同跌點計算，滿足點約在一五八四五點，短線上需面臨快速下降中的月線壓力、約在一七○○○點附近。