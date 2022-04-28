追蹤資金足跡 跟著政策走 搭上題材順風車

【文／方亞申】

最近國際股市大跌，又是一陣股災，主要來自於聯準會超級鷹派言論，從主席到官員對於第一季連續三個月上升的消費者物價指數，及生產者物價指數大幅攀升至八至十一％以上，視為洪水猛獸，聯準會主席說壓制通膨「絕對必要」，暗示五月升息二碼箭在弦上。且官員更認為六月將持續升息二碼，甚至出現三碼的言論，今年底前幾乎升息至二％以上是基本的；另一種說法是將升至二．五％，才能接近目前二年期及十年期公債殖利率二．五四％至二．七二％。這也刺激美元指數站上一百後向一○三推升，意味對其他貨幣將升值，迫使國際法人基金在新興市場加速賣股抽資金。

美股受超級鷹派的言論升息影響，四大指數全面跌破年線等所有均線，等於又回到二月前股市，而費半指數領先創新低跌破三千點，由於目前仍處於跌勢，下道關卡就看二六五○點。其他三大指數則看前波今年低點附近是否有支撐。

日前從全球股票基金淨撤資一五二．一億美元，規模為去年十二月來最大，主因俄烏戰爭引發經濟成長疑慮、全球主要央行將升息，及公債的實質殖利率上升。美銀策略師認為美國股票基金的撤資潮才剛開始；最好不是這樣。然而美元指數強勢引發其他國家幣值貶值，外資也不得不撤。

另一方面，由於中國政策以疫情清零為主，上海、昆山、蘇州等重要台商生產基地封城還未結束，又傳出西安、鄭州乃至於天子腳下的北京都可能封城，中國股市連續重挫破底，拖累到港股，深圳股市若以近期最低點計算，今年下跌三一％，上證下跌二○．七五％，都比美國那指及標普及道瓊跌得重。香港的恆生及國企指數今年也一度各下跌十五％及十八％，美中股市都是全球股市下跌重災區。

官股券商持續逢低加碼

反倒是歐洲英國還是小漲，德、法股下跌也僅在十至十三％，不過隨著美國激進升息，歐洲央行決策官員希望盡早結束購債計畫，並最快在七月、最晚不超過九月開始啟動升息。今年ＥＣＢ至少有兩次升息，並不排除有第三次升息的可能性。

升息是全球性央行一致動作（除中國降息外），這次調整股匯市幾乎是全球性，只有原物料生產國巴西、印尼及沙烏地阿拉伯表現是正報酬，未來就看油價是漲是跌了。大致上，在九○美元上下就具正面效益，超過一一○美元就會引發升息災難。

官股券商持續逢低加碼

最近中國封城範圍擴大，導致國際油價一度重挫近六％，跌破一百美元。其實若觀察石油及非鐵金屬鋁、銅等，不少高點出現在三月，若油價能壓制住，則有法人認為今年最高通膨率已經出現了，特別在中國嚴格清零動作將降低社會經濟需求，當然也降低用油量。如此搭配ＩＥＡ與美國釋出戰備儲油每日兩百萬桶，將使油價不至於再大漲，那麼高通膨壓力可望紓解，但是比照過去來說還是較偏高，因為俄烏戰爭帶來糧食減產，黃小玉價格降不下來，至少要一年以上才回歸常態。只要ＣＰＩ及ＰＰＩ不要再竄高，或許後續聯準會升息，將減輕激進手段。果如此，較有利股市跌深反彈。

台股今年以來最深跌幅十．三％，櫃買累計跌幅則高達二十．五％，相較去年上漲超過二○％，其實拉回幅度還算可以忍受。不過在美國升息、國際法人抽資金下，外資賣超台股約六千五百億元，超過去年的四五四五億元，真的算是龐大，且資金匯出、台幣貶值超過六％，只能靠投信及官股護盤，尤其是官股券商持續逢低加碼，累計四月與今年以來，分別買超超過五三五億元及一八五○億元，已超越去年全年的一五三九億元新高紀錄。若再加上投信買超，合計接近三五○○億元，但也只約是外資賣超五成，所以指數四月跌破年線後一直站不上年線。