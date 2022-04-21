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台灣航空業版圖大洗牌？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

張國煒當選立榮董事長後，市場關注未來長榮航的經營權落入誰手，不過無論經營權落在哪一方手上，似乎並不會影響航空產業在解封路上的復甦力道。

長榮集團經營權之爭越演越烈，繼日前旗下主要控股公司「長榮國際」變天後，近期又有新變化，日前在立榮航空召開的臨時董事會中通過，星宇航空董事長張國煒當選為立榮航空新任董事長，這是張國煒離開長榮集團後，暌違六年再度回鍋，而張國煒的接任，除讓他成為國內唯一兼任兩家航空公司的董事長外，對於還掌握在哥哥派手裡的長榮航下一步會怎麼走，是否會牽動未來航空產業的變化，也引發外界熱議。

由於張國煒目前旗下的華光投資持有長榮航空約九％，為第三大股東，過去他還在長榮航空時就已推動與立榮航空合併，但一六年離開後此事便遭擱置，而長榮航明年將改選，即便他對外表示對於回鍋長榮航目前沒想法，但卻未把話說死，坦言要回去長榮航也要有大股東、小股東、外資等支持才有機會，對於回歸長榮航這件事預留伏筆。

回歸長榮航留伏筆

他也指出，立榮與星宇目前暫時沒有要合併，強調雙方難免會有業務上的合作。立榮是長榮集團旗下專注國內線的航空公司，持有長榮航太二○％股權，另外還有長汎旅行社及高雄空廚各約四○％股權，對於張國煒創立的星宇航空來說，未來若能透過與立榮整合發揮綜效，對航空產業未來的變化確實值得關注。

無論如何，長榮集團分家已成為現在進行式，姑且不論經營權落在哪一方手上，似乎並不會影響未來航空產業在全球朝向解封路上的復甦力道。歐美國家已採取與病毒共存政策，恢復正常生活，新加坡及馬來西亞也從四月起全面解封，完整施打疫苗者入境不須隔離；至於鄰近的日本、韓國政府也開始鬆綁防疫措施，韓國除解除社交距離規範及大眾場所營業時間等限制外，六月起也將放寬入境旅客隔離檢疫規定，將ＰＣＲ採檢由目前的二次減至一次，且打滿三劑者無論出發地入境免隔離，只需出示四八小時內ＰＣＲ核酸篩檢陰性證明；日本則是決議解除全球一○六國的入境限制，自四月八日起可申請商務、留學等簽證。而國內指揮中心日前也鬆口表示，未來檢疫隔離天數會再降低，且出國返台隔離條件最快有望在暑假放寬，屆時可能不需要隔離。

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