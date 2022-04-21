【文／吳旻蓁】

與大部分電子業景氣降溫的趨勢相反，網通產業供需能見度正快速好轉，不畏長短料、通膨、中國封城等利空，網通股有望一季比一季更好！

電子股持續疲弱不振，除了戰爭、升息等因素之外，終端消費如電視、PC/NB、手機等電子產品需求亦皆浮現雜音，像是上游半導體如ＩＣ設計、晶圓代工等就因面臨到庫存調整問題，使股價大幅修正，亦有不少過去一年受惠大環境利多帶動，已明顯漲多、估值過高的電子股明顯回檔。

不過在幾乎一片倒的電子股中，卻有一個族群股價逆勢展現向上的格局，就是去年受缺料影響甚鉅的下游網通類股。二○二一年，在半導體晶片缺料問題貫穿全年的干擾下，不少網通廠出貨動能受阻，訂單滿足率普遍落在六○到八○％之間，也就是儘管訂單在手，卻無法完全出貨、轉換成營收貢獻。業者指出，去年第一季起，關鍵ＩＣ的交期就長達五二周，網通廠也與客戶協議下長期且不可取消訂單，預先卡位關鍵ＩＣ的交貨期。

今年營運可望步步走高

隨著目前消費性電子降溫，近期市場也傳出已有ＩＣ設計業者向晶圓代工廠撤單，長短料狀況逐漸平衡，網通業者訂單滿足率也向上拉升至八○～八五％，推升業績展現亮眼表現。從三月營收來看即可略知一二，像是近期股價表現最為強勢、有領頭羊之姿的神準，三月營收就寫下歷史新高，吸引投信買超，另外智邦、啟碁也同步寫下新高的佳績；其次，中磊三月則創下單月歷史次高，營運表現皆正向。

法人也點名看好網通產業，表示雖目前面臨的缺料困境並非完全消除，但在晶片、零組件顯著緩解，以及網通客戶多願意給予更高的訂單能見度，好讓網通廠在搶料上能取得優勢之下，樂觀展望今年網通廠的營運表現可望逐季走高。當然，網通族群今年之所以有看漲的底氣，並不單只是因為缺料緩解而已，除了供給面的好轉外，需求面的強勁力道，更是網通股備受市場期待的關鍵。

由於網路流量成長的趨勢至今沒變，統計至去年九月，全球有七二個國家、一八○家電信業者推出５Ｇ商用服務，且服務覆蓋五大洲，另統計去年的５Ｇ用戶數更已達五．六億，加上疫情促使數位轉型加速進行，推動無線網路、寬頻、行動通訊等通訊技術升級潮持續發酵，從WiFi 6/6E滲透率提升、GPON自1G升級至2.5G/10G，Cable Modem升級至DOCSIS 3.1以及5G CPE等均可望放量成長。

、WiFi 6、ORAN等題材點火

其中，WiFi技術在通訊產業中扮演重要角色，根據研調機構ABI Research預估，全球具有WiFi功能的裝置將從二○年的一○四億台，成長至二五年的一五五億台以上，且隨著WiFi 6/6E成為主流技術、滲透率不斷拉升，預期今年WiFi 6滲透率將達到五成以上，將同步拉升產品的ＡＳＰ正向成長。

不僅如此，全球正逐步邁入聯網時代，除了手機、汽車需要聯網外，從PC/NB、音響、電視、燈具等，到無人機、XR裝置、機器人等新興科技產品，對於高頻高速的網路傳輸、邊緣運算、數據中心甚至低軌道衛星也都有相當大的需求，將大舉拉升網通相關產品的成長。另外，由於５Ｇ覆蓋能力較弱，布建所需的資本資出因而大幅提升，為降低建設成本，開放網路架構（Open RAN）技術遂成為趨勢，連帶白牌網通設備商機爆發，給了台廠能夠發揮的舞台。