巴菲特股匯雙賺 笑傲渡邊太太

【文／魏聖峰】

日圓與國際主要貨幣利差擴大和美元的強勢，造成近期日圓匯率創七年新低。以出口為主的電子零件、汽車股表現不錯，礦業和不動產股也是近期強勢指標股。

對大部分國家來說，本國貨幣升值有利於股市的多頭表現，台股與韓股都屬於這類。但日本這類以出口為主的已開發國家經濟體，日圓貶值有利出口股表現，汽車、電子零件、半導體設備、醫藥和特用化學等產業都以出口為主，也支撐日股表現。安倍晉三擔任首相期間，主張讓日圓貶值救出口，同時也能讓通膨率維持在二％上下，最符合經濟發展。

從二○○八年至今，日圓與日經二二五指數走勢關聯圖來看，二○○八年八月中旬日圓兌美元匯率在一一○．五四，受到○八年金融海嘯以及之後全球經濟衰退、一一年爆發的歐債風暴等全球系統性風險，在避險資金流入日圓下，日圓兌美元一路升值到七八．三九，當年日經二二五指數從一三五四四點下跌，這段期間日股大部分時間都在一萬點以下震盪。

日圓、日股過去的慣性

二○一二年下半年，日圓兌美元匯率從七八．三九一路貶值到二○一五年六月五日的一二五．八六的相對波段新低。這段期間，日經二二五指數從九一五九點一路漲到二○四○七點。之後，日圓匯價再度呈現升值趨勢，最高升值到一○四，日經二二五指數這段期間跌到一五○○○點。二○一六年到疫情前，日圓兌換美元大部分時間維持在一一○～一二○日圓間，日股維持在一七○○○～二四○○○點間區間震盪。

新冠肺炎疫情爆發後，日股一度與全球股市一起重挫，日圓升值到一一○以下，但沒有升破一○○關卡，讓經濟通縮壓力沒那麼大。二○二○年三月下旬日股與全球股市一起破底翻、出現一輪強勁多頭走勢。拜全球股市多頭之賜，這波日股在去年九月十四日創下三○七九五．七八點的三十年新高，這段期間日圓兌美元從一○三貶值到一一四日圓，也符合過去日圓貶、日股漲的慣性。今年以來日圓有加速貶值的趨勢，日股也從二四六八一．七四的低點反彈到二八三三八．八一點（三月二十五日）。受到近期美元指數強勢升破一○○點關卡，日圓匯價因美元強勢的影響，從一二一貶值到一二五．七七，創下二○一五年六月五日以來新低，隨時有可能貶破當年匯價低點，但這段期間日股卻沒因為日圓貶值而進一步上漲，反而下跌。這有點與過去的慣性不盡相同。

對於想要進入日股的外資而言，借日圓、然後把資金投入日股，如果做對方向，就能享受在日股上漲的槓桿倍數獲利。股神巴菲特在二○二○年八月宣布買進五家日本商社股票─伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事，曾經透露波克夏同時發行六二五○億日圓的日圓債券（約六○億美元），到期日介於二○二三年到二○六○年間。至截稿為止，巴菲特買進這五家日本商社股票後至今，日圓兌美元貶值十五．四％，而巴菲特在這五家日本商社的投資報酬率介於六七～一四八％間。對巴菲特來說，除了在日股享有很高的投資報酬率外，還賺到超過十五％的匯差，是很高的投報率。