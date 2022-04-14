冷門好股加倍奉還 還高獲利、低人氣績優股一個公道

【文／方亞申】

美國費半指數幾乎面臨破底危機，美元指數突破100，新興市場面臨抽資金壓力，台股跌破年線後，幾乎要測試前波低點，所幸上市櫃首季營收旺，加上殖利率優勢，且台幣貶值對於外銷電子業有利，網通、工業電腦逢低可注意，台積電則動見觀瞻；非電子以金融、鋼鐵、觀光、航空為主軸。

美國投資機構以訂單被砍為由，調降半導體評等，目標針對輝達（Nvidia）、超微公司（AMD）、博通（Broadcom），而先前台灣就傳出半導體業庫存問題浮現，尤其與面板相關，以至於最近費半指數連續大跌，幾乎要創今年新低，四月以來累計跌幅約十％，遠超過那斯達克、道瓊及標普五百指數。

另一方面，聯準會公布三月決策會議記錄，內容顯示官員們「普遍同意」每月削減持有資產九五○億美元，以作為打擊通膨的最新措施，而且最快五月上路；再者，官員也強烈暗示Fed下次會議可能升息兩碼。由於削減資產規模與升息幅度都遠大於市場的預期，造成美國公債殖利率應聲上揚，十年期公債殖利率升破二．七％、二年期債券殖利率也漲到二．四三八％。最重要是美元指數來到一○○美元上下，此現象也令其他貨幣貶值，新興市場壓力大增。

半導體面臨砍單及庫存問題

較好是先前美國聯合國際能源組織ＩＥＡ聯合釋出石油，計畫每日提供市場約二百萬桶（一半由美國釋出），壓低油價至一○○美元上下，暫時降低通膨壓力。但是國際穀物價格持續維持在高檔，黃小玉在俄烏戰爭（歐洲主要糧倉）以及美國及南美洲氣候變化影響，價格肯定下不來，至少要一年時間，而黃小玉等大宗物資不似石油可以久放，所以高糧價是跑不掉，小麥價格又開始緩步向上。這次聯準會已不問經濟成長率，眼看失業率節節下降至近四○年低點，所以大舉向市場抽資金，看來是無庸置疑，包括英國、韓國乃至加拿大與紐西蘭央行十三日召開決策會議，預料這兩大央行將啟動二十年來最大升息幅度，一舉調高利率兩碼，也讓它們成為已開發國家中率先升息兩碼的央行。

再者，美國超級企業財報季照例由摩根大通、花旗等大銀行領軍，於近一周登場，據估計，標普五百指數成分股企業第一季獲利成長六．一％，獲利成長幅度將是近二年來最低，可能導致成長股評價調降，尤其最近又有機構大力看空半導體，認為高峰已過，接下來要面對庫存去化問題，所以費半指數大跌，幾乎又將接近元月份低點三○三○點附近，周ＫＤ似乎又有交叉失敗跡象。其他三大指數也跌破重要均線，那指第二季以來跌幅達五．九％，幾乎是標普五百的一倍，主要是四月以來，除了蘋果下跌約四％外，其他高總市值股如亞馬遜、谷歌、微軟、特斯拉、輝達，乃至於Netflix、超微等，四月累計跌幅都超過七％以上，輝達更大跌二十一％、AMD下跌十三％，台積電ＡＤＲ也下超過七％，而蘋果及特斯拉下跌主要受中國上海等東南沿海陸續封城影響。第一季大跌的臉書小跌約二％，科技股依然是第二季股市震盪走低的元凶。

美股第二季以來四大指數都下跌，道瓊跌最少為一．三二％，股價表現較佳的以化學肥料三公司─IPI、MOS、NTR；除NTR外，另兩家公司漲幅都是雙位數，化肥與穀物種植有關，也是因為俄羅斯及白俄羅斯全球最大化肥廠都被抵制，所以刺激鉀肥等大漲，上述三家就是受惠股。而零售銷售如目標百貨、Costco以及食品公司如卡夫亨氏食品、康寶、可口可樂乃至麥當勞及電信股股價則碎步上升；生產煤及鋼鐵公司小漲。金融股漲跌互見，可以看出美股第二季趨勢所在，除化肥相關股外，大都以防守性產業為主。技術面看四大指數，費半低點似乎還未見到，那指以今年低點一二五○○至一三○○○點為支撐關卡，道瓊看三三五○○點、標普則以四三○○點為支撐關卡。

股價若急跌 殖利率將更高

未來就是看通膨數據如何，油價若能壓住，其他產品小漲則還能接受，最怕是都大漲，以目前聯準會官員態度極為鷹派，在無失業問題下，若有民生相關數據竄升，升息動作就會大。而十年期公債殖利率超過二．七％來看，後續似乎有升息向三％挺進可能，那麼至明年中為止至少每次開會都有升息一或二碼。如此也將使美元指數下不來。

所以國際資金紛紛在新興市場賣股求現，最明顯就是韓國及台灣，甚至外資鍾愛的中國也被賣超。

歐洲股市還是受俄烏戰爭打打停停影響，且通膨率更高可能排擠到其他消費端；亞洲中國問題最大，上海封城未結束，卻又蔓延至昆山、蘇州，接下來就是揚州、溫州可能也要戒備，在當地工廠大多減產或停產；而廣東的廣州、深圳也傳疫情，這些地方都是台商投資重鎮，產能受影響，也就是說供應鏈將出問題，間接會影響到營收。在深滬股市臨近今年低點下，政策會有拉抬動作可能性大。惟源頭上海未解封前，則對供應鏈傷害更大，或可能採取逐步解封。

台灣上市櫃三月營收不畏疫情及俄烏戰火衝擊供應鏈，仍有一八二家上市櫃公司改寫新高，略低於去年三月的一八六家以及與去年十二月的一九三家，是相當好的成績，首季上市櫃整體營收突破十兆元大關，達十．五兆元，年成長十三．○七％，堪稱史上最強的第一季。惟台灣製造業採購經理人指數三月回跌一個百分點、至五七．八，新增訂單與生產指數的擴張速度趨緩是台灣製造業ＰＭＩ擴張速度趨緩的主因。另外，由於存貨大增至六一．六％，後續若是庫存無法去化，第二季製造業指數恐將持續趨緩，這是市場最擔心的部分，尤其傳出晶圓代工成熟製程指標業者近期陸續通知ＩＣ設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格，終止自二○二○年底以來報價連六季上揚走勢。顯見下游的確出問題，特別是中國的封城範圍擴大，除影響生產也會影響終端消費，這也就是傳聯發科被砍單原因之一。

美元近期強勢，台幣回貶，外資三月大舉匯出約一七○○億元；由於外資賣超趨勢仍未停歇，根據統計，外資今年以來賣超台股逼近六○○○億元 ，大幅超越去年全年度四五四○億元，台幣今年以來貶值五．三％，股匯雙跌。

從技術面來看，台股後續須觀察加權指數是否能在一周內重新站回年線之上。否則可能再測試一六七六四點上下，畢竟這次除了俄烏戰爭、升息外，還有中國封城變數。如同金管會主委所言台股具殖利率優勢，股票股利加股息殖利率接近四％，依然超過美國十年期公債殖利率一個百分點以上，現階段大多數公司都還未除權息，股價若急跌，殖利率將更高，有利低檔反彈。