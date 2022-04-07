Q2贏家大熱搜 科技＆傳產股漲升的關鍵字

【文／方亞申】

中國台商工廠重鎮上海、崑山陸續封城，影響生產及消費；外資陸續調降台股半導體及下游評等，幸賴去年企業獲利大豐收創新高，殖利率優勢有利台股高檔震盪一段時間；高油價刺激電動車發展，IC不缺貨有利5G網路加速推展，而伺服器乃至受惠升息的金融族群都是多頭可用之兵。

中國經濟心臟上海竟然從三月下旬起就開始封城，並擴及昆山、蘇州等台商電子零組件大廠，不是停工就是降低產能，對供給端並非好事，時間要拖多久有待觀察，也會影響到相關大廠業績；另一方面如台積電董事長所言，消費端也會受影響，所以不管手機、電視、ＮＢ、ＰＣ等大宗電子消費產品熱度將大為降低。也由於中國產銷受重擊，加上原物料價格居高不下以及內需房地產持續修正，外資已預估中國今年經濟成長率要保五．五％偏難，甚至有下修至四％以下可能。

半導體股遭降評承受壓力

所幸台灣輸出大國美國情況還算不錯，美國三月非農業就業人口增加四三．一萬人，連續十一個月超過四○萬門檻，創下第二次世界大戰有此數據以來最長就業增長紀錄，三月失業率從二月的三．八％降至三．六％，接近疫情爆發前水平，也是近五○年來低點，美國就業市場持續復甦。所以預估台灣三月出口數字依然不錯。

此外第二季市場最注意就是通膨數據還會創新高？或是高檔震盪、走低？最重要因素就是石油，看看巴菲特投資的西方石油，第一季漲幅將近一倍，在美國禁止、歐洲抵制俄羅斯原油下，今年油價一度衝高至一三○．五美元，三月底美國總統下令六個月內釋出一．八億桶戰略庫存—每日一百萬桶；而包括歐洲大部分地區、加拿大、墨西哥、日本和韓國在內的國際能源署成員（ＩＥＡ）表示，同意加入美國行動，釋放原油的緊急儲備；另OPEC+也決議五月增產目標將調升至每日四三．二萬桶。國際油價依舊在一百美元上下震盪。而其他如黃小玉等價格未再創今年新高，惟只有油價低於九○美元才會對於減輕通膨壓力將會有明顯幫助；反之，油價若還向一一○美元推進，就真的要小心了。

但是這需要一段時間觀察，就像俄烏戰爭還在拉鋸一樣，第二季預計全球還是處於相當高的通膨狀況，最快也要第四季通膨壓力減輕才會顯現。在此之前就要面對美國聯準會升息的趨勢。由於失業率創近五○年新低、通膨率每月都呈現六、七％（年增）上升，聯準會官員幾乎全面倒支持加大升息幅度及縮表，預估今年稍後將多次升息兩碼，並預期七月後恢復每次升息一碼，明年利率應該會觸及低於三％的水平。

若能源股受各國釋油高檔震盪，那麼金融股將扮演第二季重任，而升息前通常電子股表現較疲弱，但是以蘋果、亞馬遜、谷歌、特斯拉為首的科技股，二月中旬前已經大震盪下跌，近一個月資金又漸回籠，所以儘管首季道瓊及標普今年跌幅都在六％之內，但上述幾檔高總市值股只有微軟跌幅較深，其他股價表現都勝道瓊及標普，其中特斯拉還是上漲近四％，四月股價更上一層樓，幾乎要向歷史天價一二四三美元挑戰。而道瓊、標普及那斯達克指數周線都是三連紅，惟費半三月底最後一周收黑，似乎去年大好的半導體的確受到壓力。

技術面上標普及道瓊只要守穩年線四四六○點及三四五○○點之上就屬強勢。那指則以一萬四千點為續彈關卡。費半年線關卡在三四二○點。

亞洲問題最大的就是中國，在韓國及新加坡都宣布不需檢測恢復國境開放中，中國還是以疫情清零政策為主，導致上海已經封城超過一周還繼續封，接下來昆山或蘇州也可能步上後塵，此舉勢將使生產及消費端受影響，間接使得今年經濟成長率下修，對台灣也有一定程度影響。不過當疫情嚴重之時，觀察全球各國，股市大多在執政者為穩定民心下偏漲居多，看來後續中國勢必將調降利率。

三月以來港股明顯較中國強勢，主要在於太平洋航運、國泰航空、中國平安保險、騰訊、中石油、鞍鋼等主導，電子股大多較弱勢，例如舜宇光學幾乎再創低點，小米也不佳，只有聯想及電動車大廠比亞迪較強；此外，阿里巴巴等多家重量級公司計畫實施庫藏股；在金融、原物料股等支撐下，恆生指數低檔較有支撐，國企股指數表現較弱。

台積電暗示車電、網通需求強勁

台股公布去年上市櫃企業獲利，達四．二九兆元，年增七三．七％，締造史上最佳成績單。所以從二月底以來各公司召開董事會宣布股利政策，股息配發都非常亮眼，殖利率超過五％比比皆是，從電子大廠日月光、廣達、仁寶到傳產的台塑三寶、中鋼再到營建、金融股等。預計將配發超過二．六兆以上現金，支撐台股三月強彈至年線之上整理。由於除權息公司很少，不太會吃掉指數，在含權息下，台股應可維持在年線一七○○○至一七二○○點之上整理。