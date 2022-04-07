謝金河：留意今年比去年更好的產業

【文／謝金河】

對於股市投資人來說，每年清明節是節氣中重要一個轉折，一方面是季節的轉換，由春天進入夏季，另一方面是年報揭露在這個時候全部完成，正好是一個「瞻前顧後」的最好機會，因為年報像一份體檢報告書，投資人可以針對每一家公司的報表進行深入研究，也可以作為選股參考指標。

二○二一年全體上市櫃公司業績寫下空前紀錄，這份年報可說好得沒話說，全年淨利四．二九八兆元，比二○年的二．四六兆成長七四．七二％，如果拿這個盈餘成長紀錄來跟全世界股市比較，台股可以說是盈餘成長最強大的市場，這也是小英執政以來空前最佳成績單。

台股去年盈餘大成長

二○一六年全年是一．八八兆，一七及一八年同樣是二．一九兆，一九年是一．九八兆，二○年是二．四六兆，如今是四．二九八兆，去年的獲利幾乎是一九年加上二○年的總和，這是非常了不起的成績單，如果只看第四季最後一季的季報一．○九兆，僅次於第三季的一．一八兆，而且，二一年也只有第一季淨利沒有超過一兆，如果再往前推，一八年第四季只有四○四七億，一九年第四季也只有四四一一億，二○年第四季拉高到七六四八億，這是到二○二○年之前史上第二高的單季淨利，但這個數字到去年完全改寫，二一年第四季的一．○九兆，也比二○年第四季高出四三．四％，因此，二一年的年報及第四季的季報，可以說是無與倫比的好成績。

但是年報繳出好成績，卻未必帶動股價更上一層樓，去年台股過了清明節，大約在一六五七一，因為年報大好，加權指數跑到一七七○九，但五月三日台灣疫情驚傳破口，台股重挫一．九九％，到了五月十一、十二日出現連續兩天逾六○○點大跌，下殺到一五一五九，這是疫情帶給市場的恐慌，等到疫情平緩後，台股終於攻上一八○三四。

今年元月，台股挾著好業績攻上一八六一九，此時通膨加上俄烏戰爭來攪局，一方面聯準會面臨升息縮表壓力，而俄烏開火，加添了天然氣、油價上漲壓力，形同是通膨催化劑，當然Fed面臨升息壓力，三月下旬債券殖利率倒掛現象出現，而四月五日Fed副主席Brainard提議五月升息加縮表，又讓美國股市跌了一跤，費城半導體指數大跌逾四％，通膨及俄烏戰爭成了困擾二二年最大投資變數。

對台股來說，清明節前加權指數收在一七六二五．五九，如果把線圖拿出來檢視一下，台股過去這一年指數就在這個位置盤旋，拉大區間來看，下檔是一五一五九，上檔是一八六一九，儘管外資、投信都有人喊台股要上兩萬，但台股必須釐清通膨、俄烏戰爭、原物料大漲及中國疫情惡化，上海封城、供應鏈出現惡化的問題，這些變數一個比一個複雜。

而從各條均線來看，台股正好在一七六○○附近各條均線糾結在一起，年線、半年線往上，但季線正從一七八八八往下壓下來。換句話說，這也是一個台股可能面臨攤牌時刻，這個時候景氣的榮枯才是台股最重要方向盤。也就是說，去年公布的耀眼年報數字僅供參考，接下來要面對的是嚴厲的基本面考驗。

以ＩＣ設計股王、市值第二大的聯發科為例，去年第四季淨利三○○．五億元，ＥＰＳ十八．七九元，全年稅後大賺一一一四．二一億元，ＥＰＳ六九．六九元，去年淨利比二○年成長一七二．三％，本益比只有十二．八五倍，而且宣布配息七三元，殖利率八．一一％，這個殖利率實在太漂亮了，但是遭到摩根大通、匯豐、瑞穗及摩根士丹利，甚至本土投顧中信也都調降評等，這是因為中國手機銷售大幅下滑，而聯發科手機晶片有七成市占率在中國。