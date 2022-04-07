2050淨零碳排概念股

【文／吳旻蓁】

政府推動2050淨零碳排的政策，其中能源以及運輸的轉型，更是兩個最重中之重的指標項目，有了政府政策撐腰，相關的概念股肯定不會寂寞！

二○五○淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。」繼去年四月二十二日世界地球日上總統蔡英文向全世界承諾台灣也要在二○五○年達成淨零後，千呼萬喚，今年三月三十日國發會終於公布了「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃，首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標。隨著全球各國陸續將淨零碳排列為國家主要發展目標，台灣勢必也要跟上全球的腳步，近年來，也確實可見政府加大力道推動相關政策，而這次的二○五○淨零排放路徑政府更是進一步從各個層面著手，向產業界、企業界乃至於一般大眾宣示台灣淨零轉型的決心。

台灣淨零排放路徑規劃出爐

攤開規劃書來看，台灣二○五○淨零排放路徑選定「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大路徑著手，依階段里程碑設定目標，並會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大轉型策略及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎來推動；依照路徑圖，從低碳邁向零碳分為兩階段，自現在到二○三○年以現有技術落實減碳，二○三○到五○年則以新技術漸進走向零碳。

為了達成二○五○淨零的目標，亦將輔以氫能、節能、碳捕捉、電力系統與儲能等「十二項關鍵戰略」來實行，其中，包括二○二五年不興建新燃煤電廠、二○三○年風力光電累積裝置容量達四○ＧＷ，二○四○年燃煤、燃氣電廠依碳捕捉與封存（ＣＣＵＳ）發展進程導入運用，且二○四○年電動車、電動機車市售比達一○○％等，同時力拚二○五○年再生能源發電占比超過六○％、智慧變電所布建率達一○○％。

此外，政府也規劃未來八年（二○三○年）內將編列近九千億預算以協助產業、各部門轉型，這是台灣有史以來，針對氣候、淨零最龐大的預算規模，而國發會也估計，至二○三○年淨零計畫將可望帶動近四兆元以上的民間投資，同時可減少對石油及煤的依賴，預計至二○五○年進口能源依存度可望由二一年的九七．四％降至五○％以下；此外，二○三○年空汙量也可望比一九年減少三成。

經濟部次長林全能表示，「減碳是維持出口競爭優勢一定要做的事。」確實，近年國際對於碳排要求越來越嚴格，像是蘋果宣布要在二○五○年前百分之百轉用再生能源，並於二○二○年七月宣示，將在二○三○年達成淨零碳排放，而蘋果的供應鏈潔淨能源計畫也讓許多台廠供應鏈積極響應；另外，歐盟將實施的碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）也讓不少業者如臨大敵，紛紛啟動綠色轉型。

台灣從政府到民間企業正全力朝淨零碳排邁進，尤其能源轉型更是重中之重，也同步推升綠電相關概念股成為市場寵兒，加上近期俄烏戰爭、全台大跳電等事件，亦都使綠電概念股熱度不滅，包括安集、元晶、茂迪等太陽能股，上緯投控、世紀鋼、新光鋼等風電概念股，以及伴隨再生能源趨勢浪潮快速起飛的儲能及電力系統相關個股如台達電、中興電、華城等亦都可見買盤進駐跡象。

值得一提的還有綠色運輸，為減少運輸部門的碳排放，政府也規劃公共運具先行，預期城市公車將會在二○二五年就要有三五％的電動化，二○三○年全面電動化；另家庭代步用車則訂出二○三○年電動車及電動機車新市售占比要達到三○％及三五％，二○四○年兩者皆要達一○○％。電動車本就是大勢所趨，亦是台股中投資主流之一，如今政府再次重申電動車發展方向，無疑再度為電動車概念股注入一劑強心針，相關個股如二極體的德微、強茂、台半，導線架的順德、界霖，電池材料的康普、美琪瑪等股價也多有反應利多上漲。