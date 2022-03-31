冷門變火熱 誰是下一個特化股王

【文／莊家源】

台積電擴廠計畫持續，帶動半導體供應鏈商機，除設備業者受惠之外，國內特用化學業者擁有在地化優勢，成為近期市場焦點。

俄烏軍事衝突持續，催化能源、原物料價格緊繃，也挑起全球半導體產業的敏感神經。由於俄烏兩國為半導體製造中所需的特殊氣體和材料重要供應地，在半導體需求日益增長之下，身為台積電供應鏈的三福化、勝一搭上半導體特用化學題材，因為相關材料取得管道暢通，反而有機會提升市占率，成為受惠者，導致近期股價連番大漲。還有氟素樹酯的上品，電子級硫酸的中華化，半導體及顯示器光阻材料的新應材等都成為市場關注的熱門題材。除了電子級特化表現突出外，化工族群中還有像是化肥相關的東鹼、台肥，車用電池相關的康普、美琪瑪、聚和等，都是近期盤面熱點。

一般來說，電子級化學品泛指在電子資訊產業在生產及組裝過程中所使用的化學產品、原料及相關材料，目前應用範圍較廣的相關產業包含印刷電路板（ＰＣＢ）、積體電路（ＩＣ）、液晶顯示器（ＬＣＤ）及通訊等。雖然特化占整體生產成本比重不高，但其毛利率與技術門檻卻相當高，因此這也是許多國際級化學公司的獲利來源。

台灣是最大消費市場

根據國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）公布的資料顯示，二○二一年全球半導體材料市場營收成長十五．九％，達到六四三億美元，超越二○年創下的五五五億美元紀錄，再締新猷。而台灣因為擁有大規模晶圓代工和封裝基地，已連續十二年成為全球最大半導體材料消費市場，總金額達一四七億美元。中國方面雖然年成長率最為亮眼，不過電子用化學品的相關產品大都屬於中低階的產品，許多較高階的產品還是必須仰賴進口。而根據工研院產科國際所預估，二一年台灣特用化學品產值較二○年成長十八．八％，產值超過三六○○億元新台幣。

由於台灣半導體產業供應鏈完整，台積電、聯電、日月光投控等大廠持續擴廠，吸引了許多國外半導體材料大廠來台設廠，其中日商Adeka於二月十七日宣布將透過子公司台灣艾迪科精密化學，在台興建生產高階邏輯半導體材料的新機械設備和廠房，相關投資金額達二五億日圓（約六億台幣），將於今年八月動工，預估二四年第二季開始營運。

另外，住友電木（Sumitomo Bakelite）株式會社去年十一月上旬宣布，將投資三三億日圓（約八億台幣），在台灣子公司住友培科現有高雄市大寮區廠區內興建新廠房，預估今年三月開始動工，二三年中開始生產。

不僅日商積極投資，德國默克集團（Merck）去年十二月中旬宣布，未來五～七年將在台灣投資約一七○億台幣，擴大在地半導體事業。今年默克在南科高雄園區新建超過十五公頃的生產中心，這將是默克全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心。

另一家德國半導體封裝材料公司賀利氏科技集團（Heraeus Group）二一年底也宣布，將在新竹台元科技園區設立創新實驗室。美商英特格（Entegris）二一年也宣布擴大投資南科高雄園區先進技術廠區，未來三年投資規模將增至五億美元（約一四○億台幣）。

近期俄羅斯和烏克蘭戰事持續，由於俄烏兩國為半導體製造的氣體和材料重要供應地，根據美國電子材料市調機構Techcet估計，全球約四五～五四％的半導體級氖氣來自兩家烏克蘭公司Ingas和Cryoin，氖對於製造晶片所使用的雷射相當重要，包括深紫外光（ＤＵＶ）與極紫外光（ＥＵＶ）曝光機台都會用到氖，另外還有像是氪、氙、鈀等稀有元素。