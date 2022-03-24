車用晶片荒未解 這兩檔布局廣

【文／吳禹潼】

根據知名研調機構IC Insights最新發布報告指出，二○二一年車用晶片出貨量達到五二四億顆，年增三成，成長幅度遠遠高過整體半導體出貨量的二二％增幅，同時也是達到從二○一一年以來車用晶片出貨成長幅度最高的水準。不過，在需求激增的前提之下，即使供應商的產能及出貨量已經大幅提升，整個車用晶片市場仍然嚴重短缺。

其實，為了擴大車用晶片的整體供貨量，台積電、聯電等國內的晶圓代工大廠在內，都已著手投入增加車用晶片產能，除了晶圓代工廠外，國際的ＩＤＭ大廠，包括：瑞薩、英飛凌、意法半導體等等，自有產能幾乎也都已經調配至生產車用晶片之上，由此可以看出，汽車應用領域儼然成為現階段及中長期半導體業者積極布局的終端市場，且未來成長性不容小覷。

車用晶片仍然供不應求

不過，從去年以來全球爆發車用晶片荒，再加上未來智慧汽車將大幅提升晶片的用量來看，發展車用ＩＣ確實已經是大勢所趨。於此同時，台廠當然也不會缺席。值得一提的是，過往車用電子產業的發展，多半會受到汽車原廠技術偏好與國外大廠合作的限制，再加上只要是與安全性有關的晶片，幾乎都需要經過好幾年以上的認證期，才能有通過品牌車廠合格門檻的機會。

因此，除了國際ＩＤＭ大廠外，其餘ＩＣ設計廠商想要跨入車用領域時，絕大部分還是會先以先進駕駛輔助系統（ADAS）以及資訊娛樂系統等領域作為敲門磚。包括國內ＩＣ設計龍頭大廠聯發科，還有瑞昱、原相、晶相光、義隆、凌陽、偉詮電、威盛、鈺創都是如此。

首先來看，國內龍頭聯發科向來布局甚廣，當然不會放過高毛利的車用領域，自二○一六年底宣布正式進軍車用晶片市場，專注為汽車產業帶來創新的解決方案並且推出Autus品牌，計畫專攻以影像為基礎的先進駕駛輔助系統、高精準度毫米波雷達、車用資訊娛樂系統以及車用資通訊系統等四大主要領域，各項產品幾乎都已經通過客戶的認證，並且開始進入放量出貨階段，對其營收表現的挹注也將持續走揚。

車用乙太網路為大勢所趨

另外，由於車內電子產品日益增加，帶動傳輸資料的速度與用量需求也增加，因此有別於傳統車款的通訊技術採用重量較重的纜線，目前新世代的車種多半改用乙太網路晶片，以達到大幅減輕車子重量的要求，針對車用乙太網路，包含恩智浦、博通都是相關供應鏈廠商，除了國際大廠外，國內素有「網通大廠」美名的瑞昱，也是當中的佼佼者。