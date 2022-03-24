跟上增減資潮挑飆股 看懂不能說的秘密

【文／吳旻蓁】

美國企業執行庫藏股，向來是支撐美股多頭的重要推力！就拿實際的數字來看，二一年隨著疫情高峰過去、經濟重啟，美企實行庫藏股浪潮再起，儘管美國民主黨議員提議對企業的庫藏股計畫課徵二％的稅，依舊檔不住滿手現金的美企大舉買回自家公司股票。以美股標普五○○成分股企業的庫藏股規模來看，已連續六季增加，雖然最終數字還沒結算，但是去年毫無疑問可以創下庫藏執行的新高紀錄；且這股動能也續旺到今年，根據高盛數據顯示，標普五○○企業在今年前二月發布買回自家股票規模達二三八○億美元，創下歷年來同期最高外，推估今年全年有機會再改寫新猷、站上一兆美元大關。

為何美企這麼熱中庫藏股？會計師指出，早自一九八○年代以來，庫藏股計畫一直是企業在資本支出和收購對手之外，運用超額現金的方法，投資人也喜歡企業回購股票，因為此舉能減少在外流通股數，進而提高每股盈餘，對股價拉抬具正面效果，同時，買回自家股票也反映高層對於公司前景相當樂觀、對財務情況足具信心，有利於提振投資人士氣，包括蘋果、波克夏等企業確實透過庫藏股，顯著地提高每股盈餘、讓股東受益。

拉升淨值、獲利指標 掀起減資潮

而美企實施庫藏股，某種程度上就相當於台股的「減資」。每年三、四月，適逢上市櫃公司召開董事會的旺季，除了董監改選及高殖利率行情外，公司釋出的增資與減資消息，亦是股價聞風起舞的關鍵；近期台股似乎掀起一股減資潮，不少公司相繼宣布實施減資，包括貨櫃三雄的長榮、被動元件一哥的國巨，以及凱美、同欣電、金像電、長興等皆陸續公告減資消息。

從會計準則的實務操作來看，減資大多有三種情況，一是為了打消虧損而直接註銷股票減資；二是因股價低估公司的真正價值，公司買回庫藏股後，再將股票註銷；三則是手上的現金太多、沒有太多的資金用途，因此選擇把錢發回給股東。上市櫃企業財報的簽證會計師就表示，近幾年方興未艾的現金減資因有助於拉升淨值、ＥＰＳ、股東權益報酬率（ＲＯＥ）及資產報酬率（ＲＯＡ）等，改善財務結構，加上可以節稅，因此對公司來說確實是不錯的策略，也有激勵市場、帶動股價上揚的加分作用。

事實上，過去確實不少公司減資後，股價強漲成為飆股，最經典的絕對非日前第五度公告瘦身的國巨莫屬；回顧其減資史，一八年，在經歷了四次減資後，股本從二二一億元一路減少，加上被動元件產業結構轉變，如漲價潮、各種產品像是汽車電子化等新需求浮現，帶動公司營運面轉好，本益比獲得提升，因而推動股價開始大躍進，從不到十元，搖身一變衝破千元大關、晉升高價股，被市場當作減資效益的教科書級經典範例。

國巨這回又將減資二○％，減資金額約為新台幣十．八億元，消除股數一．○八億股，資本額將從五五億元降至四三．二億元，等於是今年換股合併奇力新所造成的股本膨脹，也將不會影響未來ＥＰＳ表現，預計減資後每股將退還股東兩元，若加上配息的十元，合計每股可拿回十二元。法人認為，儘管減資消息影響股價短線走跌，但國巨經過多年來的瘦身，如今不只資本額輕盈，集團規模也不斷擴大，近五年已累計大賺超過八○○億元，獲利表現亮眼，在需求成長之下，仍看好公司長線營運保持向上趨勢，並預期減資後可望帶動明年ＥＰＳ挑戰六○元關卡。