曜越、信邦插旗E-Bike

【文／周佳蓉】

電動自行車成了歐美國家通勤的主要交通工具，自行車雙雄訂單接滿滿，科技大廠也來湊熱鬧。

暌違兩年的二○二二台北國際自行車實體展，十二日圓滿落幕，會場中邀集國內外知名自行車指標廠商，包括速聯（SRAM）、Shimano、國內美利達、巨大等大廠，共計六三八名業者參展，疫情影響下，雖然許多國際買主被阻擋在外，主辦方以虛實整合的方式，將自行車展覽延續至線上舉行一個月，讓自行車話題持續熱燒。

隨著近年來環保意識抬頭，電動自行車已然成為未來運輸的要角之一，經濟部國際貿易局統計，電動自行車出口量與出口值較前一年分別增長近三○％及三三．二一％，已大幅勝過整車市場的十七％與十九．七％，台灣前十大出口市場當中，以英國與德國的出口表現最為傑出，皆突破一○○％成長，從台灣產值的統計數字更可以看到，二○二一年電動自行車產值成長至三一二億元，相較於二○一五年的十五億增加二○．八倍，成為推升自行車產業成長最大動能。

自行車雙雄訂單接很滿

除了今年實體加線上的自行車展炒熱了話題，三月下旬也將有自行車新兵明係上櫃掛牌，還有全球最大鏈條廠桂盟上櫃轉上市的消息，給投資市場帶來諸多想像空間。從專攻中高階與電動自行車市場的明係掛牌，再看到各大自行車品牌廠致力往中高階自行車發展，單車雙雄美利達、巨大號召零件廠組成A-Team的產業鏈，也將台灣製造高階自行車的競爭力放到最大。

在歐洲、中國及台灣皆有生產基地的巨大，自行車年產能約六百萬台，公司持續看好自行車的高成長力，斥資四八○○萬美元在越南擴廠，今年第二季開始動工後最快年底開始生產，屆時越南的年產能將達到一百萬台，公司看上越南的關稅競爭優勢，是因為越南為ＦＴＡ（自由貿易協定）簽約國，二○二五年起將享有零組件免關稅，集團也同步受益。美利達則與巨大的營運策略不同，在現有產能依舊足夠的情況下，並無擴充產能的計畫。

隨著E-Bike市場趨於普及，高單價產品對於自行車廠的產品組合優化有助益，巨大二一年在E-Bike營收比重已來到三一％，美利達更突破五成以上，在未來在高單價車款占比將逐年提升下，有利於推升自行車業者的營運表現，巨大與美利達的訂單能見度皆已看到明年、甚至是明年底，而今年展望來看，巨大整體營運看增兩位數，法人也看好，在歐美市占率進一步提升下，美利達營收維持雙位數成長的展望不變，不過相關業者提到，自行車零組件長短料情況仍嚴重，部分零組件交期甚至長達二年，加上近期原物料飆漲，此一變數必須留意觀察。從股價表現來看，自行車族群近期受大盤重挫拖累，從一月中旬法人賣超持續下，美利達與巨大雙雙已創下今年波段新低，需擇機布局後續進場時機。

從零組件到模組廠眾多

台灣素有單車王國之稱，相關產業發展至今已有近七○年歷史，從早期的ＯＥＭ代工模式到建立自有品牌ＯＢＭ，一步步累積經驗、奠定口碑，是一段漫長的發展史，自行車產業雖然歷史悠久，不過電動自行車在近五年才開始快速萌芽，許多科技大廠看準龐大市場潛力，除了本業之外也相繼跨入。