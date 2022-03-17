董監搶回補 改選前哨戰鳴槍 股東會旺季將至

【文／劉瓊雯】

在各家企業陸續召開董事會公告去年獲利及股利政策的同時，緊接著股東會旺季也即將來臨，預料今年將召開董監改選的公司，有望掀起一波改選題材。

二○二二年第一季進入尾聲，今年以來，新冠肺炎疫情的變數似乎對台股影響力道不如過往來得大，反而是在通膨、升息以及俄烏戰爭等各大變數干擾下，震盪幅度劇烈，操作難度提高，不過在各家企業陸續召開董事會公告去年獲利及股利政策的同時，代表著股東會旺季也即將來臨，隨著股東會時程逼近，今年將召開董監改選的公司，有望掀起一波題材。

根據《公司法》規定，上市櫃公司董事、監察人任期最長不得超過三年，任期屆滿應辦理改選；也就是說，依照慣例每隔三年一次須在股東會召開時改選；此外，法規也規定，董監改選前兩個月為最後過戶日，而國內上市櫃公司股東會召開高峰期通常落在六月，因此，往前推算二個月來看，大部分公司約在三、四月份就會停止過戶行為，以確定具有投票權的股東名冊。換句話說，若要行使股東權利，就必須在股東會召開前的停止過戶日持有股權。

長榮國際改選戰火激烈

近期最受市場關注的事件無非是長榮集團旗下主要控股公司「長榮國際」變天，日前長榮國際舉行股東會並改選董監，原先手握些微股權的大房長子張國華以些微之差輸給張國明、張國政等弟弟派陣營，前者拿下二董一監失去對長榮國際的經營權，後者則拿下三董一監，取得關鍵勝利，意味著過去由張國華主導的年代將有可能被削弱，弟弟派等於拿下主導權；市場預料，其餘包括長榮海、長榮航、長榮鋼、榮運、中再保等五大公司在二三年即將面臨董監改選，將成為家族派系間的必爭之地，勢必也會牽動集團各公司未來的經營權。

事實上，在這事件之前，長榮集團兄弟之間的明爭暗鬥就常登上新聞版面，仔細觀察長榮國際對其餘公司的持股比例，分別持有長榮海近五％、長榮航十．九二％、長榮鋼二一．六九％、榮運八．四五％、中再保三五％，由於長榮國際為中再保和長榮鋼第一大股東，所以這有可能會是張國華最先失守的兩家公司。在長榮海運股東結構中，巴拿馬長榮是長榮海最大股東，持股七．四％，加上張國華個人以及繪公司的持股，張國華派擁有十．四四％持股，大於弟弟派的八．七八％，另外，長榮國際僅持有長榮海近五％，但長榮海又持有四○．三六％榮運，簡單來說，長榮海、榮運歸張國華擁有，對榮運有絕對控制權，預估過去由長榮國際承接的物流業務可能轉到榮運身上。

榮運潛在利益不容小覷

而榮運去年取得長榮物流股權後，從去年十月開始合併營收，帶動營運及獲利大成長，全年營收達八七．九五億元，成長二六％，ＥＰＳ一元；由於長榮物流業務涵蓋空運、海運、倉儲、通關等物流服務，隨著長榮海運貨代業務揮別長榮國際後，決定收回旗下國內外四家海運公司總代理權，龐大貨櫃承攬業務將轉由長榮自營，長榮可能會倚重榮運子公司長榮物流跨足海空貨運代理業務；此外，榮運物流中心預計在今年第二季完工，加上榮運用有龐大土地資產，潛在利益不容小覷。