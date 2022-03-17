季底內外資大火併 外資拉高現金比重 投信重金拚作帳

【文／林麗雪】

國際股市空襲警報鳴響一發接一發，尤其國際資金下達股票減碼令，外資在全球新興市場瘋狂提款，讓多頭喘不過氣，所幸內資澎湃，力拚年底作帳，成台股投資重心所在。

俄烏戰雲密布，疊加全球央行資金收水風險，國際資金全面調降股市投資比重，外資不僅大賣台股，也加速撤離以亞股為首的新興市場；反倒是本土投信法人，一路逢低加碼台股，形成外資賣不停、投信買不停的拉鋸戰，土洋法人季底行情持續火併，投資人又該如何因應？

國際股市空襲不斷，先是俄烏衝突導致全球原物料價格上沖下洗，西德州原油價格一口氣大漲至每桶逾一二○美元，短線漲多回檔，又急墜至百美元之下，但整體原物料價格仍處在高檔水準，對本就通膨高漲的全球經濟來說，無疑是雪上加霜。

央行收水風險不可小覷

緊接著，全球金融市場將進入超級央行周，聯準會的升息方向馬首是瞻，市場瀰漫著高度的不確定性，反應市場恐慌情緒的ＶＩＸ指數也在近期快速飆高，從二月九日低檔的十九．九六以來，至三月七日，一度最高上升超過八成至三六．四五，重回歷史高檔區，目前的恐慌指數仍在三○左右，仍高度反應出投資人的不安情緒。

本土金融機構國泰分析，儘管俄烏戰爭對金融市場衝擊最危險的時候已過，但因此一仗，美國正對俄羅斯掀起經濟戰，美中貿易戰之後已迫使全球產業鏈出現重組，現在俄羅斯亦面臨去美元中心化，可以預見的是，這個政策的落實，對全球供應鏈的改變與衝擊，勢必讓通膨壓力再進一步上升。

一般研判，聯準會近期升息一碼已經很確定，但亦有升二碼的風險，且聯準會縮表金額亦將高於預期，還值得留意的是，美國短年期公債殖利率加速攀升，其中七年期公債殖利率達二．一五九％，已超越十年期公債殖利率的二．一四六％，五年期公債殖利率更是急起直追，已快速攀升至二．一％，公債殖利率倒掛隱憂浮現，反應市場對未來經濟展望偏向保守，若聯準會此時加速緊縮貨幣政策，金融市場恐將再進一步震盪。