謝金河：回歸嚴格基本面投資

【文／謝金水河】

二○二二年以來，因為通膨升溫，加上俄羅斯對烏克蘭開火，帶來的金融市場緊張，也造成全球股市全面回檔，外資把台股當成提款機，連續追殺晶圓雙雄，也對台股造成致命的殺傷力，如今俄羅斯入侵烏克蘭已變成持久戰，對金融市場衝擊也逐漸鈍化，全球股市在Fed升息明朗化後可能恢復穩定，台股也可能出現新的操作生態。

今年到三月十五日為止，俄烏戰爭加上通膨造成的全球股市回檔，我們來看幾個比較顯著的市場，美國股市十五日出現關鍵性強彈，化解破底壓力，道瓊今年下跌七．六九％，標普五○○跌十．五九％，Nasdaq下跌十七．二三％，費城半導體下挫十九．四％；歐洲以德國為基準，下跌十三．二％；亞洲股市中，台股下跌七．一％，已是全球最強勢市場之一，南韓、日本都跌十一．九％，中國上海Ａ股跌十五．八％，深圳跌二○．四三％，香港股市最慘烈，恆生指數跌二一．三％，國企指數跌二六．五三％，港股幾乎回到一九九七年的低點，也就是一國兩制以來的漲幅全部一筆勾銷。

台股下殺的「戰犯」

港股陷入人流、物流、金流外流的景象，台灣也曾發生過，前一陣子《先探週刊》曾提出台股加權指數可能超越恆生指數的想法，當時指數仍相差五千點左右，現在已縮小到一千五百點左右，而港股與台股差距最大的時候是二萬二千點，這個現象也可以看出台股基本面走強的面向。

今年以來，台股指數下跌七．一％，這其中台積電與聯電幾乎成了外資提款機，到十五日為止，外資賣超台股五○九二．二四億元，其中元月外資賣超六一八．四億，二月賣超一六五五．三八億，三月只到一半，外資已賣到三一一八．四六億，而今年前兩個半月外資賣超五○九二億，已超過去年全年四五四○．○七億元，也逼近二○二○年的五三九四．六九億，這其中晶圓雙雄成了外資最主要提款機，今年以來已累積賣超聯電六六八七六二張，至少提款四○○億元，而賣超台積電四二六八六○張，也提款二六○○億元以上，外資今年賣超台股五○九二億，晶圓雙雄的賣超約占六成，也是台股指數下殺的重要元凶。

股利政策成為選股關鍵

我仔細研究一下，從金融海嘯以來，外資是撐起台股半邊天最大的手，從二○○九年以來，外資除了二○一一年賣超二七七六．四八億外，從○九年到一七年，外資在九年中有八年買超，如果不計二○一一年的賣超，外資在九年中買超台股二．○二二八兆，扣掉二○一一年的賣超，淨買超是一．七四五二兆，而外資從二○一八年起對台股轉為賣超，加起來賣超是一．八五七五兆，如果扣掉二○一九年買超二四四一．七六億，淨賣超是一．六一三三兆，把○九年起的九年買超和一八年起的淨賣超相抵，外資從○九年以來的十三年台股買賣超累積加總，淨買超部位只剩下一三一九億元，從絕對值來看，外資過去十三年對台股從買超到賣超，所有買超金額已幾乎全部宣洩出來，現在除了矽力ＫＹ等少數純外資股外，剩下台積電與日月光，外資持股比率逾七成，這些外資持股比率高的個股，未來仍可能籠罩在外資賣壓下，台積電的外資持股七三．三二％，已是近十年相對低檔區。

過去二○年來，台灣的人流、金流一直往外流，外資撐起台股半邊天，而此刻外資在中國市場慘賠，賣出台積電是唯一能潤飾帳面的手段，在這種情況下，台積電成為被獵殺的對象，這回台積電從六八八元殺到五五八元，跌幅十八．九％，比台股大盤跌幅都重。

不過在一片殺戮中，大家也可以看到國內投信法人連續三○個交易日買超台股，金額已達八一六億，在外資殺戮台股聲中，投信成了支撐台股力量，加上政府基金，台股生態出現巨大改變，內資正取代外資，外資丟出來的台積電籌碼，除了落入本土散戶之手，也進入壽險大戶的部位內，當市場出現情緒性殺盤時，這些年從海外匯回台灣的資金也會進場買入台股，往前看，台股即將揭露全年財報，這個時候股利政策會成為選股的關鍵要素。

俄烏戰爭開啟了原物料價格大漲，這次油價是股市重要領先指標，十五日美股大漲，其實油價已顯著回落，ＷＴＩ從一二九．四二跌到九五．○三美元，北海布蘭特從一三三．一五跌到九七．四四美元，所有貴金屬都顯著回檔，ＣＲＢ也從三○九．一二下殺到二八八．四五，通膨正在降溫，如果俄烏戰爭明朗化，油價很可能快速下跌，這是紓解通膨壓力的第一個指標。

高價股重挫幾乎腰斬等級

接下來要看台股新生態的演變，首先是外資比率高，這些年因為寬鬆銀根，股價大漲的個股，這次下殺力道十分猛烈，晶圓雙雄成為提款機，除了台積電外，聯電也殺到四九．五元，連力積電也都從七八．六元快速下殺到四九．七元，世界先進也從一七七元跌到一一四．五元，都是這次重災區。

更慘烈的是高價股，這次外資持股九二％的矽力從五四九○元，殺到二七七○元，是腰斬等級，矽力下殺，也把世芯ＫＹ、譜瑞ＫＹ拉下水，大多數ＩＣ設計族群，像愛普、力智、瑞鼎等都出現重挫，高價股如富邦媒從二一九○下殺到八三七元，跌幅達六一．七八％，網家從一五七．五殺到七七．二元，也是腰斬等級，從興櫃轉上市的第三方交付綠界科技以七六○元轉上櫃，原來大家以為中籤會穩賺一票，因為綠界在興櫃股價最高一五七○元，沒想到上興櫃首日收盤七六二元，股價立刻腰斬，這提醒大家，在資金行情充沛的時候，很多高價股狂漲，但殖利率不高，像矽力漲到五四九○元，配息是十．四六元，殖利率只有○．一九％，現在跌到二七七○元，配十七．九八元，殖利率仍不到一％，未來這種低殖利率股很可能在升息過程中承受巨大壓力。