殖優股 水手們的新戰場

【文／方亞申】

俄烏戰爭、原物料價格大漲、美國聯準會升息等一連串利空，使得國際股市輪流下跌，台股上市櫃公司去年獲利創歷史紀錄，近期陸續公布配息未令人失望，惟國際政經氛圍不佳，台股跟著下跌修正，一旦也連續急跌，在偏高殖利率優勢下，可望有較強反彈機會。

台股企業去年獲利預估超過四．二兆元，配息有機會接近三兆元，且就已公布股息政策公司來換算，殖利率超過五％有百家以上；儘管聯準會面對今年以來俄烏戰爭帶來原物料價格飆漲，可能加快升息腳步，以美國十年期、五年期及二年期公債殖利率都竄升至一．八至二．一五％推估，未來升息次數可能以五次起跳，正引發各國股市下修，但台股殖利率超過五％相當多，仍有一定利差優勢。

只不過面臨各投資機構抽資金（尤其當俄國股匯市被歐美制裁而停止交易，全球大多數投資機構無法變現）因應贖回，賣出流動性較高的股市成為近一個月來金融潮流，台股也不例外，單單三月不到半個月外資就賣超約三二七六億元，匯出金額超過三○億美元，且累計今年以來外資賣超台股上市公司金額已超過五千億元，較去年全年賣超四五四○億元還多，雖有投信積極承接，但是台股也跌破年線，此時又遇到香港恆生及國企股指數一周不到就大跌超過一成，中國股市又因新科技重鎮深圳再祭出幾乎封城模式以面對疫情，深滬股市也重挫，台股受影響在年線之下出現長黑，技術線型上不太好。

融資先減肥才有利強彈

台股今年可望配息約三兆元，隨股市下跌，殖利率約四％，是相當不錯，無奈國際性金融風險影響，外資先撤，只能等待國際賣壓停止。較好的是台灣二月進出口統計指出，雖有春節假期，但出口暢旺，規模達三七四．五億美元，創下歷年同月新高，堪稱史上最旺二月，年增率約三四．八％。展望三月，有望拚破四一五億美元，再創單月新高。若台股基本面好，若時局回穩又將被外資快速回補。

就台股技術面來看，目前正值日周月ＫＤ值同步交叉向下，年線一七三二四點已被跌破，且季線開始下彎，加上月線及十日線同步向下，一七五○○至一八○○○點將成大壓力。若此時因國際股市不振，發展成從八五二三點大漲至一八六一九點總修正，以修正三分之一計算，滿足點在一五二四三點附近，約是接近去年五月疫情大爆發時低點一五一六五點附近。看看元月低點一七六三三點當時融資才二五六一億元；目前卻還在二六六○億附近，但指數來到一七○○○點之下，所以說融資必須適當減肥，至少先降至二五○○億元以下才有利強彈。

俄烏戰爭或有轉圜，近一周雖從石油開始到大宗物資都見到較大幅度拉回，惟以油價來說還是在九六美元附近，較去年底上漲約二七％，小麥、鎳等也都還有三成以上漲幅，通膨已在進行中。國發會主委龔明鑫表示，用「最差的情境」來看，若油價漲至每桶一二八美元，預估影響我國ＧＤＰ成長率○．三七個百分點；若油價到年底漲三成，將推升全年消費者物價指數（ＣＰＩ）成長○．六個百分點，代表通膨率很可能突破二．五％，與央行估計很一致，至於經濟影響受衝擊程度落在○．三至○．四個百分點之間，以主計總處預估今年經濟成長率四．四二％，即使受通膨影響，也將落在四％附近。不過以此來看國際物價上漲，台灣也在風暴中，對於企業獲利成長也會被波及，也是外資賣超理由之一。

全球股市何時止穩，除了俄烏戰爭外，還是要看美國臉色，畢竟在此之前美國景氣、就業都非常好，所以才要升息，只不過二月份又加入俄烏戰爭原物料大漲變數，可能使得聯準會加快升息腳步抑制通膨，並且可能同步進行縮表收資金。如此會造成企業獲利可能下修，股價亦同。對國外而言會形成美元強勢，資金向美元資產流進，其他國家貨幣貶值壓力大，就像台幣今年以來已貶值○．九五元或三．四三％。而以外資角度來看，若再加上美國十年期公債已達二．一五％，兩者相加，台股個股殖利率可能要超過五．五％以上才會有吸引力，若台幣再貶，則要求殖利率將再提高。所以短線觀察聯準會升息後說明而定。另外俄烏戰爭何時告一段落也是焦點。

當然美股表現也牽動台股，這次科技股嚴重修正，費半指數累計今年以來下跌十九．四％、那斯達克下跌十七．二三％，遠高於道瓊的七．七％及標普的十．五％；其中尖牙股的微軟大跌十四．六％，蘋果及有分拆利多的亞馬遜都下跌十二．六％左右，谷歌下跌十％，最慘的是臉書及Netflix都重挫四三％左右。近兩年當紅的特斯拉、輝達及超微今年各下跌二四％、二二％及二四％，都超過指數跌幅。去年漲幅較小的台積電ＡＤＲ也下跌十五％，高於三星的十．七％跌幅，這些高總市值股代表資金流向，必須先止穩才可，也是科技股信心指標。美股四大指數目前都在年線之下，那指及費半的年線負乖離各為十％及六．七％，一般超過五％就容易反彈，這次卻一直未見到，要注意！