Micro LED鐵三角啟動量產落地

【文／林麗雪】

終端品牌客戶頻頻敲門，繼友達之後，富采宣布買廠啟動Micro LED量產線建置，並預告三年後商機起飛，台系供應鏈力拚成全球新世代顯示產業一級玩家。

當市場還在將焦點放在大陸三安光電通過蘋果認證、恐低價搶食富采Mini LED訂單的負面利空之際，不受消息面對股價產生的亂流影響，富采於三月三日法說會公告，斥資六．一億元取得松瑞藥竹南廠房，規劃二、三年後的Micro LED量產落地，這是繼友達宣布斥資四五○億元於后里科學園區規劃Micro LED智慧工廠及Micro LED新創領導廠商錼創ＫＹ在台送件申請創新板上市掛牌後，國內Micro LED供應鏈另一重大量產推進訊號，亦是台廠將在新世代顯示技術再度拉大與競爭對手差距的關鍵布局。

利空衝擊 富采跌破淨值

對於市場傳言三安光電已取得蘋果Mini LED認證，富采董事長李秉傑回應，「當技術比較穩定下來，就會有設備商將技術外漏，出現Second Source比較快追上來的情形，但在這過程當中，當初碰到問題、解決問題的經驗它們（三安）都沒有，因此只要產品一直出現新的版本，或者新的改進的時候，富采就會是第一個把它改好的。」

李秉傑甚至直言，「我們不去關注對方（三安）是不是解決專利或智慧財產權的問題，我們更關注的是know how，富采經過這麼多年的努力，這不是對手拿了參數，照樣走一次，就可以完全解決的。」

儘管富采經營層底氣十足地回應法人的擔憂，但市場仍無視於富采去年獲利Ｖ轉，並繳出每股三．二一元的獲利，股價仍在法人毫不留情的提款下，波段大跌逾三成，並跌破每股淨值七六．七元，市場幾乎是抹煞富采多年來的轉型成果。

即便如此，富采法說會上仍努力向機構法人揭櫫三、五年後的集團布局，除了今年將斥資十五億元進行高階紅光產品在車用及生物感測裝置（據了解將應用在智能手錶等穿戴裝置）的產能擴充，並將在明年產生貢獻外，旗下晶成半導體在５Ｇ濾波器（BAW Filter）亦已進入量產，最重要的是，已經開發八年的Micro LED，預計三年後可望進入量產，鑒於Micro LED廠房土建較耗時，今年將提前啟動建廠工程。

持續深耕高階技術

李秉傑說，未來富采集團旗下的Micro LED應用會分成二大類，一是非常大的ＴＶ或顯示屏，晶片尺寸會落在20×20（微米），另一個就是ＡＲ用的非常小的螢幕，晶粒尺寸可能小到只有2×2（微米）。