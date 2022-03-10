板卡族群亮點多 營運來勁

【文／周佳蓉】

俄烏戰事持續，全球各地的「善款」湧進烏克蘭，加密貨幣竟扮演著重要角色，而台灣板卡族群不只受惠挖礦題材，更還有高配息護城河。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事遲遲未見舒緩的跡象，在世界各地都湧起強烈譴責與制裁聲浪的同時，來自世界各地的國際援助也不斷湧進烏克蘭，其中加密貨幣成為了烏克蘭政府其中一項重要的募款工具，烏國開放捐款的短短一周之內，便迅速募集超過五千萬美元價值的捐款，部分用於購置軍事物資等用途，一呼百應的盛況前所未見。

加密貨幣在戰事中逆勢漲

從幾個大型加密貨幣走勢來看，比特幣自二月二十四日烏俄衝突擴大後，自二月低點一度重回四萬五千美元關卡，漲勢來到三一％、以太幣波段漲幅最高也來到三成，隨後才稍見回落，儘管戰爭帶給股市和加密貨幣更多波動，然而加密貨幣一度在戰役中逆勢上揚，更首次成為協助軍事防禦重要的金援角色，由於加密貨幣多透過挖礦過程獲取，從去年開始就呈現短缺的顯卡市場料將持續在今年發酵，在出貨尚未能滿足的情況下，法人指出，台相關業者如微星、華碩、華擎、撼訊、映泰、麗臺、青雲等板卡族群上半年出貨將維持正向。

俄烏開戰至今，引發不少國家陸續表態，祭出對俄羅斯一系列的經濟制裁，為限制俄羅斯央行進入資本市場，其中，將俄國主要銀行逐出SWIFT結算系統被視為是最嚴厲的金融制裁手段，並還凍結了俄國央行資產，俄羅斯遂成為繼伊朗、北韓之後，第三個被踢出SWIFT的國家。受制裁的俄國銀行將不再能與全球二百多國地區及數千間金融機構資訊互通，而俄國金融機構超過一半均使用SWIFT系統，嚴厲制裁使俄國金融斷網，形同掐住了俄羅斯國際交易的咽喉。

失去了國際資金流動的管道，俄羅斯自然得想辦法突圍，區塊鏈分析公司認為：俄國要透過挖礦取得加密貨幣並不難，素有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）也認為，俄羅斯政府、超級富豪們將透過持有加密資產來規避西方的制裁。據區塊鏈分析公司Kaiko統計，以盧布計價的比特幣交易量已激增至今年新高，單日最高來到一四二○億美元，或許證實了這個說法。

近年在元宇宙、ＮＦＴ題材和加密貨幣挖礦熱潮帶動之下，去年起顯示卡就供不應求，價格節節攀升，更帶動板卡族群元月營收表現亮眼，平均有雙位數的年增力道。板卡大廠微星今年在顯卡、主板、筆電等主力產品線的新品帶動下，營收寫下單月新高紀錄，突破二百億元大關，年增十九．八％，其中顯卡出貨動能持續強勁，一月顯卡出貨量來到八○萬片、主板亦有百萬片的出貨水準，隨著挖礦商機持續增長、顯示卡需求不墜，另外第一季也正逢主板的小旺季以及公司在今年初推出的六款電競新品，包括電競筆電Raider GE76/GE66、Stealth GS66、Pulse GL76、Sword 15、高效能款Vector GP76等，均有望挹注未來營收。

在俄羅斯曝險部位不高

受到全球疫情影響，ＩＣ缺料荒造成板卡缺口從去年開始就一直未被滿足，也使技嘉訂單遞延至今年上半年，而元月營收也衝上歷史新高達一四二．○五億元，年增達三六·八％的高成長。