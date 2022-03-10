打破升息魔咒 哪些族群能安然度過股災？

【文／方亞申】

國際原物料飆漲，從煤、天然氣、石油、鎳、鋁到小麥，動輒上漲五成、一倍，對於上游業者將是利多；電子股零組件成本暴增，且終端產品消費可能被生活必需品排擠，整理時間拉長。選股重點以業績及殖利率為參考，投信持股也可追蹤。

全球股市受到俄烏戰爭影響跌跌不休，由於俄羅斯被踢出SWIFT機制以及航空被禁飛，加上國際企業紛紛撤離，但絲毫未減戰鬥民族的霸氣，對烏克蘭加強攻擊轟炸，絲毫沒有妥協餘地。主要在於首先是俄國的天然氣與原油全球市占各為十七％與十一％，若能源出口受阻將嚴重引發能源通膨；其次、俄國的小麥全球市占為九％，若受阻將使全球食品通膨雪上加霜；第三項衝擊是俄國的鈀金、鉑金、鎳的全球市占分別為四○％、十％、六％，若出口受阻將影響汽車與半導體的供應能力；俄國有此底氣，敢向歐洲挑戰。歐洲有四○％的天然氣及二五％的石油來自俄羅斯，如今雙方撕破臉，隨之而來就必須承受成本的暴增。

升息造成股市本益比下修

國際小麥價格一周暴漲四成、油價暴漲近三成；國際鎳價單日一度暴漲超過一倍，逼得倫敦交易所停止交易，幾乎與俄國有關的原物料無不大漲；歐洲領袖必須向選民交代，如今經由制裁，也造成民眾生活成本遽增，壓力之大反應在股市幾乎全面性創今年新低，像是德國股市今年累計跌幅逼近兩成、法國超過十六％，已追上美國費半及那斯達克跌幅。可以預期歐洲通膨將因俄烏戰爭而居高不下，且汽車、生活用品銷售下降，究竟後續歐洲央行是要升息抑制通膨還是放鬆銀根刺激經濟，將呈現一刀兩刃局面，股市可能有段整理期。

回過頭來看美國，情況倒是還好，因為自己就是小麥、黃豆生產大國，且每日從俄羅斯進口原油不到十萬桶，自身每天也可生產超過一千萬桶原油，加上美元指數向一百邁進，通膨壓力似乎沒那麼重，且民眾就業率創近三十年最高，失業率低於四％，說實在對於俄烏戰爭物價上漲抵抗力頗強。不過，國際金融市場緊密結合，在制裁俄羅斯經濟後，令其幾乎有一半外匯約三千億美元不能動，無法有效對盧布進行護盤，所以盧布大貶；再者俄國調升利率至二○％以抵抗盧布貶值，也令國內企業借貸成本暴漲，而外銷的石油及天然氣國際買家怕被歐美政府制裁，能不買盡量不買，財政收入減少、企業破產預計將大增，且每天花在打戰經費預估將達五千億台幣，內外交迫，預估今年經濟將雙位數衰退。

俄烏戰爭一打幾乎沒有贏家，且拖累國際金融市場。最近美國又宣佈對俄國石油制裁、發布禁買令。國際油價（西德州）已經跳升至一二五美元以上，一度看到一三○．五美元高價，累計今年已經上漲近七成。

今年煤價大漲超過一倍，油價大漲近七成，小麥大漲超過六成，這些民眾生活必需品價格的大漲，拉抬鎳、金、銅、鋁、錫等非鐵金屬價格以及大豆、玉米農糧上漲，第一季還未過完，全球就將承擔原物料平均至少二五％壓力，薪資成長一定趕不上通膨，所以升息似乎是唯一的道路，美國聯準會主席表明本月升息一碼不為過，市場預期五月之後都可能每次升息兩碼，在壓抑通膨及保持經濟成長之間實在很難拿捏。如此勢必造成股市本益比被下修。

原物料短時間內急漲對於上游也非絕對利多，就像石油及鎳一樣，各公司都保有一定程度庫存，報價大漲當然有庫存利益，但是當漲到下游不敢買進，因為終端報價實在無法反映時，下游多賣多賠，如此反變成惡性循環，大家都賺不到錢，乾脆不賣，對景氣不好。

融資減肥有利台股止跌

過去統計，當一年之內油價漲幅超過一倍，不久總是會有災難性的金融崩跌出現，例如一九九○、二○○○及○八年。另外，○八年七月油價在創下一四七美元歷史高價後，全年就出現金融海嘯，至年底全球股市都大跌，油價也跌至三五美元以下；之後股市及油價反彈，到了一一年又出現一一四美元一桶油價，國際股市再大跌，後面就出現歐債危機。而後市場才逐漸適應一百美元以上油價，股市恢復盤堅，而在此之前一定有一段反映油價大漲影響經濟股市下跌利空期。所以這次油價再登上歷史次高一三○．五美元，對於市場變數的確要小心一點。

歐洲受戰事影響股市大跌，為套現也影響到美國市場被拋售，最近表現很強的美國鋼鐵、鈕可鋼鐵、美國鋁業、煤業公司ＢＴＵ就有點漲不上去，只剩下石油股艾克森美孚及雪佛龍還在盤堅。先前受惠升息的金融銀行股則受俄羅斯股債可能違約大跌。另一方面，近幾年大行其道的ＥＴＦ，這次也變成助跌主要力量，像是高總市值的谷歌下跌十二％，亞馬遜及微軟各下跌十七％；較抗跌的蘋果也有十％下跌，使得美股四大指數現階段已全面跌破年線，意味調整時間將拉長。在未站上年線之前都屬反彈。歐股弱勢影響美股，也影響到亞洲股市，日、韓、港都在年線之下，原本抗跌的新加坡及印度也補跌破年線，今年股市還能有正報酬的只剩巴西、沙烏地拉伯、印尼等原物料國。