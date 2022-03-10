瘋狂世界避險鐵三角 貨櫃航運、鋼鐵、塑化齊發功

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

俄烏戰爭越演越烈，國際制裁也不斷加碼，使得油價、農產品、鋼鐵、非鐵金屬等原物料價格持續攀高，海、空運輸供需尚未平衡，傳產類股成為盤面重要撐盤要角。

縱然遭到全球的金融制裁、輿論撻伐，仍難撼動俄羅斯總統普丁持續攻擊烏克蘭的決心，相對地，縱然人數、戰力都明顯居於劣勢，卻也未能動搖烏克蘭人民捍衛家園的意念，雖然將會持續進行談判，不過在雙方原則都不願退讓的前提下，很難有太大實質性的進展，戰爭時間拖長，對全球經濟威脅也跟著升高。

俄羅斯與烏克蘭幅員相當遼闊，位處北國天候寒冷，擁有豐富的天然資源，也是全球重要糧倉。根據國際能源署（ＩＥＡ）資料顯示，俄羅斯是全球第三大石油生產國，ＩＥＡ已宣布釋出六千萬桶原油庫存，各大成員國仍共持近十五億桶儲油，不過對近期迅速上漲的油價僅是杯水車薪，加上美國正與歐洲盟國商討禁止俄羅斯石油進口的可能性，日本亦加入，除了更加刺激油價外，好不容易將擺脫疫情邁向復甦的總體經濟，與居高不下的通貨膨脹，帶來更大難題。

中鋼與中鴻盤價將跟漲

除了原油、天然氣與農產品等大宗物資外，據世界鋼鐵協會（ＷＳＡ）統計，二○二一年俄羅斯為全球第五大鋼鐵生產國，烏克蘭名列第十四，兩者相加約占全球五％，在全球碳中和目標設定下，要出現新的鋼鐵廠機會不高，中國去年的減產造成鐵礦砂價格震盪，若需求不變、供給下降，則價格恐易漲難跌。

據媒體報導，因黑海船運中斷，鋼鐵原物料頓時短缺，至三月四日報價，鋼鐵原料與半成品如扁鋼胚、廢鋼等，每噸上漲九○～一○○美元，熱軋漲幅更高達兩成，以歐洲缺貨狀況最為嚴重，由於戰爭恐難於短期之內結束，國內中鋼與中鴻盤價與國際報價有差距，預期三月盤價將上漲跟進。

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