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「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

力智、矽力成長強勁的壓箱寶

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

全球晶片荒仍未舒緩，加上車用、工業應用市場大幅成長，導致電源管理ＩＣ供應缺口難解，相關廠商在缺貨、漲價效應雙重加持下，營運表現亮眼。

自從新冠肺炎疫情開始，擾亂了供應鏈正常時程，導致全球面臨一波前所未見的晶片荒，儘管各大晶圓廠紛紛拉高資本支出大動作擴產，晶片短缺情況至今仍難以舒緩，加上八吋的成熟製程新增產能有限，供應缺口難以縮減，使「電源管理晶片」（PMIC）面臨史上最長交期，且車用、工業應用相關市場大幅成長，推升相關廠商訂單大增，獲利表現亮眼。

PMIC需求有增無減

事實上，在有限電力或電池容量下，電源管理ＩＣ必須擔負著對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責；簡單來說，就是將低電壓輸入轉換為高電壓輸出，或是交流電轉換為直流電，對於電源管理效率的提升扮演著至關重要的角色，因此，電源管理晶片幾乎是存在於所有的電子產品和設備中，應用極為廣泛，絕對可以說是電子產品不可或缺的零件。

現如今，包括消費電子、網絡通訊、工業控制等領域的成長，加上近年來發展快速的汽車電子以及５Ｇ市場崛起，對電源管理晶片的需求有增無減，市調機構集邦科技（TrendForce）出具報告指出，在各產業需求帶動下，預測二一年產值將達三四三億美元，年成長三○．二％，二二年整體將再成長約九．八％。

另一方面，也在疫情衝擊下，全球晶圓產能吃緊，電源管理ＩＣ業者已多次針對客戶進行漲價，據了解，在產能滿載、原物料緊缺等因素下，目前電源管理晶片供應業者交期長達四○～五二周，部分獨家生產的型號甚至停止接單，使電源管理ＩＣ面臨史上最長交期。就在缺貨、漲價效應雙重加持下，讓矽力ＫＹ營運表現成長強勁，並登上台股股王的寶座，股價更是從去年初的二一二○元開始，漲至十一月中旬的五四九○元歷史高價，飆漲近二倍。其餘包括通嘉、茂達及致新等相關公司營運表現也都相當亮眼。

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