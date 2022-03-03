致股東公開信 股神釋出風向球

【文／周佳蓉】

股神這封寫給波克夏股東的公開信，是投資圈甚至到散戶投資人都引頸關注的大事，更能解讀其中投資精髓。

有「股神」美譽之稱的華倫．巴菲特，一年一度的致股東公開信，跟著波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）二○二一年的業績報告一起出爐，股東信長達十二頁，當然眾所矚目的除了觀察波克夏公司的業績表現之外，每年股東信的內容字字珠璣，更是全球投資界爭相拜讀的風向球，也成為檢視自身投資觀念、持股的最佳時機。

支持蘋果買回庫藏股

攤開股東信的第一頁，波克夏公司總會先列出與美股S&P 500的報酬率做比較，首先看見的是，二○二一年波克夏股價表現一整年漲幅二九．六％，而美股代表的S&P 500指數則為二八．七％，優秀的業績表現，帶動波克夏股價躍升，小贏了S&P 500○．九個百分點，不過拉長期來看，一九六五～二○二一年的五十七年間，波克夏股價從年複合成長率達二○．一％，而S&P 500則約十．五％，約莫不到一半，驚人的成長率不只有在資產上，更體現在市值膨脹，從一九六四～二○二一年間，波克夏的市值暴增三．六四萬倍，而以標普指數同期來看，只實現了三○二倍的增長。

巴菲特在股東信中列出波克夏當中最有價值資產「四大巨人」，分別是旗下保險事業群、伯林頓北方聖塔菲鐵路（BNSF）、柏克夏海瑟威能源（BHE）和持有蘋果五．五五％股權。一九六七年巴菲特買下國家賠償保險公司後，保險成為波克夏的核心主力業務，其中，保險浮存金的資產價值已從當時的一九○○萬美元放大到現在的一七四○億美元。

所謂的「浮存金」就是投保人所預付的保險費，巴菲特曾比喻：「浮存金就像油井，每一天都有源源不絕的石油冒出來」，而他更認為保險產品永遠不會被世界淘汰，銷售量還會隨著通膨和經濟成長增加，更為波克夏集團築起巨大的護城河。波克夏旗下事業群眾多，另外兩大獲利來源來自於BNSF鐵路公司和BHE公司，分別為波克夏帶來六○億和四○億美元的利潤，達到波克夏整體營業利益超過三分之一，波克夏整體業績表現，第四季淨利三九六．四六億美元，全年淨利更來到八九八億美元，較二○二○年成長一一一％，相當於直接翻倍。

從波克夏公司的投資部位當中來細看端倪，持股最高的公司依序為蘋果、美國銀行、美國運通與可口可樂，自從一六年波克夏開始買進蘋果股票，之後便一路加碼，價值從過去三六○億美元左右，至今投資價值已超越一六○○億美元，重押蘋果的結果，使蘋果占波克夏投資組合的四成以上，帳面上未實現的收益還有近一千四百億美元，另外由於持股前三大公司包括蘋果、美國銀行、美國運通本業獲利穩健，使去年一整年漲幅來到三十％～五八％的水準，跟著這些漲勢凌厲的個股起飛，持股前四大的公司市值更來都超過二百億美元：美國銀行（市值四五九億）、美國運通（市值二四八億）、可口可樂（二三六億）跟著美股的漲勢凌厲，持股前四大的公司市值均超過二百億美元。

戰事不買黃金不做空美國

巴菲特於信中提到蘋果，其持有權重雖僅為五．五五％，但為波克夏帶來七．八五億美元（約二二○億台幣）的現金股利和五六億美元（一五七○億台幣）的成長獲利，巴菲特過去一直不太重視買進高科技股，譬如在聊到Meta時提到估值難測、不能夠確定未來五年、十年表現如何，因此波克夏公司這幾年從未持有過Meta等股票，這也呼應了巴菲特過去所說過的「能力圈」概念─先確定自己是否有能力評估這家公司，再選擇要不要投資。不過從蘋果公司配息慷慨、現金充沛、大手筆股票回購的特性來看，符合了波克夏公司投資需求，也賺進了大把收益。