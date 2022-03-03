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危機入市新強勢股現身

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

俄羅斯與烏克蘭戰爭越演越烈，制裁與對立局勢持續升溫，造成金融市場大震盪，台股在投信與官股力守下，屬國際股市中相對強勢，可留意受惠原物料報價上漲帶動類股，與獲得特定資金鎖定的個股。

沒有人願意發生戰爭，所付出的代價永難撫平，相信全世界絕大多數的人都是這樣的想法，受到最嚴重傷害的永遠是人民，願世界和平。

俄羅斯企圖透過散播恐懼、運用閃電戰術，以首都基輔等重要城市為主要軍事目標，然而，戰事至今顯現低估了烏克蘭政府與人民的團結與決心，也讓全球各國紛紛聲援，運送武器彈藥、運輸補給，除了美國、歐盟等西方國家之外，就連瑞士也破天荒宣布放棄堅持已久的中立地位，跟著加入制裁俄羅斯的行列。

經濟制裁下重手

俄羅斯閃電戰失靈，給予烏克蘭自立自強的機會之外，也陸續獲得西方多國支援，以美國為首主要採取經濟制裁手段，切斷俄羅斯主要銀行與企業取得融資管道，對俄羅斯總統普丁與其重要政治盟友採直接金融制裁，同時也限制俄羅斯取得支持其工業與國防能力，所需半導體產品與技術，制裁一波強過一波。

其中，被譽為核彈級金融制裁的是，將俄羅斯多家銀行逐出全球首要銀行間支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），並凍結俄羅斯中央銀行資產。此舉形同癱瘓央行護盤盧布的力量，也斬斷為戰爭籌措軍費的金流，盧布應聲重貶至歷史新低，俄羅斯央行提升利率逾倍至二○％造成擠兌，並下令企業出售其八成的外匯收入，股市休市且禁止外資賣股。

除了拳拳到肉、近身肉搏外，戰爭擴散朝金融與科技演進，全球首富馬斯克回應烏克蘭要求，允諾Starlink服務在烏克蘭啟動，更多接受訊號的網路終端機，則正在前往烏克蘭路上，我國護國神山台積電，響應停止供貨俄羅斯與其上游供應商，先進製程為戰略資源，美國軍工股大漲，台灣相關如全訊也自低檔彈升。

股市在戰爭正式開打、出現了利空出盡的現象，美國道瓊最大跌幅十二．六六％、S&P 500為十四．六一％，科技股相對較重，Nasdaq二二．三六％、費城半導體二二．六三％，其中第二段的跌勢，僅費城半導體未跌破前低點，目前以S&P 500與費半約當年線附近較強，Nasdaq前波反彈未過年線格局仍弱勢。

選股三方向

歐洲股市方面，法國年線下掙扎，德國近日反彈後再破底，與年線乖離仍大，已有頭部成型疑慮，亞洲股市方面，中國三指數都在年線下震盪，日本破前低後反彈，下降趨勢線威力仍在，韓國雖未破前低，不過空頭排列不利表現，相較之下，台灣加權指數仍力守半年線之上為最強，短期以高檔震盪整理格局機會較大。

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