今日綠能明日儲能 看過來…綠電經濟的黑馬股

【文／吳旻蓁】

推動綠能已經成為政府施政方向的重中之重，隨著再生能源發電量的推升，儲能的需求就會成為下一個被全世界關注的重點，然而所謂的儲能產業，不是只有電池而已…

一日下午，竹科突然發生大規模電力降壓，據台電表示，是因用戶自備設備故障跳脫，造成鄰近變電所電壓驟降；雖說是起因於設備故障，僅為單一事故，但自去年五月中旬全台的兩次大停電以來，台灣的電到底夠不夠用，已成為市場討論焦點。

當今，發展永續能源已被視為是全球環保的重要趨勢，放眼全球，目前已有超過一三○國通過或宣布要在二○五○年前達到淨零碳排的目標，發展綠電成為全球共識；研究機構彭博就預估二○五○年光電、風電等再生能源，將提供全球近七○％的發電量，而具汙染的化石燃料占比將降至二四％。

隨著各國持續加大力度發展再生能源、拉高綠電占比的同時，後段儲能系統的建置也勢必要跟上。儲能之所以重要，其一在於穩定化供電，因為再生能源屬於「間歇性能源」，也就是要「看天吃飯」，並非隨時能產生，且發電出力也不穩定，如太陽能只能在有太陽的日子發電，風力則隨不同天氣、季節而有不同發電量。此外，當再生能源發電的不可替代性比例接近三○％之後，對電網的調度與穩定性考驗也隨之加劇，甚至容易引起大規模停電，造成經濟損失，對此，儲能系統就可讓綠電電力的輸出平滑化。再者，提升再生能源利用率，將每一度電發揮最大效用，都是發展儲能的關鍵原因。

全球儲能邁入高速成長期

綜上所述，在綠色能源轉型浪潮下，如何把再生能源的電力儲存下來，遂成為碳中和時代的剛性需求。根據彭博能源財經（ＢＮＥＦ）預估，到二○三○年全球儲能市場產值將從二○二○年的一八○億美元翻升為一六○○億美元；另，彭博能源財經也預估，二○三○年全球定置型儲能設備投資額至少超過二六二○億美元（約七．三兆台幣），主要市場集中於美國、中國與歐盟國家，排名前五大裝置國約占全球總裝置規模的八五％，當中尤以美國與中國發展力道最為強勁。

預期在二五年之前，美國將持續站穩全球最大市場的寶座，再生能源投資稅收抵免（ＩＴＣ）稅賦優惠的延長，驅動大量太陽光電搭配儲能系統之建設計畫；而中國政府祭出的十四五計畫則加大儲能推動力道，並設定二五年之前建置三○ＧＷ的儲能目標，將推動中國市場速度持續提升。

過去幾年來，對應能量轉換方式的不同，各種類型的儲能解決方案持續發展，包括物理（機械）儲能中主要有抽蓄水力儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等；電磁（電氣）儲能包含超導磁儲能和超級電容器儲能；電化學儲能則涵蓋鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池、鋁電池等；至於相變儲能當中有冰蓄冷儲能、熱電相變蓄熱儲能等。