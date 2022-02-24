能源、鋁、鎳成最強勢商品

【文／魏聖峰】

俄羅斯帶兵進入烏東親俄頓巴斯地區，烏克蘭地緣政治風險升溫，歐盟和美國表明要對俄羅斯實施經濟制裁，對國際油價和天然氣價格造成影響。消息傳出後，布蘭特原油和西德州原油都走揚。歐盟表示，對俄羅斯的制裁包括目前已經建好但還沒有通氣的北溪二號輸氣管在內，造成天然氣價格走高。近期美股大震盪，原物料股成為美股撐盤的要角，能源股、鎳礦商環球不鏽鋼合金公司、美國鋁業和鈕可鋼鐵股價表現相對強勢。

國際油價表現強勁

金融市場一度認為俄羅斯已經把部隊從俄烏邊境撤回基地，這項傳聞遭到美國和英國情報單位否認。目前事件發展的情況是，俄羅斯總統普丁簽署承認頓內茨克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國為獨立實體，並派維和部隊進入當地，這兩個地方合起來被稱為頓巴斯地區（Donbas），然後再找機會伺機併入俄羅斯領土，以達到分裂烏克蘭的目的，烏克蘭危機其實就是北約、美國和俄羅斯間大國的角力。

大國間的政治外交角力，對國際金融市場造成衝擊，除了全球股市大震盪、資金流向黃金、美元、日圓和瑞士法郎的部位避險外，對國際能源價格的影響也很大。俄羅斯是全球最大原油和天然氣出口國。在前一波國際油價大跌時，俄羅斯的原油產出納入OPEC+配額。川普當總統期間，美國頁岩油產量大增，中東對美國的利益不像以前那麼重要，美國減少在中東的駐軍。沙國變成自己要增加對美國軍事採購才能在中東地區平衡伊朗勢力外擴。俄羅斯加入OPEC+後，對國際油價的話語權分量增加很多。

烏克蘭危機從去年十一月開始影響國際金融市場，當時西德州原油從每桶六六美元起漲、布蘭特原油從每桶七○美元起漲。截至目前為止，西德州原油累計漲幅三九．六三％，布蘭特原油也有三八．七％。去年國際油價大漲還有一個因素是歐洲天然氣創新高，因當地增加對天然氣發電需求，去年荷蘭ＴＴＦ天然氣價格大漲超過二一一％，今年來漲幅也有二二．一四％。

油價、天然氣價格大漲，能源股多頭氣勢強勁。S&P能源類股指數全年漲幅超過四七％，是S&P 500指數漲幅最大的類股。隨著西德州原油維持在每桶九○美元以上，俄烏危機下可能再創新高，S&P能源類股指數今年來的漲幅接近二成。與頁岩油關聯度高能源股的哈里伯頓、西方石油和Schlumberger股價表現最強。大型綜合石油的艾克森美孚石油的股價漲幅在能源股中不是最強，今年來的股價漲幅卻也將近二五％。

國際黃金價格反彈

過去一段期間黃金的避險功能失色，這次俄烏危機中，部分資金流向黃金避險，讓國際黃金價格從一月中旬低點的每盎司一七八○美元，漲到一九九○美元，累計漲幅六．七％。國際黃金的高點逼近去年六月初高點，是去年七月以來最強勁的漲幅。美國最大黃金冶煉商的紐蒙特，在這波國際黃金強勢表現下，從去年十二月中旬至今的累積漲幅達到二五％，近期價創下去年六月中旬以來新高。