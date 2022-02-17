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摺疊機成當紅炸子雞

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

柔性面板及轉軸鉸鏈的技術發展逐漸成熟，消費性電子大廠三星及華為加大力道推出摺疊式手機，帶動去年下半年三星摺疊式手機出貨量暴風成長，多家研調機構並預估，今年起摺疊式手機都將以倍數幅度成長，國際品牌廠蘋果及谷歌預料將跟進推出的消息也甚囂塵上，摺疊手機已是今年不得不關注的重要投資話題，國內軸承大廠今年可望一吐悶氣！

品牌廠陸續加入戰局

三星引領潮流，在二○一九年推出第一代Galaxy Fold摺疊機，當年全球銷售僅五十萬支，二○二○年問世的第二代摺疊手機Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Flip，銷量則只有一五○萬支，直至去年第三代折疊手機Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip 3推出，三星的摺疊機終於在歷經三次出擊後，於去年衝出銷量，第三季全球摺疊機出貨量突破二六○萬支，第四季更一口氣攀升至三八○萬支，其中逾九成的市占都來自三星，摺疊機終於在全球智慧手機市場逐漸取得市占份額。

三星第三代摺疊機之所以能夠大賣，歸功於新機設計能夠讓消費者實現多工運作。現有的智慧型手機，超過六吋的螢幕已幾近極限，而隨著一般民眾進行視頻瀏覽及線上遊戲的需求增加，對於大螢幕手機的要求也成為優先考量，加上要能滿足使用者方便移動及攜帶，摺疊機逐漸取得青睞已可預見，鑒於消費習慣的轉變，三星並計畫今年停產Note，全力衝刺摺疊機銷售。

三星之外，中國廠商也躍躍欲試，華為去年跟進搶攻摺疊手機市占，去年上、下半年分別發表Mate X2及P50 Pocket二款摺疊機，小米、VIVO、OPPO也加入陣營，市場並盛傳，谷歌及蘋果亦有望在今、明年先後跟進推出摺疊機。

各大品牌跟進試水溫，摺疊手機市場高成長已是確定的趨勢，Counterpoint Research及DSCC等研調機構分別預估，今年摺疊手機出貨量將較去年的九百萬台，倍增至一八○○萬台上下，二○二三年並將大幅成長至三千萬台，Strategy Analytics更預估，二○二五年摺疊手機全球出貨量將可達到一億支，連續數年呈現高仰角成長。

摺疊機得以開始大鳴大放，就在於技術障礙已明顯獲得克服。過去，顯示屏的生產良率低，鉸鏈及螢幕的耐用性也備受質疑，加上過高的銷售價格，都讓消費者卻步，然隨著技術成熟、生產成本降低，摺疊機大發利市，已是指日可待。

摺疊機製造的硬體關鍵無非在面板、軸承與機構件上，不管是上下摺或是左右摺，三大硬體都必須緊密配合，且產品精密度要求高，其中最關鍵的軸承設計與生產門檻尤其是重中之重，亦是技術見長的台廠，最能在摺疊機成長趨勢中，大為受惠的地方。

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