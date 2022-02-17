烏雲密佈 台股兵棋推演

【文／方亞申】

正當上周市場還籠罩在美國一月份消費者物價指數暴增七．五％，聯準會可能強勢在今年升息四至七次（三月先升兩碼），元月底以來的反彈氣勢馬上被澆滅；沒想到周末由於俄烏危機加劇，美國白宮國家安全顧問蘇利文先前警告，俄國可能不等北京冬奧閉幕就對烏克蘭動武，呼籲美國公民四八小時內離開烏克蘭，英國、日本、紐澳也有撤僑打算。根據德國媒體引述外交官與軍方官方說法，俄國最快將在十六日對烏克蘭發動攻擊。俄烏戰爭似乎一觸即發，使美股大跌。但是俄羅斯嚴斥美國歇斯底里，俄羅斯總統普丁與到訪的德國總理蕭茲會談後表示，俄國當然不想開戰，也準備繼續與西方談判，以降低烏克蘭緊張情勢。在俄羅斯宣布撤回部分部署在烏克蘭邊界附近的軍隊後，全球股市大反彈。此時美國總統拜登又表示，此事未經美國核實，俄國仍可能攻打烏克蘭，並敦促俄羅斯懸崖勒馬。

地緣政治影刺激國際股市大震盪

市場看得一頭霧水，全球霸主美國煞有其事連俄羅斯開戰日期都說出來，卻馬上被俄羅斯打臉並出現結束演習撤軍動作，地緣政治一夕數變，也使得金融市場大變動。烏克蘭表示可能不加入北約，使俄國有下台階，但是畢竟俄國在俄烏邊界仍布署重兵，後續變化仍待觀察。

倒是國際油價先衝高至九五美元以上的近七年最高後急拉回，惟還在九○美元之上，油價去年已上漲五一％、今年又上漲約三成，還是相當高，一不小心可能就突破一百美元，且其他非鐵金屬鎳、銅、鋁、錫等都在相對高價區，加上大宗物資也在高檔，接下來焦點又將轉至通膨。美國元月生產者物價指數月增一％、年增九．七％，月增幅創是去年五月以來最高，再搭配消費者指數年增七．五％來看，通膨壓力將迫使聯準會三月必須升息一至二碼。市場對應此利空，勢必將是大震盪。唯一較值得慶幸是，從北歐開始對於新冠疫情已解封，美國三月也可望宣布解除戴口罩，若是俄烏戰爭危機解除，經濟回復上升軌道，只待宣布升息，全球股市有機會再度上漲。

不過這都需要時間觀察，畢竟現階段除了美國道瓊、標普、費半及法國外，主要工業國家股市都在年線之下，且在美國預期將升息下，預計將有更多國家加入升息行列，否則民眾銀行存款將成實質負利率，都被通膨吃掉，自然市場資金將減少。美股本周反映俄烏危機先跌後彈，跌深的半導體股如輝達、超微彈幅都很強，但若統計今年以來主要個股表現，對照費半至周二累計下跌九．九％、那指下跌六．五五％、道瓊下跌三．六八％、標普四．四％，包括臉書、NETFLIX跌幅都超過三成，超微、特斯拉、應材、微軟、國家半導體、英飛凌等跌幅都達十至二十％，重要半導體股除台積電、美光外全面下跌，連蘋果及谷歌以及有財報利多的亞馬遜都下跌二至六％。高總市值股幾乎都向下調整，科技股的確是升息受害股，未來還是觀察蘋果、谷歌、台積電較抗跌股為主。而台積電及美光這次相對較強值得注意，如華邦電、南亞科、群聯等。

美股以原物料、銀行及航空股表現強

能源相關石油相關的艾克森美孚及雪鐵龍今年各上漲二七％及十四％；再來就是原物料相關股淡水河股、美鋁、鈕可鋼鐵上漲；銀行股富國銀行、花旗、美國銀行表現較佳，還有超過七％以上上漲；航空在疫情可望解除下，包括西南航空、達美航空都大漲十．四％及十三．八％。防守型的電信股則是小漲，所以道瓊指數表現相對姿態較高，年線三四六○○點若能守穩還是算不錯。標普年線在四三五○點也是必守處。費半表現也算是強，年線三三八四點守穩，後續或將挑戰季線三七三七點。可以看出美國今年強勢股以原物料、銀行、航空為主。未來還是觀察蘋果、谷歌、美光、台積電、美鋁及有升息利多的銀行股。其實亞洲的航運股中遠海控今年也有十一％以上上漲。

受到國際股市大震盪影響，台股雖然從去年起外資積極匯入，加上股息，累計資金超過一．五兆，台灣錢真的很多；且元月公布的上市櫃營收表現仍屬不錯，創歷史新高達一二一家。最近國際股市大震盪，短線上代表中小型的櫃買指數又來到半年線，上市指數則是逼近季線一七九三○點才反彈。若是俄羅斯在四月之前未打烏克蘭，那麼開戰機率可能較小，因為進入春天，俄烏邊境入進融雪，不利戰車及運輸進行，發動戰事不容易一下子結束，透過外交解決可能性就增加。而聯準會升息已在預期中，過去首次升息後十二個月，對於金融、原物料及優質科技股報酬率約八％。而美股下跌在前，股市跌深是最大利多，加上各國已開始對疫情陸續解封，北歐率先免戴口罩，日本提前開放留學生及商務人士入境。若美國也解除口罩禁令，將顯現疫情對於全球經濟影響可能告一段落，有利經濟發展，美股發展就會不錯，畢竟道瓊、費半、標普等距離高點並不是很遠。