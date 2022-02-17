謝金河：通膨才是核心議題

【文／謝金河】

在資訊反應快速的時代，人們常常被訊息弄得團團轉，資本市場也為此秩序大亂，而這正是投資市場常態。過去這一周，有兩項影響股市的重大資訊，一是美國公布元月ＣＰＩ高達七．五％，這是一九八○年三月雷根當選美國總統，四十二年來最高紀錄，這個數字出來，道瓊指數大跌五二六．四七點，這是通膨疑慮帶來的股市回檔。

但是禍不單行，次日俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊境，雙方戰火一觸即發，道瓊指數又大跌五○三．五三，台股接著美股兩大利空重擊，開年第一周，台股周線大漲六三六．五四，漲幅三．六％，這是全球股市單周表現最好的市場，但美股大跌千點，立刻造成台股十四日大跌三一三．二七，十五日台股又在台積電等晶圓代工股走弱中，繼續下跌四五．八六。

不過俄國入侵烏克蘭的戲碼，看起來很像兩岸爭端，調性看起來很高，但往往是假議題成分居多，為什麼？這次俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊境，看似戰火一觸即發，比較詭異的是這次發布新聞的都是美國，而且華府信誓旦旦認為俄羅斯會對烏克蘭發動攻擊，甚至確切時間都說是二月十六日，交戰雙方反而沒有聲音，這段期間，我們看到美國參謀聯席主席密利將軍說，俄烏交戰，烏克蘭會有數萬人死亡，接著白宮安全顧問蘇利文說，二月十六日是俄羅斯入侵烏克蘭的正確時間表，拜登總統更是發布撤僑令，造成各國紛從烏克蘭撤僑。

資本市場回到通膨議題上

但是美國頻頻發布空襲警報，當事人普丁卻相對低調，俄羅斯外長甚至指責美國秀道德下限、胡說八道，克里姆林宮也發出新聞稿指責美國唯恐天下不亂，幾乎到了「歇斯底里」狀態，從美俄的反應來看，這場烏俄邊境衝突看起來十分詭異，美方一直加油添醋。俄方始終保持低調，到了十五日外電傳出參加演習的俄羅斯軍隊開始從烏克蘭邊境撤軍，美國股市在十五日全面大漲，道瓊指數大漲四二二．六七，科技股出現大反彈，Nasdaq大漲二．五三％，費城半導體指數大漲一八四．二五，漲幅達五．四七％。

這場俄烏衝突事件看起來烏龍一場，最後回到原點，市場最核心焦點在通膨的議題上，美國元月ＣＰＩ七．五％，ＰＰＩ九．七％，如果是今年最高，那麼利空壓力會下降，但若是二月持續升高，問題就大條，這是看股市最核心的點。俄烏的衝突與兩岸問題類似，我一直覺得這個世界無形戰爭老早已展開，有形戰爭代價太高，死傷太大，大家都盡量克制，發生機率不高，這個時候資本市場還是要回到原來的通膨問題上。

而俄烏衝突事件加大油價、天然氣上漲力道，俄羅斯撤軍消息一出，油價全面回檔，這也意味了如果地緣政治問題紓解，原物料回檔，通膨壓力就可減輕，這麼一來，美國通膨壓力也會下來，聯準會縮表、升息力道也不會那麼大。大家要知道，美國負債已超過三○兆美元，利率升高，美國財政壓力會最大，全世界的政府最不想升息的可能是美國，這是在今年通膨角力賽當中，大家可以留意的點。

聯電重挫，原因何在？

接下來要看美股的發展，到目前為止，道瓊、標普都站在年線上，費半指數十五日大漲五％以上，格局最強，最弱勢的是生技股指數，現在ＮＢＩ生技指數老早已完成死亡交叉的空頭排列，連Moderna股價都跌了六成。現在最核心的是Nasdaq，這次指數在元月大跌一四○五．○九，跌幅八．九八％，二月又跌○．七％，跌破年線後又回到年線下緣，短線必須盡速站上年線上才能化解新一段跌勢，這也是全球股市多空之所繫。

這股通膨壓力在台股也造成科技股大回檔，像股王矽力ＫＹ元月下跌二七．七六％、晶心科重挫二八．六三％、愛普重跌二○．八四％，高價的ＩＣ設計股祥碩跌幅也不輕。剛上市的力智從一○一五殺到七一二元，最可怕的是聯電自揭二○二三年二八奈米成熟製程供過於求，結果股價從七二元一口氣殺到五三元。被聯電拖累的世界先進從一七七跌到一二二元，也跌到年線以下；災情也很慘重的力積電從上市後最高的八○．三元跌到六○．四元，這是力積電的最低價。

這個事件後來我問了跑線的記者，當天主持法說會的王石是怎麼說的？緣由是記者拿摩根士丹利詹家鴻的說法來問王石，要他說說成熟製程是不是會供過於求？王石的回答是，假如二○二三年成熟製程供過於求，對聯電也沒有什麼影響，因為聯電有八成簽了長約。王石的重點是說對聯電沒有什麼影響，但媒體報導取前面「假如二八奈米在明年供過於求」，這個「供過於求」變成頭版新聞，於是以成熟製程為主的晶圓代工股出現重大殺戮，這個事件聽說半導體大老都很氣王石的大嘴巴，而聯電這一跌也跌回去年七月的起漲點，這場法說會反形成聯電的大災難。

航運股比面板股格局更大

不過二○二二年市場核心的問題都在探索二二、二三年的景氣變化，面板及貨櫃航運股本益比會變成只剩下三倍，都是大家對二二及二三年景氣會不會「急轉直下」的敬畏之心。例如，友達公布去年全年淨利六一三．三億，ＥＰＳ六．四四元，群創的淨利也有五七五．三四億，ＥＰＳ五．五三元，按照過去正常情況，股價總該可以反應合理本益比十倍，可是現在市場反應冷淡。這當中還有一個毛利率的變化，群創第四季毛利率降到十五．二％，友達降到十八．九％；友達毛利率第二季是二五．六二％，第三季二六．三五％，群創第二、三季都在二九％以上，如今降到十五．三％。如果降到個位數，面板股不小心是會賠錢的，這是市場最核心的問題，這也是股價不是反應過去，而是反應未來的真諦。

這次市場的焦點在貨櫃航運股，長榮、陽明等元月股價都大跌逾三○％，殺戮很重，不過二月又大漲逾十六％，長榮的九周Ｋ值已降到四○以下，技術面的調整仍持續。貨櫃航運以長榮為例，這半年是個大調整，去年七月月線大跌三三％，一個月跌了六五元，九月又跌七．三五％，十月又有一波二一％的大殺戮，這三個月殺戮，股價暴跌六五％，今年元月又跌二○．七％，現在是基本面在抵抗技術面調整的關鍵時刻，最重要的是運價在高檔可以持續多久？還有市場關注的第四季淨利及今年配息，這才是貨櫃航運股的大事，看起來，同樣三倍本益比，貨櫃航運股比面板股格局更大。