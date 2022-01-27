快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

陸電動車發展遙遙領先各國

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／蘇彬貴】

中國政府給予電動車購買者的補貼措施，將在二○二三年之前終結；將對其電動車市場造成怎樣的影響？值得進一步觀察。

根據中國的一個汽車協會機構ＣＰＣＡ（the China Passenger Car Association）在今年一月十一日發布的數據，去年一整年，中國乘用車（passenger-vehicle）的總銷售量為二○一○萬輛左右，較前一年同期增長了四．四％。

不過，受到傳統車市場逐漸飽和，及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發等因素的打擊，在此之前，中國乘用車的總銷售量，其實曾經先破天荒地出現連續三年萎縮，幅度至少都在五％以上。

在這其中，包括電動汽車（electric vehicle），及插電式混合動力車（plug-in hybrid car）等在內的所謂的「新能源車」（new-energy vehicle），去年持續創新紀錄的銷售表現，尤其令人矚目，其總銷售量更以二九九萬輛左右的水準，較前一年同期逾倍增。去年新能源車在當地整個的乘用車銷售量當中所占比重，進一步寫下十五％的新高紀錄。

電動車跑得快

根據ＣＰＣＡ預測，今年一整年，中國乘用車的總銷售量，可望進一步再增長五％（儘管有些分析師的看法，並沒有那麼樂觀）；其中，新能源車的表現仍將虎虎生風，屆時，其在整體乘用車銷售量中所占比重，亦將進一步擴大達到二五％的水準。

由此可見，新能源車乃是支撐現階段中國汽車市場擴張的主要動力；在中國市場中，傳統的內燃機（internal-combustion-engine; ICE）汽車，未來需求相對將變得平淡無奇。而新能源車的大肆擴張，更是讓中國穩坐全球龍頭寶座的地位。

其中，身為中國規模最大的電動汽車廠商的比亞迪（BYD Co.），去年在中國車市新能源車的總銷售量，就逼近了六○萬輛的歷史新關卡。銷售量排名第二的，則是來自全球電動汽車業界的龍頭美國特斯拉（Tesla Inc; TSLA US Equity）；去年該公司在其位於上海的工廠，總計生產了逾四七萬輛電動車，其中三分之一就全部用來外銷。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2180-2181期合刊號；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

新創車廠不是首選！　市調機構：老一輩美國人傾向買老牌車廠電動車

電動車銷量大增　預估2025年全球市占率將超過30%

O毒攪局 遠距辦公、電動車商機再起

就市論勢／半導體、電動車 有潛力

相關新聞

電動自行車在歐洲找到出海口

自行車族群去年大豐收，營收、獲利普遍攀高峰，主因歐美高階自行車與電動自行車動能強勁，巨大、美利達、愛地雅、日馳紛前往設立據點。

陸電動車發展遙遙領先各國

中國政府給予電動車購買者的補貼措施，將在二○二三年之前終結；將對其電動車市場造成怎樣的影響？值得進一步觀察。

科技大咖自行開發晶片成主流

蘋果、谷歌、亞馬遜、特斯拉和Meta平台最近紛紛自組ＩＣ設計團隊，研發各種晶片。面對這趨勢，英特爾、超微、Nvidia和高通積極轉型，搶攻５Ｇ商機。

法說會連番上陣 為市場釋疑

許多公司於春節前後路續召開法說會，企業釋出的春燕訊號市場怎麼解讀？能否帶動台股後市值得關注。

春節國際多空觀測站 升息、縮表、通膨、疫情…看台股如何過關斬將？

聯準會一月底利率決策會議結論會影響全球股市，英國央行二月初利率決策會議是否再升息，是華爾街觀察的指標。俄、烏邊界情勢緊張，俄羅斯股匯市重挫，地緣政治也干擾全球股市變局。

謝金河：景氣反轉疑慮 籠罩虎年美股大狂殺警報聲大響

元月十八日，美國聯準會主席鮑威爾鴿轉鷹派的立場宣示，帶動美國十年債殖利率瞬間衝高到一．九○二％，這個訊號觸動美股回檔機關，十八日這一天，道瓊重挫五四三．三四，Nasdaq重跌三八六．八五，費城半導體指數跌一七三．三七，跌幅四．四四％，這個重跌揭開美股重挫的序幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。