陸電動車發展遙遙領先各國

【文／蘇彬貴】

中國政府給予電動車購買者的補貼措施，將在二○二三年之前終結；將對其電動車市場造成怎樣的影響？值得進一步觀察。

根據中國的一個汽車協會機構ＣＰＣＡ（the China Passenger Car Association）在今年一月十一日發布的數據，去年一整年，中國乘用車（passenger-vehicle）的總銷售量為二○一○萬輛左右，較前一年同期增長了四．四％。

不過，受到傳統車市場逐漸飽和，及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發等因素的打擊，在此之前，中國乘用車的總銷售量，其實曾經先破天荒地出現連續三年萎縮，幅度至少都在五％以上。

在這其中，包括電動汽車（electric vehicle），及插電式混合動力車（plug-in hybrid car）等在內的所謂的「新能源車」（new-energy vehicle），去年持續創新紀錄的銷售表現，尤其令人矚目，其總銷售量更以二九九萬輛左右的水準，較前一年同期逾倍增。去年新能源車在當地整個的乘用車銷售量當中所占比重，進一步寫下十五％的新高紀錄。

電動車跑得快

根據ＣＰＣＡ預測，今年一整年，中國乘用車的總銷售量，可望進一步再增長五％（儘管有些分析師的看法，並沒有那麼樂觀）；其中，新能源車的表現仍將虎虎生風，屆時，其在整體乘用車銷售量中所占比重，亦將進一步擴大達到二五％的水準。

由此可見，新能源車乃是支撐現階段中國汽車市場擴張的主要動力；在中國市場中，傳統的內燃機（internal-combustion-engine; ICE）汽車，未來需求相對將變得平淡無奇。而新能源車的大肆擴張，更是讓中國穩坐全球龍頭寶座的地位。

其中，身為中國規模最大的電動汽車廠商的比亞迪（BYD Co.），去年在中國車市新能源車的總銷售量，就逼近了六○萬輛的歷史新關卡。銷售量排名第二的，則是來自全球電動汽車業界的龍頭美國特斯拉（Tesla Inc; TSLA US Equity）；去年該公司在其位於上海的工廠，總計生產了逾四七萬輛電動車，其中三分之一就全部用來外銷。