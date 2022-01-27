春節國際多空觀測站 升息、縮表、通膨、疫情…看台股如何過關斬將？

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聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

聯準會一月底利率決策會議結論會影響全球股市，英國央行二月初利率決策會議是否再升息，是華爾街觀察的指標。俄、烏邊界情勢緊張，俄羅斯股匯市重挫，地緣政治也干擾全球股市變局。

受惠聯準會的量化寬鬆政策，美股將近兩年表現強勁多頭，二○二二年開春後表現不佳，尤其是以科技股為主的Nasdaq指數成為空頭殺盤的標的，創下半年新低。市場擔心聯準會今年將開始執行的升息和縮表政策，是引發美股大震盪的主因。

台股在二十六日封關後，國際金融市場馬上面臨聯準會最新貨幣政策會議結論。根據過往的經驗，聯準會不太會在一月底的貨幣政策會議上有升息或縮表等重大政策宣布，但會暗示未來的利率政策傾向。這項政策對全球股市未來表現有重大影響，也將直接影響到台股在二月七日開紅盤後的走勢。

英國央行和歐洲央行也會在二月三日宣布最新利率決策聲明，英國央行已經在去年十二月意外把利率從○．一％調高到○．二五％，是Ｇ７國家中第一個升息的央行。英國去年十二月的通膨年增率達五．四％，根據市場調查，英國第一、二季的通膨率預估約五．二％、五．五％，均高於前一次調查。市場預測英國通膨會在第二季觸頂，並在第三季下滑。這現象也讓英國央行二月的利率決策會議有升息的壓力。

俄烏地緣政治壓力升高

俄羅斯總統普丁豪賭烏克蘭，美國啟動烏克蘭撤僑行動，同時加碼八○公噸軍事裝備給烏克蘭，美軍也增派一千人的部隊進駐波蘭，準備和北約對抗俄羅斯入侵烏克蘭。正當全球股匯市大震盪之際，俄烏地緣政治風險籠罩金融市場。地緣政治效應已造成俄羅斯股匯市重挫，俄羅斯盧布貶到十五個月新低匯價，俄羅斯ＲＴＳ美元指數創十個月新低。外資大量撤出俄羅斯市場。美國和北約與俄羅斯間的談判歧見仍大，難以保證這次烏克蘭危機不會擦槍走火。

債市主導還是市場變化的重要因素，十年期美債殖利率狂飆並在一月十八日創下一．八七八九％，兩年期公債殖利率則創下一．○五九％新高、五年期公債殖利率創下一．六六一％新高。除兩年期公債殖利率是二○年二月底新高外，十年期和五年期公債殖利率則都創下二○二○年一月初以來新高。美債殖利率標高隱含華爾街對聯準會升息、縮表的預期心理。聯準會一月底召開利率決策會議前夕，鷹派不斷釋出升息訊號，高盛證券最近又喊出今年聯準會升息將達到五碼，ＪＰ摩根大通銀行執行長戴蒙認為聯準會今年升息幅度將達七碼、且三月的升息幅度不只一碼的言論。債市空頭大放厥詞，當前美國通膨是四十年來最高，國際油價創七年新高，提高市場對聯準會加速升息、縮表的預期，形成各期美債殖利率創新高，造成美股重挫，過去兩年大漲的Nasdaq指數更是今年以來跌幅最重的指標。

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