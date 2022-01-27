謝金河：景氣反轉疑慮 籠罩虎年美股大狂殺警報聲大響

【文／謝金河】

元月十八日，美國聯準會主席鮑威爾鴿轉鷹派的立場宣示，帶動美國十年債殖利率瞬間衝高到一．九○二％，這個訊號觸動美股回檔機關，十八日這一天，道瓊重挫五四三．三四，Nasdaq重跌三八六．八五，費城半導體指數跌一七三．三七，跌幅四．四四％，這個重跌揭開美股重挫的序幕。

到元月二十五日為止，美國六大指數跌幅都領先全球，道瓊累積下跌二○四○．五七，跌幅五．六二％，S&P 500指數跌四○九．七三，跌幅八．六％，Nasdaq重挫二一○五．六七，跌幅十三．四六％，ＮＢＩ生技指數跌十四．五三％，費城半導體指數慘跌十五．○九％，美股回檔也帶動全球股市跌勢，本來西線無戰事的台股，在牛年封關前夕，也出現沈重賣壓，二十一日台股重挫三一八．九八，二十五日再跌二八七．九二，而原先固守城池的中國Ａ股也加入跌勢，二十五日深圳Ａ股單日重挫三．三一％，上海Ａ股也跌二．五八％，全球股市都拉警報。

美國科技股成了重災區

這一輪全球股市的回檔從美國公布去年十二月ＣＰＩ達七％、ＰＰＩ達九．七％開始，美國通膨壓力升高，拜登總統民調支持度頻創新低，使得Fed必須與通膨直球對決，Fed態度轉趨強硬，十年及三○年債殖利率升高，終於觸動了股市回檔機關，而且值得注意的是，這一波美股大狂殺，威力及規模都超過二○二○年肺炎疫情帶來最大衝擊的二○年三月大狂殺。

二○年三月的美國道瓊指數全月下挫三四九二．二，跌幅十三．七四％，這次下挫五．六二％，S&P 500在二○年三月重挫十三．五一％，這次跌八．六％，標普與道瓊下跌比二○三月輕，但真正帶領美股奔馳的科技股卻成了重災區，二○年三月Nasdaq下跌八六七．二七，跌幅十．一二％，這次重挫十三．四六％，跌幅超過二○年三月，還有ＮＢＩ生技指數二○年三月跌五．三八％，這次重挫十四．五三％，最慘的是費城半體指數，二○年三月跌十一．四三％，這次重挫十五．○九％，從這張美股下跌地圖可以看出科技股才是這一波下跌的核心。

這其中，美股大市值企業更是這一波調整的核心，Apple最高漲到一八二．八八美元，市值一度超過三兆美元，這一波直接殺到一五四．七美元，跌幅十五．四二％。微軟從三四九．七跌到二七六．○五美元，跌了二○％；Google從二○三二．二跌到二四九二．八四美元，跌了十七．七九％；最弱勢的Amazon從三七五五．九九美元狂跌到二七○七．○四美元，一口氣掉了三八．○一％；去年最風光的Tesla，這次從一二三四．三美元狂殺到八五一．四七美元，跌幅高達三一．○二％，市值跌到九二二三億美元。更慘的是去年市值一度超越台積電的Nvidia從三三四．一二跌到二○八．八八美元，市值從八六六一．七五億美元縮水到五五八一億美元，此時又傳出Nvidia可能放棄收購ARM的風聲，更加重股價跌勢。

在美掛牌中概股哀鴻遍野

去年跟著Nvidia大漲的AMD，這回受傷也不輕，AMD這一波一度大漲到一六四．五美元，市值挺進到一九六五億美元，差點超車Intel，這一波殺到一○七．五美元，回檔三三．八五％，也是重災區，台灣的台積電ＡＤＲ這次從一四五美元回挫到一二二．四八美元，跌幅十五．五三％，市值再度打敗Nvidia。

除了前十大市值企業股價大狂殺，過去兩年大漲的像Zoom與Peloton都是被狂殺的對象。Peloton從一七一．一美元急殺到二四．三四美元，跌幅八五．六％；Zoom從五八八．九八跌到一三八．九一美元，跌幅七六．四％。過去兩年飆升的中概股，像蝦皮母公司SEA這次在騰訊減碼下，從三七二美元急殺到一三九．二五美元，跌幅超過六三％。響應共同富裕捐最多的拼多多從二一二．五九跌到四七．六七美元，跌了七七．五％，滴滴從上市最高點十八．○一跌到四．一八美元，跌了七六．八％。

從這一輪下跌的景象來看，過去年在資金充斥、利率超低下造成的股市榮景正出現潮汐效應，股價衝得太快太急的個股，全都出現猛烈調整，台股跌得最慘的，大多數是高價ＩＣ設計股，像是矽力ＫＹ元月跌一四○○元，跌幅二七．七六％，晶心科技跌二二．五七％，晶宏跌二八．六％，天鈺跌二六．四％，但是很多低本益比的金控股，反而出現難得一見的漲勢，例如中信金元月上漲六％，開發金漲四％，台新金上漲三．六九％，從這個漲幅來看，市場生態進入二○二二年開始出現大調整。

十年債殖利率衝高，高殖利率的個股相對具有抵抗力，大型金控股逆勢抗跌，這是很重要的訊號。另一個是元月股價激烈回檔，也代表市場對升息造成景氣降溫的疑慮，這個效應最顯著的是聯電法說會帶來的訊息，聯電公布去年第四季淨利一五九．五億元，ＥＰＳ一．三元，但相較於第三季營收五五九．○六億，淨利一七四．六億，ＥＰＳ一．四三元，這次營收拉升到五九○．九九億，但淨利一五九．五億、ＥＰＳ一．三元，卻不如第三季，顯然業外收益有下滑的跡象，此時聯電已宣布二○二三年二八奈米成熟製程有供過於求的現象。

聯電法說會帶出這個訊號，二十五日的ＡＤＲ，立刻重挫七．一五％，UMC ADR收在十．一三美元，盤中最低跌到九．六六美元，聯電對成熟製程的供需疑慮已提出時間表，這當然會壓縮聯電的本益比，去年聯電ＥＰＳ四．五七元，現在六○元的股價，ＰＥ大約在十五倍上下。力積電也公布去年第四季營業利益七五．三九億元，稅前七三．八五億元，每股稅前盈利五．四三元，今年淨利會超過二○○億元，毛利率會突破五成，力積電宣布的訊息似乎比聯電樂觀一些。