虎年風雲榜 精選14檔指標產業黑馬股

【文／黃俊超】

聯準會轉向鷹派，地緣政治更加緊繃，國際股市迅速修正，台股也跟著回測，不過危機就是轉機，台灣經濟展望仍佳，企業獲利依舊正向，精選六大趨勢性產業，瞄準年後紅包行情。

無畏新冠肺炎疫情，台灣經濟成長率繼二○一九年繳出高標水準之上的二．九八％後，預估去年再成長超過六％，而今年普遍預估還將成長四％左右，帶動股匯市強勢格局，新台幣持穩二七．七兌一美元，股市則衝上萬八創下歷史新高，雖然基期已高且有通膨、升息等因素干擾，然全年展望依舊偏向樂觀。

通膨大浪來襲，成為今年的頭號大敵，美國聯準會態度更加鷹派，加速減碼購債將於第一季完成，已有機構預測三月就將升息，甚至傳出一次兩碼，而全年升息三～四次漸成共識，明年與後年亦將延續；另外，縮表動作也可能在今年下半年啟動，相較於上次周期的升息後兩年才展開，速度明顯加快許多。

升息前 股市震盪加劇

根據統計數據顯示，在正式升息之前，股市震盪加劇，隨著升息預期步步進逼，近期美國十年期公債殖利率攀升至一．九％，對成長型科技類股帶來評價上的壓抑，不過，美國政府也不可能放任殖利率迅速且大幅度攀高，畢竟除了股市震盪外，實質上更會增加利息壓力，加上疫情對年底期中選舉都是變數。

今年道瓊、S&P 500與費半指數指數先於年初創高，而後四大指數全面回檔，其中，費半導體修正迅速且有效率的跌破年線，幅度逼近兩成，代表科技股的Nasdaq最早跌破年線，最大幅度同樣也將近兩成，而道瓊與S&P 500修正幅度雖相對較輕，但也分別超過十％與十二％，全數進入年線保衛戰。

農曆年休市期間，聯準會將於一月二十六、二十七日召開例行會議，美股已經提前修正過後，市場屏息以待主席鮑威爾對於利率與通膨預期的看法，此外，超級財報周登場，包含市值前兩大的蘋果與微軟，道瓊三○檔成分股過半數也揭曉業績，還有眾所矚目的Tesla，經濟數據方面則有去年第四季ＧＤＰ、ＰＣＥ等。

俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，也是股市震盪的因素之一。法國股市一度回檔至半年線，德國較弱已來到年線附近，亞洲方面，日韓股市修正皆已跌破所有均線，日股跌破去年第三季低點，韓股處於連續性破底的弱勢格局，反倒是去年表現弱勢的香港股市，反彈重返季線之上，中國滬深指數同步跌破年線。

台灣加權指數跟隨國際股市跌破季線，不過擁有護國神山台積電與金融股加持，籌碼方面除了外資整體賣壓不算太強，官股逢低承接也帶來支撐力道，最大跌幅仍維持在個位數，但是以中小型股為主的櫃檯指數，籌碼以內資為主，整體評價相對偏高，本波修正跌破半年線，且幅度已突破雙位數。

雖然股市受到外在壓力影響，不過以台灣經濟成績單來看，低檔支撐力道當屬不弱，除了經濟成長率亮眼外，拿台灣最常比較的南韓來看，去年台灣股市市值首度超車，而人均ＧＤＰ自二○○四年遭超越後，根據ＩＭＦ報告預估，二四年將突破四萬美元，二五年將可超越南韓，台經院更樂觀預期今年就將會達標。

台灣去年累計出口四四六四．五億美元、進口三八一一．七億美元，雙雙創下歷史新高，分別年增二九．四％與三三．二％，達成連十八紅新紀錄的重要因素，包含全球供應鏈吃緊、新興科技與數位轉型商機持續催化、全球經濟復甦加速，科技、傳產物料價格上漲，今年雖面臨高基期，不過預料仍是成長。

六大精選產業

上市櫃公司二○二○年稅後淨利二．四六兆元，去年前三季三．二二兆元，第四季營收持續衝高帶動，突破四兆創下新高應是囊中之物。今年雖然金融或航運股受限去年的高基期，成長幅度可能難有大突破，不過權值前兩大的台積電與聯發科成長可期，加上科技、汽車甚至內需，皆具有成長空間。