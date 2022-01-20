餐飲、食品業轉型 貼近潮流

【文／周佳蓉】

去年疫情陰霾籠罩整個觀光餐飲業，衝擊不少餐飲集團和飯店業者，反觀雲端廚房不但趁勢崛起，一家名叫Just Kitchen的新創公司，成為外送商機下一個非常成功案例。它整合中央廚房、多元虛擬餐廳品牌和外送員配合的獨特商業模式，短短兩年內就獲得矽谷創投SparkLabs Taipei的注資，更在加拿大、德國及美國三地風光掛牌，寫下台灣新創業者最快出海的傳奇；由於具有多品牌原物料共享基礎，國內餐飲品牌瓦城也推出類似的雲端廚房業務，穩住集團業績，從雲端廚房業者的成功案例來看，消費者用餐行為也較過去不同，疫情逼得餐飲業者必須有所作為，並思考轉型升級的機會，隨著春節即將到來，餐飲業者與飯店業者如何跳出過去的經營框架、提供多元服務讓消費者體驗升級，成為面對疫情的必要轉型之路。

王品、晶華搶賺企業財

根據最新統計，去年十一月餐飲業營業額來到六六二億元，創歷年同月新高，餐飲業的寒冬終於過去，已見逐步回溫跡象。王品旗下公司萬鮮除了銷售冷凍年菜，今年更首度與中餐品牌合作外帶熱年菜，搶攻年節聚餐商機，整體集團年菜業績挑戰破億並非不可能，於二○一八年才成立的萬鮮，開始進軍年菜市場以來每年業績持續成長，從第一年一千萬業績，才不過三年已翻了近七倍，或許與疫情持續影響、國人必須滯留台灣過年有關，不過萬鮮還打入企業團購年菜市場，並成功獲得鴻海、台積電等福委會等企業訂單，擴大年菜市場這步棋，王品在疫情下可說是走得相當精準。

在年節禮盒市場深耕多年的晶華，今年則首度將禮盒銷售管道擴大至福委平台的飯店業者，銷售策略能成功從過去的零售通路轉型，由於晶華擁有數百間企業客戶尾牙、春酒常客，就算因為疫情影響取消，企業仍可以透過年菜、年禮表達對員工的感謝，此外，集團更藉由電視購物及電商平台「晶華美食到你家」等多元行銷方案，讓集團營收能維持過往營運水準。