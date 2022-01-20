防禦性選股 穩中求勝 以逸待勞賺年終

【文／方亞申】

去年上漲雙位數的美股成為今年國際股市的震央，十八日再度出現長黑，由於聯準會提前升息已成定局，甚至不排除一口氣升二碼，帶動美國公債殖利率全面上揚，指標十年期殖利率升破一．八％、至一．八三％，創二年新高；三○年期公債殖利率上升至二．一五％；兩年期美債殖利率升抵一．○三％，此為二年來首度站上一％。投資人預期企業獲利成長減速，亦衝擊美股後市。根據預測，標普五百大企業今年獲利估計成長將近十％，遠低於去年的四五％。而預期升息心理強過企業財報，使得美股四大指數今年以來全面下跌，道瓊幸好有能源股支撐，至十八日跌幅為二．二七％、標普為三．九七％；科技股亦如往常是升息前的主跌重災區，那指下跌七．二七％，最深下跌十．三八％、費半下跌五．五五％，最深下跌九．九％。

目前道瓊及標普已修正至半年線，年線三四五○○點及四三七○點勢必守住；而那指已來到年線，若再失守將走空了。費半有台積電落後補漲，指數雖拉回最深近十％，但還在季線三七九五點上下，三六五○至三七○○點守穩仍利多頭反攻。

美俄因烏克蘭交惡，國際油價來到八七美元附近，對能源股具正面作用。

封關前保守資金減量經營

科技股較無利多，這次那指修正幅度較大，主要在於重量級谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、Netflix等權值股都有一定幅度拉回。感覺上面對升息，低資金成本誘因降低，全球資金有先撤出ＥＴＦ跡象，連帶影響到去年漲多的高總市值股。

科技股中當然最出色的是半導體股，受到台積電超級好財報，加上調升資本支出，設備股應材、科磊、Lam Research姿態相對較高。台積電是去年全球前十大總市值公司中漲幅較小的，所以今年有好消息，補漲是水到渠成。

台股今年以來上漲約一％，屬於全球主要股市前中段班，但櫃買下跌約六·五％，則是倒數第二名。近期在台積電去年ＥＰＳ二三元、毛利率五二．七％，調高資本支出至四○○～四四○億美元，未來展望毛利率可望達五三％以上等利多下，股價再創歷史新高六八八元，是台股一度帶領台股上衝至一八五七五點歷史新高功臣。惟受到新冠變種疫情在雙北及桃竹遍地開花，已進入感染源不明態勢，影響人心，政策也不太敢在農曆年前祭出三級管制，台積電再度拉回，跌深的中小型電子股表現分歧，部分反彈、部分不彈。其實若受疫情影響，即使出現急跌應是找買點，惟後面有美國升息及央行放風聲要升息，可能較影響股市。尤其距農曆年封關剩四個交易日，保守資金會減量經營。

疫情影響是一時的，英國及美國先前大幅度感染，但股市表現還是很強；就是通膨影響升息，一般股市反應以觀望或下跌居多。先前台灣疫情防守得不錯，如今卻有變，短線較容易有賣壓。技術上以月線一八二五三點為強弱關卡，一旦不守將測試季線一七七五○點。

所幸台股還有幾個優點，首先是政策延長台商返台優惠條件三年。先前就是有此條例，過去三年返台投資資金超過一．五兆元，使得股市、地產全面上漲。如今再延長，對資金效應有幫助。第二、外資從去年十一月開始匯入，十二月淨匯入四七．五一億美元，十一、十二月淨匯入金額合計達一○八．四九億美元，累計全年外資共淨匯入二一○．五億美元，約五八○○億台幣。而原本去年股息配發約五千億元，加上股市賣超四五四○億元，理應該匯出九五四○億元，但卻反向呈現匯入五八○○億元，如此合計外資留在台灣金額約一．五兆元。一月以來外資買超台股七二○億元，也就是若外資未匯出，那麼潛藏在台灣的資金還有一．四兆多。三、去年底上市櫃總市值六二．一兆元，折合二．二兆美元，首次超越韓國，台灣資本市場日益壯大。對照今年台股續漲、韓國續跌，兩者差異拉大，對於台灣國際能見度及吸金將更有幫助。四、台灣上市櫃公司去年預計獲利達四．二兆，以七五％的股息配發率約三．一兆元左右，殖利率超過四％。

所以即便疫情引發拉回以及受升息影響，台股的殖利率應可越高，出現快速拉回反而是買點，但是不應心急。鎖定有息利優勢以及展望佳個股，大致上以半導體供應鏈、網路通訊、伺服器、金融股等為主。

伺服器是今年各大龍頭公司如微軟、臉書、谷歌、亞馬遜等發展重心，其中以臉書成長力道最強勁，資本支出年增達五三至七九％；微軟則有望年增十五％以上，谷歌亦有十％以上幅度。背後的關鍵就在於：大數據的傳輸需求以元宇宙時代可望來臨，對於伺服器需求更旺。

持股一度達二二％的大聯大也將受惠（每股成本不到四五元）；而當初文曄擔心被惡意購併而策略性引進換股的祥碩也將受惠，當初換股為文曄將持有祥碩約十三．○四％股權，祥碩則持文曄約二二．三九％股權，二○年三月底開始生效的聯盟，當時文曄股價為四七．一五元，而後持股降為十八．○四％。以現在計算，目前祥碩帳面上已賺超過九○億元以上，折合每股超過一三○元！其他如豐藝、威健、增你強、聯強等可一併注意。