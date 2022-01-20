謝金河：價值投資將取代成長投資

【文／謝金河】

進入二○二二年，在通膨壓力下，美國Fed從鴿轉鷹，一方面加快縮表腳步，一方面加速升息的進度，美國股市漸漸感受到壓力，近期的回檔，也添加全球股市的壓力。

回頭看從二○二○年元月疫情引爆全球股市危機，美國道瓊在二○年三月最慘跌到一八二一三．六五，後來在降息、寬鬆銀根下，道瓊指數持續向上攀升，終於突破三萬六千大關，最高來到三六九五二．六五，如果從最低點起算，漲幅超過一○○％，在低利率、資金寬鬆的年代，美股撐起全球股市牛市的重心，除了道瓊指數大漲一倍，標普五○○從二一九一．八六大漲到四八一八．六二，大漲一二○％，Nasdaq從六六三一．四二到一六二一二．二三，大漲一四四．四八％，費半指數從一二三三．九七大漲到四○六八．一五，更是大漲二二九．六八％，美股的大漲，彰顯在Apple、微軟、Google、Amazon、FB、Tesla的大漲，更是令人印象深刻。

美國大型科技股息率太低

不過進入二○二二年，在縮表、升息壓力下，美股壓力漸增，在開年的第一個月，美股多空交戰激烈，在十八日為止，道瓊下跌九六九．八三，跌幅二．六七％，標普跌三．九七％，Nasdaq跌七．二七％，生技指數跌十．七二％，費半指數也跌五．五五％。乍看之下，道瓊回檔近千點並不嚴重，標普仍在半年線之上，但Nasdaq已觸及年線，上次跌破年線在二○二○年三月，現在Nasdaq各條均線都下彎，呈現危險狀態，最弱勢的是ＮＢＩ生技分類指數從五五一七．七七跌到四二一九．四二，已經跌掉二三．五二％，所有均線都反轉向下，呈現完整的空頭排列，最強大的是費城半導體指數仍在季線附近。

從美股幾個指數來看，生技類股最早反轉，這也反應了疫情帶給生技新藥產業蓬勃發展機會，但極度奔馳的生技股到了收斂階段；另一個是Nasdaq這次跌幅遠大於道瓊指數，這也與美國大型科技股的回跌有密切關係，當中與息率太低多少有些關聯！

市值最大的七家美國Ａ咖企業，這次蘋果從一八二．九四美元，市值一度突破三兆美元，如今回跌到一六九．四美元，息率只有○．五一％。美國前七大市值企業只有Apple、微軟、Nvidia有息可配，息率最高的是微軟，但也只有○．八二％，股價漲到三四九．六七美元，一度超越蘋果，但後來又被追過，這次回跌到三○一．七美元，跌幅不輕。市值第三的Google最高漲到三○三七美元，市值也一度逾二兆美元，這次也跌到二七一二．二三美元；Amazon去年以來一直很弱勢；而大漲的Nvidia，目前殖利率只有○．○六％，有等於沒有，台積電ＡＤＲ至少還有一．四％，這個息率過低對股價產生的壓迫力，在Fed啟動升息機制下，會出現很大後座力。

例如，Nvidia在一拆四之後，從一八一．六二美元大漲到三四六．四七美元，股價大漲逾九成，市值跑到八六六四億美元，曾經打敗台積電，但近兩個多月來股價從三四六．四七美元跌回二五七．七美元，大跌二五．六％，這給了市場很大啟發，在Fed啟動升息後，過去靠題材炒作拉高的股價，必須面對基本面考驗，當成長到了盡頭，這時候要尋找有天險可守的個股，也就是股息回報率很重要，這當中很重要的指標是美國十年債殖利率。

題材炒作股面臨考驗

元月十八日，美國十年債殖利率飆高到一．八七五％，三○年債也拉升到二．一八九％，十年債殖利率衝高，這是美股大幅下挫的重要關鍵，如果拿美國十年債殖利率一．八七五％為基準，股息回報太低的個股，未來可能面對股價很大調整的壓力，從來沒有配息的Google、Amazon、FB、Tesla在這一波回檔相對沈重，這可以看出利率拉高，完全靠夢幻題材撐高股價的，面臨很大調整壓力。