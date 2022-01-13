CES神祕新科技曝光 從真實到虛擬 亮點總整理

【文／吳旻蓁】

就算Omicron疫情肆虐，但是絲毫沒有阻礙今年CES舉行，特別是這場會展裡新科技應用齊發，從真實世界的新晶片平台、高階MiniLED顯示技術、智慧車，到元宇宙的虛擬世界都沒有缺席，看來2022又是科技股大鳴大放的一年。

國際消費性電子展（CES 2022）已落下帷幕，儘管碰上Omicron疫情升溫，使展期縮短至三天，但並無損其風采，展會上仍有許多新科技趨勢、新亮點值得一探究竟。

說到今年展會的亮點所在，元宇宙絕對是重中之重，自去年臉書宣布改名為Meta Platforms，並表示將以虛擬實境為公司未來願景後，元宇宙話題便一路延燒至今，今年更被視為是元宇宙元年。由於元宇宙的概念是透過沉浸式科技打造人類世界第二個「虛擬平行時空」，屆時人們可透過虛擬身分，進行工作社交、娛樂等活動，這也意味著元宇宙題材不只有AR/VR硬體產業，包括人工智慧（ＡＩ）、社群平台、遊戲、金融乃至於半導體都將扮演關鍵角色。

科技大廠爭相投入元宇宙

根據彭博估算，二○二四年之前，元宇宙相關市場產值將達到八○○○億美元，商機之大，使產業界從科技大廠到相關供應鏈業者均紛紛宣布投入元宇宙發展。而作為入口的虛擬實境（ＶＲ）及擴增時境（ＡＲ）等硬體產品也因此成為今年ＣＥＳ中最受矚目的焦點，像是Panasonic的子公司日本Shiftall就推出系列商品，打造「元宇宙套裝」；索尼（Sony）則展示第二代頭戴式裝置「PlayStation VR 2」，搭配ＰＳ５平台，可提升感官功能，包括眼球追蹤、３Ｄ音頻、震動反饋等體驗。另外，雖Meta、蘋果等公司雖未親臨ＣＥＳ，不過皆有在今年推出相關產品的計畫。

研究機構TrendForce表示，隨著元宇宙議題發酵，再次帶動AR/VR熱度，加上遠距與數位轉型也拉升AR/VR普及度，都促使更多廠商和產品進入市場，預估今年AR/VR裝置的合計出貨量將達一二○二萬台，且商機更將延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺反餽，甚至是耳機上的聲學功能；而Digitimes更預計二一到二六年AR/VR市場的年增長率將高達五八％。

企圖與國際大廠一拚商機，今年ＣＥＳ上宏達電也大秀新品，包括５Ｇ專網、Vive手腕追蹤器與Vive Flow醫療健康內容。公司布局元宇宙已久，近年除專注硬體設備外，亦積極朝軟體發展，包括布建生態系、內容平台等，去年也推出兩款新品，逐漸展現布局成果。雖距離整個元宇宙應用落地仍需一段時間，營運亦需時間發酵，但法人仍看好公司未來成長潛力。惟股價受惠利多帶動已漲多，應回歸基本面檢視。

玉晶光躍升元宇宙贏家

此外，不少台廠也挾著出色的硬體製造與技術研發實力，順利卡位元宇宙供應鏈，陸系外資就點名光學鏡頭大廠玉晶光，看好其是全球最大AR/VR的Pancake/Fresnel透鏡供應商，預估這個優勢可望延續數年，將是元宇宙頭戴裝置透鏡的最大贏家；外資也指出，目前玉晶光已取得蘋果、Meta與Sony等一線品牌廠訂單，將有助未來營運進一步成長。