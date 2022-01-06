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確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

台廠記憶體、MOSFET迎轉單效應

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

新冠病毒不斷變種延燒，加上天災所造成的影響，導致供應鏈停工、受損，為全球記憶體及MOSFET供給增添不確定，台廠有望受惠轉單商機。

台股正式迎接二○二二年，在過去一年當中，雖然依舊不平靜，但是股市可謂百花齊放，歐美股市都創下高點，激勵大盤屢屢刷新紀錄，不過，在這段過程當中，實際上也是備受新冠肺炎疫情干擾，大大擾亂了供應鏈的正常運作，以及原物料生產面臨巨大挑戰，讓供應鏈籠罩在「短缺」的考驗，「缺」可以說是貫穿了二一年，如今，新冠病毒不斷變種，並且加速在多國擴散，導致許多國家重啟管制，恐讓全球供應鏈再添不確定性。

中國陝西省本土疫情捲土重來，西安市於二一年尾聲的最後幾日，在十二月二十三日起宣布封城，而西安是記憶體生產重鎮，包含三星（Samsung）、美光（Micron）等國際廠商都設有據點。

三星西安廠減產

其中，龍頭三星在西安的快閃記憶體（NAND Flash）廠原先維持正常運作，然而，受限於嚴苛的管制政策，使三星在二十九日改口宣布，因當地疫情嚴峻將暫時調整西安廠營運生產，採取所有必要措施，包括動用其他地區工廠，以確保客戶不受影響。代表著三星將減產，由於西安為三星3D NAND Flash生產重鎮，也是其唯一的海外儲存晶片製造基地，一期月產能約十二萬片，二期月產能約十三萬片，投片量共占其NAND Flash總產量四二．三％，相當於全球十五．三％的NAND Flash產出量，減產將重創全球NAND供應。

市調機構集邦科技（TrendForce）指出，二二年第一季NAND Flash市場將迎來淡季需求調整，預估價格跌幅落在十～十五％，市況明顯轉向供過於求，且為全年跌幅最明顯的季度，在第三季旺季來臨前，價格走勢出現下行，主要是受主要智慧型手機品牌廠旺季備貨告終，加上ＯＤＭ廠迎接新年假期所致。但三星西安廠營運降載，可能導致三星在二二年上半年的NAND Flash位元出貨減少，有機會提前帶動庫存回補需求，使報價跌幅可望收斂，甚至有助價格翻揚向上，掀起新一波漲價潮，三星西安廠以3D NAND晶片高層數產品為主，3D NAND快閃記憶體為立體堆疊技術，與目前平面式２Ｄ的技術門檻高出許多，旺宏就是台廠中第一家具備3D NAND快閃記憶體技術及晶片量產能力的廠商，並且獲國際策略性客戶認證與訂單需求，有望直接受惠。

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