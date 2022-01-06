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CES展亮點 隱藏黑馬股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

享譽全球的ＣＥＳ展今年命運多舛，先是重回實體和線上策展的併行策略，但又遇到新變種病毒奇襲仍讓多家廠商打退堂鼓，雖然如此，展場仍有不少科技亮點。

每年元月初深受投資人重視的大事，當為美國消費性電子展ＣＥＳ莫屬，在過去，每年都吸引上萬名參與者從世界各地湧進賭城拉斯維加斯，瞧瞧科技大廠展示的新產品和未來新科技，相比去年的純線上策展的模式，二○二二年的ＣＥＳ展採取了實體展與線上展覽同步舉辦的作法，可惜在二○二一年底，又有新變異病毒株Omicron擾亂，讓許多原本要現身實體展的科技大咖不得不放棄參展，主辦單位並決定提前一天閉幕，不過仍有二千餘家廠商共襄盛舉，讓實體展得以復活。

有別於去年度的展覽大部分聚焦於「後疫情」創新應用，今年的ＣＥＳ將會釋出更多熱門技術，除了聚焦５Ｇ、ＡＩ、自駕車、醫療科技以外，也首次增加食物科技、太空航太技術及非同質化代幣（ＮＦＴ）、加密貨幣主題，還有最熱門的元宇宙概念，都將成為會展中的新亮點。台灣部分因為擔憂疫情，有大廠如微星退出實體展，華碩、宏碁等僅以線上發布會參展，還好在科技部的帶領下，攜手一百家新創業者熱情參與，當中包括二七家聚焦於智慧醫療、二五家ＡＩ與資安、二五家半導體、太空與通訊應用，及二三家數位科技等，同時有機會讓台灣廠商的硬實力被世界看見。

二○二二年被視為元宇宙超級年，「元宇宙」概念自從科技巨頭Facebook更名為Meta以後，相關的投資熱度就一直熱燒不斷，各家大廠無不卯足了勁衝刺相關商機。

元宇宙、ＮＦＴ新題材

作為領頭羊的Meta此次雖然缺席ＣＥＳ實體展出，將會在今年推出新款ＶＲ頭戴裝置這點卻是確定的，此代號為Project Cambria號稱可運用ＶＲ頭盔外的攝影機鏡頭，把實體世界影像帶入用戶視野、還帶有臉部與眼球追蹤功能，執行長祖克柏並強調：「將是一款為元宇宙願景而生的高階ＶＲ裝置」，再從二○二二年Meta斥資一百億美元用於投資元宇宙來看，例如：雲端運算、虛擬平台、數位支付、AR/VR頭戴裝置和AI晶片等，Meta都將大量投入資金，法人指出包括取得Meta大單的超微及合作夥伴台積電、獨拿六成伺服器出貨比重的廣達、第二大伺服器供應商緯穎可望沾光。

隨著元宇宙生態系的持續成形，近年來高通也持續增加AR/VR晶片的開發，宣布將與微軟合力打造ＡＲ眼鏡晶片，台廠如耕耘ＶＲ領域已久的宏達電搭上題材順風車，將展出虛擬實境Vive系列產品；另外，鈺創旗下的鈺立微電子，深耕泛現實技術（ＸＲ），在二一年Ａ輪募資獲得ARM、凌陽科技等入股，也將於ＣＥＳ展出應用於脊椎微創內視鏡的影像處理器，可供作ＡＲ及３Ｄ場景重建、全球體積最小３Ｄ雙目視覺模組等產品應用。

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