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台積電生態圈徹底研究

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

元月行情又是由台積電獨領風騷！不過跟去年不一樣的是，在台積電積極拉拔本土的上下游供應鏈動作下，徹底研究台積電生態圈，將成為2022年投資豐收的一門必修課。

台積電多頭列車即將重新發車？新的一年剛開始，高盛證券就為台股帶來利多消息，表示「台積電營運能見度高，因此上調其二二、二三年ＥＰＳ預估至二九．五七及三七．八六，目標價由一○二八元上調至一○三五元，並重申買進評等。」而在高盛樂觀展望助攻下，台積電今年一開盤就發威，一度大漲至六六九元，前高近在咫尺。

台積電基本面看旺　股價衝高

事實上，高盛對台積電的樂觀態度已有一段時間，自去年九月將股價預期調升突破千元、達一○一四元後，相隔一個月即升到一○二八元，如今再調到一○三五元，其主要看好，在價格上漲及５Ｇ、ＨＰＣ（高效能運算）、加密貨幣等產業需求持續將是關鍵成長動能，因此儘管二一年表現強勁，但仍看好台積電二二年將更加速成長，預估全年營收可增加約二六％，相比去年的二四．六％表現更好，毛利率及營益率也皆可望優於去年。

高盛的樂觀展望其來有自，綜觀來看，目前台積電在先進製程領域幾乎可稱是「一個人的武林」，為全球唯二能提供五奈米以下高階製程的晶圓廠，且相比三星，台積電因擁有更優異的工藝良率，故在自研晶片的風潮下，未來全球各晶片大廠將會越來越仰賴台積電技術。近期三奈米也有進展，南科Fab 18B廠已完成生產線建置，並開始進行三奈米測試晶片正式下線投片的初期先導生產（pilot run），預計二二年第四季進入量產及產能拉升（ramp up）階段，二三年第一季可望看到明顯營收貢獻。據了解，包括蘋果、英特爾、超微、高通、聯發科等大廠均是三奈米的主要客戶。

為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，並保持領先地位，近年台積電在產能的擴充與製程的開發較往年可說是倍數前進，包括南科Fab 18共將建置四座五奈米及四座三奈米廠、Fab 14將擴建Ｐ８廠為特殊製程生產基地，AP2C封測廠亦在興建中；而竹科Fab 12也正擴建Ｐ８到Ｐ９廠為研發中心，更規劃在寶山興建Fab 20，未來將成為兩奈米生產重鎮。此外，台積電未來在高雄、台中也均有設廠規劃，足跡不僅遍布全台，海外廠區包括美國、中國、日本等也會相繼量產。

大幅資本支出來真的

台積電擴廠腳步不停，資本支出亦快速拉升，尤其在去年五月的法說會上，公司宣布三年（至二○二三年）將投資一千億美元，雖部分外資、市場聲音認為大舉調高資本支出恐影響獲利表現，以及可能面臨景氣反轉的風險，但台積電表示，投入之年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規畫，董事長劉德音也直言，「台積電的資本支出絕對是真的」。

在台積電全力投資的背景下，整個大聯盟的合作夥伴營運也跟著看旺，據統計，已有約一三○○家本土業者加入台積電大聯盟。事實上，籌組「在地化供應鏈」、提高「自給比率」確實有其必要性，專家表示，其可有效提升供貨彈性、縮短新產品開發時間、降低成本，更是提升台灣半導體產業競爭力不可或缺的關鍵拼圖。

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