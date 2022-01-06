快訊

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

謝金河：龍頭昂首慶豐年 從十檔量價齊揚個股探索下一檔強勢股

聯合新聞網 / 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文／謝金河】

二○二一年正式走入歷史，台股創下罕見的股匯雙漲奇蹟，新台幣全年升值二．九五％，寫下二十五年新高價收盤，台幣升值也稱冠全球，在國人擔心兩岸可能擦槍走火、引爆戰火的擔心下，新台幣強力走升，代表了錢膽比人膽更壯的勇氣，也可以看出資金正源源不絕流入台灣。

台積電ＡＤＲ強勢演出

錢潮回流，台股在二○二一年也有出色表現，加權指數全年大漲三四八六．六一，漲幅高達二三．六六％，櫃買指數更是大漲二九．○三％，台股的漲幅在亞洲僅次於越南胡志明股市的三五．○五％，也大大超前了南韓的三．六三％，日本的四．九一％，印度的二一．九八％，新加坡的九．八一％，上海Ａ股的四．七八％，深圳Ａ股的八．六二％及滬深三○○的負五．二％，最慘的是恆生指數下跌十四．○八％，國企指數跌二三．二一％。

在美中角力下，中國資本市場表現疲弱，除了Ａ股仍能緊固城池外，在外的港股、國企股及在美的中資股，災情都很慘烈，像ＭＳＣＩ中概五○指數腰斬，阿里巴巴從三○九．四跌到一○八．七美元，跌幅近七成，滴滴以十四美元上市，一度漲到十八．○一美元，如今下殺到剩下四．八美元。還有二○二一年捐出十八．五億及三．七億美元，並且承諾二○二一年全年獲利都捐出的拼多多（PDD），股價從三月的二一二．五九跌到四九．○四美元，跌幅達七六．九三％，所有在外上市的中資股股價都在哀號，在台灣大家很熟悉的愛奇藝（IQ）從四六．二三跌到三．九八美元，股價剩下一成。

而另一端美國各大指數都有出色表現，除了生技股外，美國各大指數都創新高，其中道瓊上漲十八．七％，標普五○○指數大漲二六．八％，比台股更強，Nasdaq上漲二一．三％，費城半導體指數大漲三二．七四％，進入二○二二年，美國半導體股指數飛越四○○○大關，這其中，台積電ＡＤＲ強勢演出，成為帶領台股快步揚升的重要火力支援。

TSMC ADR在開年的元月三日大漲八．四九美元，漲幅達七．○六％，元月四日又進一步上漲四．六美元，漲幅三．五七％，連續兩個交易日大漲，也使得台積電成為帶動台股加權指數上漲的多頭總司令，元月四日加權指數大漲二五五．八四，漲幅一．四％，而櫃買指數只小漲○．○六％，幾乎是在平盤不動，這個二五五點的大漲，至少有二○○點是台積電創造的。

長久蟄伏的龍頭覺醒了

台積電連續兩個交易日價量齊揚，進入二○二二年，台積電的成交量從二一年最後一個交易日的二○五二二張拉升到七三七○三張，四日又放大到九○九四五張，成交值達五一五．八三億元，占了大盤總成交值六分之一強，台積電引領台股開年走勢，如果從這個開年價量齊揚股仔細搜尋，至少可以找出具有引領方向的十檔個股，這當中台積電角色當然十分重要。

具有這類特質的重型龍頭股，還有台達電四日大漲十五元，漲幅五．三二％，成交量從五八八三張拉升到一五五三五張。三是國巨，股價大漲四二元，漲幅八．五五％，成交量從六六五四張放大到二一七九○張。四是大立光大漲一九五元，漲幅七．八％，成交量從一九五九張拉升到二六四九張，成交值也達六九．四六億。先從這四檔具有代表性的產業龍頭股來看，他們都具有幾個特色，一是產業龍頭，也是產業中最具競爭力的企業；二是這些個股都經過很長時間的蟄伏，像台積電的六七九元是在二一年元月二十一日所創下，已經休息了一年，台達電這半年從三三五元跌到二三四．五元，這次價量齊揚大漲，正式躍過年線反壓，終結空頭排列。國巨也是從六一五元跌到三九七．五元，如今也是以一記長紅躍過年線支撐。大立光則是經過四年休整，股價從六○七五悲慘跌到一九六○元，如今仍處在悲慘的空頭架構中，未來要看大立光在車用鏡頭的布局。

這四檔個股都經過很長的蟄伏，第三個特點是股價都在年線附近，也就是說，股價經過一年左右的休整，市場短線浮額已消化，產業前景一旦看好，股價出現買盤很容易拉升向上，目前具有這種特色的還有矽晶圓的環球晶，在台勝科從一三八．五元大拉一波到三一二元的大漲中，環球晶並沒有跟著大漲，可能仍在等待德國世創的併購案。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2177期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

馬雲曾諷「台企業家太老」卻比張忠謀早退！謝金河：最佩服拚半世紀的他

謝金河：台股站在高崗上 2022年高殖利率股會受青睞

陸「共同富裕」重擊港股...投資人慘遭遺棄！ 謝金河：今年台股表現「世界級水準」

謝金河：2022年的選股旅程

相關新聞

台廠記憶體、MOSFET迎轉單效應

新冠病毒不斷變種延燒，加上天災所造成的影響，導致供應鏈停工、受損，為全球記憶體及MOSFET供給增添不確定，台廠有望受惠轉單商機。

CES展亮點 隱藏黑馬股

享譽全球的ＣＥＳ展今年命運多舛，先是重回實體和線上策展的併行策略，但又遇到新變種病毒奇襲仍讓多家廠商打退堂鼓，雖然如此，展場仍有不少科技亮點。

台積電生態圈徹底研究

元月行情又是由台積電獨領風騷！不過跟去年不一樣的是，在台積電積極拉拔本土的上下游供應鏈動作下，徹底研究台積電生態圈，將成為2022年投資豐收的一門必修課。

謝金河：龍頭昂首慶豐年 從十檔量價齊揚個股探索下一檔強勢股

二○二一年正式走入歷史，台股創下罕見的股匯雙漲奇蹟，新台幣全年升值二．九五％，寫下二十五年新高價收盤，台幣升值也稱冠全球，在國人擔心兩岸可能擦槍走火、引爆戰火的擔心下，新台幣強力走升，代表了錢膽比人膽更壯的勇氣，也可以看出資金正源源不絕流入台灣。

6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊 就靠它們了

台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下，指數再創歷史新高，這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者，還有不少基期低的大型、高殖利率股，技術指標也在相對較低交叉向上，包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等，基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

半導體設備股 漲聲慶賀

半導體擴廠可說是台股行情的重頭戲，在二○二二年接續開出產能，半導體設備股京鼎因為私募增資案，第四季以後的營運動能更是備受市場關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。