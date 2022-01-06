6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊 就靠它們了

【文／方亞申】

台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下，指數再創歷史新高，這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者，還有不少基期低的大型、高殖利率股，技術指標也在相對較低交叉向上，包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等，基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

加權指數去年大漲二三．六六％、櫃買大漲二九．○三％，居全球股市前茅，超過美國道瓊及那指各上漲十八．七三％及二一．三八％的幅度，在亞洲僅次於越南。地緣政治不穩，中國軍機屢屢繞台加強文攻武嚇，使得外資去年賣超台股四五四○．九億元，連同前年賣超五三九五億元，兩年合計賣超台股九九三五億元，但是台股卻有內資大力加碼，尤其是政策從二○一九年起獎勵台商返台優惠措施，資金大舉回流，加上壽險資金也強力加碼台股，台股未向外資低頭反而連續兩年大漲，指數從一一九九七點漲至一八二一八點，上漲六六二一點，或五五．一％。

尤其外資一路大賣的台積電，去年累計賣超超過四○萬張，但股價卻在歷史高檔附近，指數打不下來，從十二月起外資眼看港股一路破底，轉戰的資金嚴重虧損，轉而開始回補強勢的台股，十二月買超台股八六六．七九億元，是去年全年買超最多月份。其實從去年十一月外資匯入台灣金額突然增加一千七百億，與之前的一整年大不相同。而十二月買超約僅是匯入金額一半，所以新的一年加快腳步買進。且台幣持續升值，看來會有新的資金匯入。

美股續強 外資回補台股

另一方面，政策再延長台商返台優惠措施三年，正值中國對台商查稅、限電、限產以及美中貿易大戰，美國很清楚要求供應鏈離開中國，撤出資金一部分也返回台灣。而這兩年疫情對台灣出口具有正面效益，尤其是半導體業好翻天，二○二一年十一月出口規模達到四一五．八億美元，創我國首次單月出口突破四一○億美元大關的歷史紀錄，年增率高達三○．七％，連十七個月正成長，為金融海嘯以來最長上升周期，累計前十一月出口值首度突破四千億美元大關。估計全年有機會突破四四○○億美元，可創下單季、單年出口規模紀錄。經濟成長率有望躍升至六．一五％的近十年來最好紀錄。

資金面及基本面加持延續至今年，開年以來指數連續加快腳步拉升，外資認錯大買。台股這兩年在電子、傳產加上金融股交相掩護前進下，指數屢創新高，去年以貨櫃三雄以及ＩＣ設計為主體大漲，但重量級個股台積電、台達電、代工五哥、研華等漲幅卻落後大盤，甚至緯創、南亞科、大立光、國巨等全年還是下跌，開年以來去年較無表現的大型電子股卻一檔檔跳出來拉升，再說同樣是低基期的鴻海，去年上漲十三％，也是低於大盤，開年第一周，旗下的樺漢公布與谷歌結盟，谷歌認購樺漢私募十一．○七億元，以每股二二六．九二元，取得約四．六％股權，將成為樺漢第三大法人股東。雙方將進一步在軟硬整合平台服務，以及工業元宇宙等領域深化合作，布局全球市場。有谷歌加持，樺漢股價挑空大漲，鴻海集團旗下的鴻海、鴻準、乙盛ＫＹ同步上漲，意味低基期族群在籌碼沉澱後，要補漲並不難。

新的一年一般是法人重新布局的開始，所以見到外資強力買進台股，這股氣勢可望延續到尾牙（十八日）之前。事實上，外資買超、台股上漲，主要也是美股持續強勢，歐洲目前還是處於半封城狀態，不容易大跌。一月雖新變種病毒依舊肆虐，但是股市強勢的美國、法國政策上都採取與病毒共存的態度，且年終消費爆發，預計二一年第四季企業獲利依舊好。

較負面的因素就是，個股基期都較高，且通膨壓力還是存在，聯準會開始收縮資金，且可能在今年進行二至三次升息，按往例股市拉回機率大。但是這是第二季以後的事，最新法人機構調升汽車股特斯拉、福特及通用評等，主要就在於景氣基期較低，只要晶片供應足夠，預期銷售量將大為提升，畢竟現在大多數通路汽車庫存都相當低。現階段來看，標普以季線四六一九點、那指以一五四五四點、道瓊以三五六○○點、費半以三七五○點為強弱關卡。

台股同樣面臨基期較高，這兩年台股大漲主要在於企業獲利大好，去年可能創紀錄突破四．一兆元。綜合各機構預估今年企業獲利成長約四％，其中電子產業相對亮眼，預估全年獲利成長仍可維持一成以上。半導體業可望維持高成長，包括晶圓代工、封測、設備、通路等。ＩＣ設計變化可能較大，基本上站在趨勢上的快速傳輸、汽車、通訊及網路晶片、特殊應用晶片（ASIC）、矽晶圓還是很好，成長力道至少超過一成以上。但是驅動、音訊等ＩＣ要超過去年，挑戰性較大，尤其是ＰＣ及ＮＢ方面在過去兩年大豐收後，面板價格開始下跌，該買的都買了，今年能夠持平就不錯了。

網通、工業電腦基期夠低

ＰＣ及ＮＢ較看淡，但５Ｇ通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展，如低軌道通訊及元宇宙等，加上國際原物料價格高檔盤旋，可望持續挹注台灣外銷接單成長動能，在其他產業包括ＡＢＦ載板、雲端伺服器也將持續大成長。網路晶片供應若緩解，網通股基期夠低也具有表現機會，工業電腦亦同。