萬八再出發的產業 綠能、工業電腦、光學股有望輪漲　

【文／方亞申】

以半導體體為本，電動車、5G、AI、低軌道衛星、元宇宙等趨勢科技發展，台灣都不會缺席；傳產航運獲利依然居高不下，加上塑化、金融等獲利穩健，支撐台股在歷史新高。預估低基期的綠能、工業電腦、光學鏡片等，在新的一年都會輪流表現。

原本對耶誕行情了無指望的美股，受到新冠變種傳染大爆發、通膨居高不下，加上聯準會加速從市場收縮資金等壓力下，卻迎來四大指數收高。聖誕節後，標普及費半指數創下歷史新高，預先為跨年的行情給予好兆頭。

標普指數今年來已上漲逾二七％，根據統計，一九八○年至今，標普指數曾十次出現單年漲幅超過二○％，其中九年的最後六個交易日都上漲。再者，過去十年只要聖誕節前收紅，一月上漲機率都較高。而其中人氣指標就在特斯拉，股價先前在馬斯克拋股賣壓下，一度跌破九○○美元，近期賣完持股十％後，股價又反彈接近一一○○美元，總市值再度破兆美元，市場影響力已超過總市值第三的亞馬遜了，一千美元將是重要關卡。不可否認，聯準會每月減少ＱＥ金額已拉高至三○○億美元，預計二二年三月將結束。第二季將是是否升息關鍵所在，可以預期二月以後市場震盪幅度將加大。此外，也要注意烏克蘭局勢美俄談判情況。國際油價已反彈上七五美元了！

外資看得懂半導體嗎？

費半指數二○二一年大漲約四四％，包括輝達、高通、博通、超微、應材等都大漲，指數寫下輝煌的上漲紀錄。只有英特爾及台積電ＡＤＲ漲幅相對較低，新的一年晶片雙雄超微及輝達還是占據重要地位，年底落後上漲的博通亦需觀察。漲幅落後的英特爾及台積電應是新的一年重要火車頭。

平心而論，美國有升息利空在後，儘管這是代表經濟好轉引發通膨壓力，但是美股過去一年的雙位數漲幅，加上二一年企業獲利成長率相當高，的確墊高基期了，例如標普五千點、費半四千二點、那指一萬八千點以及道瓊三萬九千點，都具有整數壓力關卡。由於預期年中開始升息機率大，那麼二二年高點出現在第一季可能性大，這是樂觀中要注意的。而資金是否持續湧入美國，就看美元指數了，一○○是重要關卡。

台股二一年上漲約二三％，是近十年最大年度漲幅；櫃買更大漲二七％。主要台股企業獲利的確好，前三季獲利超過三．二兆元，以十一月外銷接單還再創歷史新高來看，預估全年獲利將超過四兆元，經濟成長率預估超過六．一％。股市漲幅及獲利基期也都墊高，所幸主計處預估，二二年經濟成長率還超過四％，那麼企業獲利就有機會維持在高檔。從資金流的角度來看。二○二○年外資賣超台股四四三二億台幣，其中賣超半導體類股一三○○億元。二一年截至十二月中，外資賣超台股五○八○億元，賣超半導體類股三三四二億；但半導體類股不但沒有下跌，有些個股反而持續走強，證明市場資金持續看好台灣半導體產業的前景。

產業波動幅度大，例如電子業面板就已經出現跌價，勢必影響驅動ＩＣ這系列，獲利就可能下降。ＰＣ出貨成長率也將下降，零組件也會受波及。一般預估，ＩＣ設計差異性將拉開，不會再像二一年一樣雞犬升天。較有把握的將是電源管理ＩＣ、通訊ＩＣ、網路ＩＣ、快速傳輸ＩＣ等。

半導體產業中，台積電是最重要標的，過去幾年常見到台積電大漲，拉高指數，但二一年台積電只上漲十六％，低於台股。雖說台股占ＭＳＣＩ有一定權重，外資持有市值已逼近上限，若要買進台積電則必須賣出其他股，但是看看這兩年股價大漲的輝達、超微、聯發科、Marvell、博通等，都是有台積電做軍火供應商，花大錢提升製程，但是投入資金最多的、股價漲幅反而小，較不合邏輯。何況現在台積電每季配息都有二．七五元現金。台積電被要求去美國及日本投資設廠，已算是國際級公司，若比照費半成分股，台積電以預估二一年ＥＰＳ二三元、二二年二五元，二五年以前達成三○元，那麼ＰＥ將是介於二○至二六倍之間，並不算高。基期低是優點。

記憶體需求越來越多

再來看也算是台灣之光的聯發科，透過併購的網路、電源管理ＩＣ這兩年大放異彩，加上本身的手機及電視晶片，聯發科二一年ＥＰＳ有機會挑戰六五元。由於５Ｇ晶片連續五季市占率超車高通，且高通也轉彎認為汽車晶片是發展的另一天地，意味聯發科幾可能稱霸手機晶片市場，因為包括三星及蘋果都傳出下單聯發科。市場預估新的一年該公司ＥＰＳ有機會挑戰八○元以上，以股價一二○○元計算，本益比也才十五倍，看看高通本益比都超過二三倍，顯見聯發科並不高。