泰鼎稼動率回穩 敬鵬訂單滿載

【文／周佳蓉】

汽車產業在這兩年可說是一片黯淡，不過ＰＣＢ業者在缺晶片、缺工舒緩之下，營運動能已逐漸回升，法人對明年多檔車用ＰＣＢ股給予樂觀期待。

由於二○二○年受疫情衝擊，二一年又受到晶片短缺、缺工所苦，汽車產業可說是陷入一片黯淡，全球減產規模達到十％，不過部分車廠和機構認為最差的情況已過、第四季開始慢慢恢復晶片供應，且中國也傳出好轉消息，從種種跡象來看，法人估計汽車產量將逐季攀升；另一方面，各國政府訂定淘汰傳統燃油車的時程，讓車廠加速往電動車發展，ＯＥＭ車廠也配合政策，積極推廣電動車、增加續航性能等，進而提高消費者選購電動車的意願，ＰＣＢ作為一切電子元器件的支撐，包括元件與元件或線路與線路間的連結都必須仰賴ＰＣＢ完成，不少車用ＰＣＢ業者觀察，在料況舒緩、拉貨力道回升之下，第四季年底營運不淡，甚至也有廠商已提前為農曆年前的長假備貨。

汽車電子化ＰＣＢ應用增

近年隨著電動車高速成長趨勢不變與產業結構調整下，汽車零組件出現重大變化，打開電動車內部來看，以往傳統車會有的引擎、變速箱已不復見，取而代之的是電池、馬達與變頻器等電子零組件，除了成本是燃油車的三倍，車用電子占整車的成本更不斷上升中，將從二○二○年的三五％預估提升至二○三○的五○％。受益於車用電子需求的快速增長，調研權威N.T. Information估算，平均每台車ＰＣＢ價值可能由二○二○年的七五美元提升至二○三○年的一五○美元，例如導入自駕系統、ADAS等多元應用加乘效應下，將使車用ＰＣＢ產值大增，持續引爆商機。以先進駕駛輔助系統與電動車都會使用的高密度連接板（ＨＤＩ）來看，隨著汽車板動能不斷往上，年複合成長率將在二○二○～二四年間達到十．二％，其他可留意的還包括具備高頻／高速傳輸的汽車雷達板、優異散熱性能的厚銅板，都是在車用ＰＣＢ相對高技術門檻的品項，在車用高階ＰＣＢ領域占有一席之地，相關廠商如高技、定穎、燿華是值得留意的方向。

老牌汽車板廠敬鵬營收比重八成與汽車應用有關，汽車板占營收八○％、電動車板占營收五～七％，是少數能生產安全性產品的廠商，今年來因為原物料和匯率因素，已經漲價過兩次，有助於毛利率的拉升。日前法說會上公司指出，由於汽車客戶需求強勁，工廠稼動率都維持在八成以上，且訂單都已經排到明年底。