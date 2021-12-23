有感升息教戰守則 題材與籌碼是矛 殖利率就是盾

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【黃俊超】

聖誕節至新年交投相對清淡，指數於歷史高檔區間震盪，權值股獲利亮眼、本益比不高，加上預估殖利率，為指數低檔提供保護效果，而中小型股在財報空窗期間，題材與籌碼仍是股價攻擊的最佳助力。

四個不同意的公投結果，紛擾多時的不確定因素塵埃落定，雖然新聞最終遭「蕾神之鎚ＶＳ宏慌之力」洗版淹沒，不過預期有利執政黨延續原本施政方向，對經貿、股市預期將有更大發揮空間。然疫情捲土重來，歐洲多國重啟封城，強制防疫政策引爆示威抗議，疫情反覆不僅衝擊生活，亦使通膨壓力與日俱增。

量縮震盪 類股輪動

美國聯準會態度較市場預期更為鷹派，不僅將加速進行減碼購債計畫，更預期二○二二、二三年將各升息三碼，縱然目前市場熱錢依舊充沛，卻也象徵資金派對將逐步進入尾聲。縱然當沖降稅延長三年於立法院三讀通過，不過加權指數近日量能萎縮至三千億元以下，保持戒慎恐懼心態，對操作其實並非壞事。

從技術面來看，加權指數於七月創下歷史新高一八○三四點之後，雖一度回測年線，不過之後兩度挑戰萬八，未竟全功卻也仍能維持高檔震盪型態，短線雖然近關情怯、外資放假，不過內資團結力量大，預期在沒有嚴重外在因素干擾下，季線與半年線集結的一七三○○點附近，將具有一定程度的支撐力道。

櫃檯指數領先突破前高，第四季以來以月線為支撐屬相對強勢，不過卻也面臨高檔動能不足的問題，除強勢股集中於特定個股外，產業間也勉力維持健康的輪動格局。既然量能尚未放大、交投相對清淡，短線操作建議適量以成交量持穩的強勢股為主，另留意展望佳、具殖利率題材的低基期績優股布局機會。

截至十二月二十一日數據顯示，外資恐將連續兩年賣超大於五○○○億元，然而加權指數卻大漲超過五成，除了投資再次升級成為全民運動之外，內資尤其壽險與政府基金力量頗為強大，加上新台幣升值過後依舊維穩二七．八元兌一美元，顯示匯入資金相當龐大，皆屬支撐股市的重要因素，匯率仍是觀察指標。

台灣經濟成長率近兩年分別為二．九八％、預估六．○九％，亮眼高成長著實令人驚豔，也是股市漲幅將連三年超過兩成的後盾，並架構在整體上市櫃公司獲利跳升，股利政策亦可期待水漲船高。二○二○年整體上市櫃公司稅後純益二．四六兆元，共計配發現金股息一．五四兆元，配發率高達六二．六％。

殖利率具支撐力道

今年前三季上市櫃公司稅後純益，為創下歷史新高的三．二二兆元，緊接著十月營收三．五六兆，為同期史上新高，十一月更上層樓達三．八九兆元，創下單月歷史新高，十二月或因盤點等因素干擾，不利再度衝高的氣勢，但是累計前十一個月三七．一一兆元、已突破去年全年，提前確定締造空前紀錄。

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