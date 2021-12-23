謝金河：2022年的選股旅程

【文／謝金河】

二○二一年剩下最後一周就要走入歷史了，送走二○二一，迎來二○二二，金融市場對即將迎來的二○二二，抱著既期待、又怕受傷害的心情，站在二○二一眺望二○二二，未來的年代仍然充滿著疫情的變數，除了這個之外，全世界面臨通膨壓力，逼得各國政府必須跟在美國Fed之後，可能要有升息的心理準備，過去兩年讓全球股市飆升的有利資金寬鬆環境，也可能出現新的變化。

這當中，我們來看幾個重要的「點」，一是全球股市除了香港外，都已累積不小的漲幅。進入二○二二，全球股市都必須面臨高基期的挑戰。例如，台股今年從一四七三二．五三拉升到二十一日的一七七八九．二七，台股今年上漲三○五六．七四，漲幅達二○．七五％，櫃買指數從一八四．一拉升到二三○．二三，大漲二五．○六％，如果在亞太股市評比，台股漲幅遠遠超過南韓的三．九一％，日本的三．五一％，也勝過印度的十七．九四％，更贏過中國上海Ａ股的四．三七％，深圳Ａ股的七．五一％，最慘的是香港，到二十一日為止，恆生指數下挫十五．六四％，國企指數更是慘跌二四．一八％，港股資金出走，堪稱是全球最慘烈的股市。

打破巴菲特指標的魔咒？

而一直是全球股市明燈的美股，今年道瓊上漲十五．九六％，標普上升二三．七八％，Nasdaq上漲十九．○三％，費城半導體指數大漲二八．七七％，美國六大指數以半導體股表現最強勁，這與Nvidia、AMD、美光、Broadcom等今年大漲有關，台灣是半導體的重要聚落，這一輪漲勢也沾光。

二○二一年全球股市漲幅超過二○％以上的只有越南、台灣、標普與費半，從這個角度來看，台股當然處在高基期，二○二○年台股在外資大舉賣超五三九四．六九億的情況下，指數仍大漲二七三五．三九，二○二一年台股又大漲逾三千點，連續兩年大漲幅，已讓台股處在歷史上罕見的「高處不勝寒」的位置。

過去三十年來，台股很少能跨過萬點，即便挑戰萬點，每次都以崩盤結束，一直到去年才終於挑戰一二六八二，這個從一九九○年高懸在上面的指數現在赫然跑到逼近一八○○○，市場投資人普遍感到很恐慌，在這麼高的點上，樂觀者能夠看到兩萬點已經很不錯了！那麼在這個格局下，台股進入二○二二，必須面對幾個大挑戰，例如呂宗耀先生以巴菲特指標來論斷台股，把股市市值除以台灣的ＧＤＰ總值，台灣的ＧＤＰ約六○○○億美元，股市市值一．八兆美元，這大約是三○○％的比率，遠遠超過美國的一七四％，也比全球平均的一二七％高出很多，這是所謂的巴菲特指標，台股確實處在相當高的位置，進入二○二二，台股能打破巴菲特指標的魔咒嗎？這是第一個挑戰。

二是景氣的挑戰，台股大好兩年，很多產業的獲利數字都很漂亮，但是進入二○二二年，這些大放異彩的產業會不會繼續再大好下去，雜音也漸多，今年來，不管外資或本土法人，最早擔心的是筆電、電競的相關產業，在疫情趨緩後，是否會反轉？接著是面板會不會供需失衡？外資甚至有報告說面板會出現殺戮到「血流成河」。

美系外資的多空論戰

接著備受爭論的是貨櫃航運與鋼鐵，這兩個月，逐漸到了半導體、記憶體與晶圓代工。這兩天，聯電通知客戶，明年起全面調漲代工價格，八吋漲五％，十二吋上漲五～十％。台積電則在八日對客戶宣布成熟製程漲兩成，七奈米以下漲價八％，不過景氣這麼旺的晶圓代工產業仍舊有雜音。像聯博就直指聯電明年業績會衰退七八％，目標價看四○元，摩根士丹利與高盛幾乎站在相反方向，例如，大摩看台積電目標價五八八元，高盛上看一○二八元，高盛看聯電目標價甚至到一一九元，但大摩仍看壞。

最近大摩半導體分析師詹家鴻參加Semicon論壇，依然不改辛辣本色，他高喊半導體缺貨狂潮已告終，二○二二年產業成長降至七．七％，摩爾定律將愈來愈貴，二○二二的庫存修正將屆，邏輯ＩＣ將進入通貨緊縮的窘境，詹家鴻的看法是二○二一年半導體產業繳出二三％的高成長後，明年成長率會降至七．七％，他認為遠距辦公題材消退，通膨影響消費電子，車用庫存晶片有解，晶圓代工產能逐漸開出，半導體大廠的議價能力，將是未來毛利率持穩的關鍵。

大摩一直以來對台灣高度不友善，對半導體產業態度也是如此，但是力積電黃崇仁仍然認為晶圓代工產能仍吃緊，至少三年內都如此，而未來電動車、ＡＩ應用及元宇宙題材仍將使半導體產業需求不墜，從這個現象來看，連景氣最熾熱的晶圓代工也出現多空紛陳，這是市場對二○二二的擔心與恐懼。

不過一直以來被投資機構看衰的記憶體產業，美光（MU）釋出樂觀展望，對下一季財報樂觀，且看好全年營收及獲利，二十一日美光股價大漲十．五四％，股價收在九○．六八美元，從四月的九六．九六美元下殺到六五．六七美元，如今重新站上九○美元，重返高檔區，給半導體股是正面示範。二十一日費半指數大漲，除了美光大漲逾一成，AMD上漲逾六％，Nvidia、聯電、ASML都上漲逾四％。